饿了么崩了无法付款 页面显示“没有网络、系统内部故障”

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:3 月 29 日下午，有网友在社交平台反馈称，饿了么出现了宕机的情况。
经小编测试，饿了么出现了加载慢的情况。同时，进入付款页面，页面显示“没有网络、系统内部故障”。
对此，饿了么官方回应称，程序员小哥哥在救在救。
站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:3 月 29 日下午，有网友在社交平台反馈称，饿了么出现了宕机的情况。
经小编测试，饿了么出现了加载慢的情况。同时，进入付款页面，页面显示“没有网络、系统内部故障”。
对此，饿了么官方回应称，程序员小哥哥在救在救。
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今天下午四五点钟，不少用户打开饿了么准备点些东西犒劳下自己，但点开App映入眼帘的却是没有网络”四个大字...饿了么目前出现了大范围的崩溃，大量的网友谈论直接将话题#饿了么崩了#送上了热搜，并呈上升趋势...对此，有网友表示，自己错怪了手机和Wi-Fi；也有网友吐槽，最近天天都有软件崩溃，还都是生活中的常用软件...
经小编测试，当打开闽政通APP点击左上角的“福建码”之后，页面显示“八闽健康码业务繁忙”...闽政通表示，需要的用户可以打开微信，在最上面的搜索栏输入:福建健康码，经过简单注册就可非常方便地使用，具有同等效力...
部分网友在社交媒体上反映，特斯拉网络服务出现问题，打开音乐页面无法加载、语言助手无法使用...目前原因正在调查中，在一步一步进行优化，有的车辆优化好了，有的车辆会慢些，具体恢复时间以工程师为准...
今天，行程码崩了上热搜，不少网友反馈，行程码页面显示当前网络不稳定”可直接发送短信CXMYD到所属运营商进行查询”...据头条新闻记者多次查询发现，确实出现了网络不稳定、加载不出页面的情况...目前行程码界面已可以正常显示，记者就行程码故障问题致电询问12345，客服人员回应称对于目前故障原因尚不清楚：可能是在进行系统升级或维护”...若使用行程卡服务时，遇到网络错误等服务不稳定情况，可发送CXMYD 给所属运营商（电信10001/移动10086/联通10010）查询行程...
随着疫情防控进入常态化，应急系统在这次疫情过程中也暴露出智慧城市建设的短板和不足，我们需要抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，把城市应急系统建设纳入到“智慧城市”的核心版块，助力健全和完善城市治理体系...这些短板和不足对“应急系统”工程提出了新的挑战：...有孚网络助力新型智慧城市应急系统赋能...IT平台+应急管理系统的模式，正在成为智慧城市构建最佳组合方式，而利用AI技术无疑能够让应急系统能够更“聪明”...相信未来，有孚网络将在智慧城市的应急系统搭建和布局过程中发挥更大的价值......
采用观脉科技全方位的一站式网络服务，不论是搬迁还是在其他分支机构部署网络，都无需自行搭建复杂的网络基础架构，只需带着即插即用的Linker，或者通过SaaS服务加速器即可便捷地使用实时网络服务...智慧城市是数字中国、智慧社会的核心载体，而智慧园区作为智慧城市的重要表现形态和各地区域经济增长的引擎，将成为万亿市场蓝海的受益者，进而带动数字化底座——网络服务市场的增长......
高速公路信息化业务系统是由多个子系统构成的复杂信息系统，最重要的是监控、收费、通信三大业务系统...针对高速公路监控、收费等业务系统的联网需求，蒲公英R300 系列4G无线工业路由器通过搭载蒲公英自研的SD-WAN智能组网服务，只需通过蒲公英云平台将高速公路各地的路由器组成一个大型虚拟局域网，管理中心就可以集中管理所有视频监控，查看各网点高速公路的视频监控画面或收费系统......
据新浪科技3月22日报道，今天苹果IT设备出现技术问题，一些服务宕机，几小时后才恢复。报道显示，宕机开始于美东时间中午时分，iCloud、Siri、iMessage、苹果地图、App Store等苹果核心服务均未能幸免，均出现断连，甚至苹果一些内部系统也受到冲击。据最新消息，苹果工程师在耗时五个小时之后，终于解决了这个问题，截至发稿前各项服务已经完全恢复。值得注意的是，这已经是苹果近期第二次出现大规模服务宕机问题了。在3月10日下午，就有大批用户反馈称自己上的App Store打不开了，反复试了很多次都不行，同时包括自带的天气、音乐等应用
签约后开始零零散散的有一些稿费收入，不过这对于一个正处于写作萌芽期的孩子来说，一分、一毛、一元都是对自己的肯定...不过对于人生观与世界观均不成熟的孩子来说，她们会以为当时所处的周遭就是世界的全部...“明月地上霜”（下文简称“明月”）作为2020年网络文学TOP50的作家，他的写作之路似乎要比大多数网文作者走得更加容易，这同样也离不开他敢于舍取的决心...取得成绩后的三部作品《我修的可能是假仙》《我真不是仙二代》《在二次元世界修真的日子》，均属于仙侠类，这也与他喜欢幻想的性子相契合......
