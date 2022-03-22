豆瓣解散15个问题小组 包括古玩杂货摊、十八楼数据库等

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:今天，豆瓣发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理专项行动的公告》。公告称，为了给豆友营造一个清朗的网络谈论环境，豆瓣将持续配合开展整治“饭圈”乱象的专项工作。
本期，豆瓣解散问题小组 15 个，包括古玩杂货摊、豆瓣韩式泡菜小组、青三创四热血组、十八楼数据库等。
此前据媒体报道，针对网传豆瓣60%娱乐小组将关闭的消息，豆瓣公关部相关人员回应称不属实，已禁言发布谣言的账号。至于网信办督导组进驻豆瓣的其他细节，豆瓣相关人员表示目前不便回应。
站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:今天，豆瓣发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理专项行动的公告》。公告称，为了给豆友营造一个清朗的网络谈论环境，豆瓣将持续配合开展整治“饭圈”乱象的专项工作。
本期，豆瓣解散问题小组 15 个，包括古玩杂货摊、豆瓣韩式泡菜小组、青三创四热血组、十八楼数据库等。
此前据媒体报道，针对网传豆瓣60%娱乐小组将关闭的消息，豆瓣公关部相关人员回应称不属实，已禁言发布谣言的账号。至于网信办督导组进驻豆瓣的其他细节，豆瓣相关人员表示目前不便回应。
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3月22日，豆瓣官方发布公告称：根据《关于进一步加强饭圈”乱象治理专项行动的公告》的工作要求，给豆友营造一个清朗的网络讨论环境，豆瓣将持续配合开展整治饭圈”乱象的专项工作...根据通告，豆瓣本期处理的违规内容为解散问题小组15个，包括古玩杂货摊、豆瓣韩式泡菜小组、青三创四热血组、十八楼数据库，等等...3月15日，国家网信办发布通报，针对当前豆瓣网存在的严重网络乱象，3月15日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改...
3月22日消息，今日下午，豆瓣小组发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理专项行动的处罚公告（2022年3月22日）》，宣布解散15个问题小组。本期整治工作中解散的部分问题小组包括古玩杂货摊、豆瓣韩式泡菜小组、青三创四热血组、十八楼数据库等。 3月15日，针对当前豆瓣网存在的网络乱象，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改。
昨日晚间，小米发布 2021 年第四季度及全年财报称，第四季度总收入达 856 亿元，同比增长21.4%...小米集团IoT与生活消费产品收入达 251 亿元，同比增长19.1%...全年财报方面， 2021 年，小米总收入达人民币3283亿元，同比增长33.5%...2021年，小米研发支出达人民币132亿元，同比增长42.3%......
1999年，王珊教授和国内最早一批开展数据库教学、科研、开发的专家，勇担国产数据库技术发展使命创立了人大金仓，在数据库领域不断研发创新，拥有26项数据库内核技术发明专利和87项软件著作权，数量创国产数据库厂商之最，实力卓著；并先后承担国家“863”、电子发展基金、信息安全专项、国家重点研发计划、“核高基”等重大课题研究......
但到如今，其在线售票团队被出售、豆瓣同城没了声音、豆瓣FM被喜马拉雅和荔枝FM这些后起之秀超越、带有导购性质的豆瓣东西也早已下线，除了电商和广告外，豆瓣几乎没有做成任何的商业化项目...在2009年注册用户量突破3000万时，豆瓣仅有40人，而十余年后的今天，据招聘网站上的介绍显示，目前该公司的人数在100-499人之间...从某种程度上来说，豆瓣的社区模式其实还停留在BBS时代，一个个的小组就是论坛的版块、小组长就是版主，但BBS现在是什么情况大家也都早已知道了......
这几前一直有消息称，苹果正在秘密打造一款重磅的革命性体验设备，将会是一款颠覆行业的AR/VR混合现实头显，苹果诸多专利也已经证实了这款产品的存在。根据最新爆料，苹果可能会在几年晚些时候正式推出这款重磅产品，而目前关于该设备的各种爆料已经非常具体，有海外大神也基于这些消息制作出了超清的渲染图，提前展示了其外观设计。根据图片显示，这是一款造型非常先进的头显，整体看起来非常轻便，采用一个可调节的有作为固定，?
前不久网信办宣布已派驻督导组进驻豆瓣，17日豆瓣APP上一名用户称:“会关闭全平台60%左右的娱乐性小组，留下知识板块，24号全网下架APP进行整改...对此，豆瓣公关部人员回应:“该消息不属实，发布谣言的账号已经被禁言了...去年12月，国家网信办约谈了豆瓣网主要负责人、总编辑，针对近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，责令其立即整改，严肃处理相关责任人...
