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饿了么崩了无法付款 页面显示“没有网络、系统内部故障”

2022-03-29 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:3 月 29 日下午，有网友在社交平台反馈称，饿了么出现了宕机的情况。

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经小编测试，饿了么出现了加载慢的情况。同时，进入付款页面，页面显示“没有网络、系统内部故障”。

对此，饿了么官方回应称，程序员小哥哥在救在救。

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