今天上午，“肯德基早餐”登上了热搜榜，不少消费者发现今早的肯德基无法正常点餐，随后肯德基方面也作出回应，称是系统突发故障...肯德基客服称，因为点餐系统突发故障，早餐时段无法显示套餐，经过紧急抢修，目前也在恢复状态中，明天可以再试试...公司表示， 2021 年肯德基新进入了 160 个城镇，超过一半的新开门店位于低线城市...
3月31日20点起，被称为安卓之光的小米11 Ultra手机直降1500元，售价3999元起。除了降价之外，小米11 Ultra下单还有多重优惠，尾款前500名送马克杯..
今天，Arc A350M的跑分第一次曝光了，这也是整个Arc A系列中最低端的型号，只有8个Xe核心、8个光追单元，核心频率1550MHz，显存搭配64-bit 4GB GD..
今日，荣耀Play系列产品经理韦骁龙公布了新款荣耀Play手机。韦骁龙微博表示，年轻人为什么不愿换手机了因为你的手机玩得不够大。看来要加点需求了..
这部分GPU具有相当强大的用途，包括原生1440p游戏，或在4K条件下进行游戏的性能提升--这一点英特尔以XeSS的形式拥有...DG2-512是在6纳米的台积电N..
微软宣布Build2022 开发者大会将于 5 月 24 日至 26 日在线上举行...自疫情爆发以来，微软的 Build 开发者大会已经连续两年在线上举办，今年依然无..
随着预热许久的Arc锐炫系列独立显卡正式推出，Intel也为显卡驱动推送了新的30.0.101.1325版本...在此次更新中，Intel加入了对Arc系列显卡支持，并..
3月30日晚，Intel正式发布了Arc A系列锐炫独立显卡(代号Alchemist)，首发移动端的Arc 3系列，后续还有更高端的Arc 5/7系列，并且会进入桌面、工作..
CRT Games宣布其开发的《雪人兄弟Special》重制版将于5月19日正式发售，登陆任天堂Switch平台...《雪人兄弟Special》也首次公开了中文版游戏画面，..
封签给餐盒上保险”，能够确保送餐过程中食品不受污染，既是对消费者负责，同时也是对餐饮商户的一种自我保护和提升。早在2018年，北京就曾率先试..
日前，有网友上传视频爆料称，这辆蔚来电动车发生了碰撞事故，撞成了这个样子，气囊都没有起爆，难道是没有气囊吗？视频中可以看出，蔚来汽车的两..
在 3 月 21 日发表于《美国国家科学院院刊》（PNAS）的一篇文章中，研究人员介绍了一种不含任何贵金属的燃料电池。若能顺利实现商用，其有望加速高..
天舟二号货运飞船已于今天18时40分受控再入大气层...再入大气层的过程中，飞船绝大部分器件被烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域...天舟..
昨日，理想汽车发布了旗下第二款车型L9的相关配置信息，其中提到称L9装上了配有128个激光器的激光雷达，而这也引起了不少网友的质疑：128个激光器..
开油车的朋友，心又要疼了。国内油价迎来七连涨。据央视财经报道，根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月31日）24时开启。据国家..
3月31日，茅台集团官方推出的抢酒”平台i茅台App已经正式上线，并且在上午9-10点开启了首轮申购。据茅台官方消息，今天共逾229万人、622万人次踊跃..
3月31日消息，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在参加一档访谈栏目时回应了蔚来造手机的传闻，他声称，蔚来造手机仍处于调研阶段。李斌直言，蔚来用户..
RTX 30系显卡价格越来越便宜了，这个情况大家也都看到了，此前还有消息称显卡一哥华硕准确在4月份再降价，部分RTX 30系显卡降幅可达25%...华硕有计..
据国外媒体报道，在LG化学剥离电池业务，成立专注于电动汽车电池等业务的新公司LG能源解决方案之后，SK创新也剥离了他们的电池业务，并成立了新公..
但在近年火热的加密货币挖矿行业，Intel CPU 却被比特币 ASIC 矿机、以及英伟达 / AMD GPU 给抢去了大风头...尽管 Intel x86 PC 芯片并不以特别节..
该员工还透露，柔宇科技员工人数已经从1800下降到了700...作为折叠屏手机鼻祖，2018年，柔宇科技发布全球首款可折叠手机FlexPai柔派，采用柔宇科技..