如果采用国产数据库来存储、管理空间数据，其性能表现能否满足使用需求?这是GIS用户最大的顾虑，也是国产化GIS首要面对的问题...存储在异构数据库中的空间数据有两种迁移方法：使用专业GIS平台软件进行数据迁移主流GIS平台都提供异构数据库之间的数据迁移...使用金仓的KDTS迁移工具进行数据迁移通过金仓数据库自有的迁移工具KDTS，可将原Oracle数据库中的空间数据迁移到金仓KingbaseES中，确保迁移数据的结构完整性、拓扑一致性和属性一致性......
三星电子官方承认受到了全球黑客组织 Lapsus$ 的攻击...相关法律要求黑客受害者立即向韩国通信委员会或 KISA 报告攻击...Lapsus$ 于 3 月 5 日表示，该组织从三星电子窃取了 190 GB 的数据，并将这些数据发布在文件共享程序 Torrent 上...Lapsus$ 是一个犯罪组织，于 3 月 1 日袭击了美国半导体公司英伟达并窃取了包括 GPU 电路图在内的机密数据...
它正在研究一个人工智能程序，以生成深色皮肤上疾病的合成图像--并将这些图像用于一个可以帮助诊断皮肤癌的工具...斯坦福大学皮肤病学临床学者Roxana Daneshjou说，重点应该是在现有数据库中增加更多不同的真实图像...该团队已经分析了可用的图像集，以了解深色皮肤色调的代表性如何开始不足...确认合成图像与模型中的真实图像一样好用的唯一方法是将它们与真实图像进行比较--真实图像是供不应求的......
威刚今天推出新的工业级Registered DIMM（R-DIMM）DDR5内存模块。这标志着威刚开始供应整套工业级DDR5内存，包括U-DIMM、SO-DIMM和刚刚发布的R-DI..
索尼Xperia确认成为PUBG Mobile 2022年全球锦标赛的官方智能手机合作伙伴。索尼将在即将到来的比赛中向世界各地的职业选手提供其旗舰机。今年主办..
3月24日消息，今日晚间，网易云音乐披露2021年全年业绩公告。财报显示，网易云音乐2021年全年净收入为70亿元，较2020年同比增长43%。得益于盈利能..
HDD机械硬盘的主要优势就是超大容量了，希捷今天又推出了酷鹰AI 20TB视频硬盘，这是希捷第三款20TB容量的机械盘了，不过这不会是终点，接下来还有..
今年1月，一加开年旗舰一加10 Pro在国内发布，凭借第二代哈苏影像、全新骁龙8旗舰处理器以及行业首发1Hz息屏显示等亮点，该机受到诸多业内人士与消..
意大利音乐带来的高雅悠然能为现代打工人们稀释压力、放空精神，同样营造能意式优雅水养生活的是Master Kitchen打造的“冲泡黑科技”Master Kitch..
随着新移民政策的落地，接下来美联移民专家便对“办理移民需要什么条件”进行详细解析...美联移民专家表示，在咨询“办理移民需要什么条件”的申请..
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吴佳钊分享时提到，在如今国内传统的云通讯服务商行业中，云片其实是一个“奇葩”的存在，但这个“奇葩”是褒义词...云通讯服务商的使用者大多分为..
近年来，平板电脑逐渐成为了各大手机品牌的必争之地”，在这股浪潮中，迟迟按兵不动，没有推出对应产品的一加理所当然的引起了不少网友的关注...这..
小米集团发布公告称，今日以每股14.44港元至14.5港元的价格回购340.94万股，耗资约4942.6万港元（约合人民币4023万元）...截至今日收盘，小米集团..
下周二，NVIDIA就将正式发布新卡皇RTX 3090 Ti，性能无敌，功耗更无敌，预计高达450W。如此之高的功耗，按照常规方法，必须使用三个PCIe 8针辅助供..
有已提车小鹏车主曝光的图片显示，小鹏汽车偷偷篡改免费救援协议...当初其买车时，关于无忧救援的解释为，全国范围无限次、不限里程道路救援；小鹏..
今天下午，博主@数码闲聊站曝光了Redmi K50 Pro的新固件。在新固件中，Redmi K50 Pro适配了120Hz+DC调光模式。目前的K50 Pro固件版本仅能在60Hz模..
3月24日消息，挚文集团（原“陌陌”）今日公布2021年第四季度及全年财报，财报显示，挚文集团第四季度营收36.742亿元，不按照美国通用会计准则计量..
比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的充电体验...壳牌未来..
对于RSR的实际表现，PCMag网站日前使用《赛博朋克2077》游戏做了验证，它是目前仅有的几款同时支持RSR及DLSS的游戏，可以对比测试RSR在游戏中的表..
前段时间，摩托罗拉召开了一场视频发布会，宣布edge X30屏下摄像版正式上市，同时还发布了一款全新版本机型edge S30冠军版...该机配备了12GB内存、..
今天，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示，Redmi K50配备的5500mAh大电池是一年前蓄谋已久”的功能，没想到续航这么大受欢迎。作为R..
很多PC玩家都在期待今年下半年的AMD锐龙7000系列处理器，这一代会升级5nm Zen4架构，使用全新的AM5插槽，不仅性能更高，支持的新技术也很多。让人..