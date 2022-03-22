豆瓣解散15个问题小组 包括古玩杂货摊、十八楼数据库等

但到如今，其在线售票团队被出售、豆瓣同城没了声音、豆瓣FM被喜马拉雅和荔枝FM这些后起之秀超越、带有导购性质的豆瓣东西也早已下线，除了电商和广告外，豆瓣几乎没有做成任何的商业化项目...在2009年注册用户量突破3000万时，豆瓣仅有40人，而十余年后的今天，据招聘网站上的介绍显示，目前该公司的人数在100-499人之间...从某种程度上来说，豆瓣的社区模式其实还停留在BBS时代，一个个的小组就是论坛的版块、小组长就是版主，但BBS现在是什么情况大家也都早已知道了......