苹果产品经理解释「通用控制」功能为何无法在两台iPad间使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:据MacRumors报道，苹果公司的一位产品经理本周在一次新的采访中说，通用控制是多年来在iPadOS平台上工作的结果，使通用控制这样一个在iPad和Mac之间架起桥梁的功能得以存在。

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从事iOS、iPadOS和macOS工作的苹果产品经理Vivek Bhardwaj在AppStories播客的采访中阐明了苹果对通用控制的想法。Bhardwaj说，苹果对通用控制的做法是帮助在iPad和Mac平台之间创造一种更连续的体验，建立在现有的连续性功能上，如通用剪贴板和用Apple Watch解锁Mac的能力。

Bhardwaj表示，为了开发通用控制功能，苹果必须首先在iPadOS这个平台本身上下功夫。Bhardwaj提到了一些功能，如在系统中拖放文件、照片、文本等，以及支持在iPad上使用触控板。

要使用通用控制，工作流程中至少要有一台Mac，因为它不能只在两台或多台iPad之间使用。关于通用控制是否可以在多个iPad之间使用，Bhardwaj说，苹果在设计通用控制时同时考虑了iPad和Mac，并补充说，相当多的Mac用户也拥有iPad，而许多客户并不拥有两台iPad。

在采访中，Bhardwaj还谈到了快捷指令功能将进入Mac，以及这对该平台的自动化意味着什么。通用控制在本月初发布的macOS Monterey12.3和iPadOS15.4中经过数周的测试后，开始向用户提供。