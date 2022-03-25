英雄联盟云顶之弈公开赛进化日庆典赏金之旅活动详情

英雄联盟在最近开启了云顶之弈公开赛进化日庆典赏金之旅活动，很多玩家还不清楚这个活动到底要做什么，下面就来为大家分享一下详情。

亲爱的召唤师:

“进化日庆典:赏金之旅”将在2022年3月24日正式上线（可能因版本更新时间提前或者延后），以下为本次活动详情。

活动时间:2022年3月24日10:00~2022年5月5日23:59（可能因版本更新时间提前或者延后，含服务器维护时间）

本活动支持QQ登录参与活动，暂不支持微信登录参与

活动介绍:

一，进化日庆典:赏金之旅（赏金门票）

使用7900点券购买赏金门票，即可获得进化日自选礼，可从3款价值9900点券的英雄级小小英雄或小小英雄传说形态蛋中进行4选1。（选择英雄级小小英雄将捆绑获得其攻击特效），及云顶之弈初始段位对应金海币奖励!

二，免费开启银轮宝箱

活动期间，所有玩家均可在活动中获得首次开启银轮宝箱免费的机会，有机会获得小小英雄传说形态蛋、星之碎片、美味多臻 表情!

三，金海币获得方式

可通过进行游戏对局，云顶之弈排位赛段位奖励，及每天游戏活跃，银轮宝箱及金海宝箱获取。以下为具体明细。备注:非解锁门票玩家金海币获取上限300。

1，游戏对局奖励

2，【段位奖励】根据解锁赏金门票时的云顶之弈段位，可领取段位对应的金海币数量。

3，购买 战地机甲守卫（7天）获赠银轮宝箱 每个宝箱有15%几率获得15金海币 购买美味姜饼守卫(7天) 获赠金海宝箱，每个宝箱有11%几率获得50金海币。

四，达到里程碑获得紫色宝石或神话精萃

【里程碑奖励】累计获得的金海币达到指定数量即可领取紫色宝石（3.31日后替换为神话精萃）。最高可获得16枚紫色宝石，或40个神话精萃。

注意:

因战利品系统改版，紫色宝石即将升级为神话精萃。

五，金海币兑换商场

消耗金海币可直接兑换传说级呆呆比尔鸭及多款道具。也可兑换TOC3云顶之弈公开赛全民赛道复赛资格，云顶之巅复赛资格每日发放资格有限。

云顶之巅资格限量兑换

每天0点更新云顶之巅兑换资格，全服每天2000个名额。

注意:兑换云顶之巅资格仅可在一个大区兑换，兑换后不可更改，请仔细确认选择大区后参与活动。云顶之巅资格兑换时间截止日期4/3。

六，赏金夺宝

消耗金海币即可进行赏金夺宝，开启金海宝箱将有几率获得神话级金铲铲 海牛 小美人鱼，电竞羽饰骑士，2000点券，棋盘，英雄级小小英雄等道具。开启银轮宝箱有几率获得紫色宝箱，小小英雄传说形态蛋、神秘表情等。解锁了赏金门票的玩家每日获得胜场三次，即可免费开启银轮宝箱。

1，玩家参与本次活动首次可免费获得开启银轮宝箱机会一次。

2，门票玩家每天进行游戏对局积累获胜3场免费开启银轮宝箱一次，每天0点刷新。模式包括云顶之弈（排位、匹配、双人）排名1-4，召唤师峡谷(单双排、灵活组排、匹配)，极地大乱斗。

3，可使用50金海币兑换 战地机甲守卫（7天）一个，获赠银轮宝箱，以下为银轮宝箱奖池内容。

4，可使用150金海币兑换 美味姜饼守卫（7天）一个，购买上限30个，获赠金海宝箱，以下为金海宝箱奖池内容。

七，TOC3云顶之弈公开赛全民赛道

玩家可通过活跃累计金海币或购买金海币，兑换云顶之巅资格，并于全民赛道复赛期间于云顶之巅服务器与全服各大区前500的高手们弈决高下。期间在云顶之巅服务器中，每日登顶一次，可参与当日的万元大奖争夺。每日将随机掉落一份10000元人民币大奖，和十份888元人民币奖励。如玩家能跻身云顶之巅前列，更有机会参与TOC3全国大赛，角逐TOC3百万人民币冠军奖金。

1.云顶之巅复赛资格获得渠道A:

截止3月31日15:00日各大区天梯前500名且段位达到钻1以上的玩家自动获得复赛资格

2.云顶之巅复赛资格获得渠道B:

截止4月3日23:59:59，玩家可以通过赏金之旅活动，使用金海币兑换云顶之巅资格券

3.云顶之巅复赛服务器开放时间:

4月6日-10日，期间玩家通过排位模式角逐进军全国大赛的资格，排位模式将于每日12:00:00-23:59:59期间开放。其他非排位模式成绩不统计入。

全民赛道云顶之巅复赛说明:

截止4月10日23:59:59，云顶之巅服务器天梯排行榜第1名将直接晋级TOC3半决赛，第2-9名将获得TOC3小组赛资格，第10-12名玩家可与其他赛道-的潜力选手共同进入突围赛道，在突围赛中争夺最后的出线机会。

云顶之巅资格的玩家和各赛道成功晋级复赛的选手可以获得TOC专属云顶之巅图标【黄金 比尔鸭】并同步获得掌盟专属“云顶之巅”勋章。

黄金 比尔鸭 图标（图标将于4.13日后陆续进行发放）

云顶之巅 勋章（掌盟勋章将于4月3日后陆续发放）

以上为本次云顶之弈公开赛 进化日庆典:赏金之旅的所有内容，预祝各位召唤师朋友玩得开心!