2022胡润全球富豪榜发布

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:今日，胡润研究院发布《2022胡润全球富豪榜》，全球十亿美金企业家人数再创历史新高，总数达到3381人。

其中，中国以 1133 位十亿美金企业家蝉联第一，其次是美国 716 位，中国和美国占世界的55%。印度排名第三，有 215 位，英国超过德国，以 150 位排名第四。

前十名的总财富比去年增长15%，达到8. 4 万亿元，占全榜单的9%。 7 人来自美国， 2 人来自法国， 1 人来自印度。进入前 10 名的门槛每五年翻一番，从十年前的1600 亿元增至五年前的2900 亿元，今年为6 450 亿元

特斯拉50岁的埃隆·马斯克以1.29万亿元人民币连续第二年成为世界首富，比去年增长了4%。58 岁的杰夫 · 贝佐斯以1. 19 万亿元人民币的财富位居第二。LVMH的 “ 奢侈品之王 ” 、 73 岁的伯纳德 · 阿诺特以9， 650 亿元人民币的财富位居第三。66 岁的比尔 · 盖茨财富增长13% ， 增至7， 800 亿元人民币 ， 位居第四。伯克希尔 · 哈撒韦 91 岁的沃伦 · 巴菲特财富增加了近2， 000 亿元 ， 达到7， 500 亿元人民币 ， 位居第五。

中国富豪方面，68 岁的钟睒睒财富4550 亿元蝉联中国首富，全球第 15 位。 54 岁的曾毓群财富3350 亿元位列中国第三，全球第 24 位。 51 岁的马化腾财富3300 亿元位列中国第四，全球第 28 位。 58 岁的马云财富2350 亿元位列中国第五，全球第 34 位。 80 岁的何享健及其家族财富2250 亿元位列中国第六，全球第 35 位。 51 岁的丁磊财富2050 元位列中国第七，全球第 37 位。 94 岁的李嘉诚及其家族财富2050 亿元并列中国第七，全球第 37 位。 52 岁的王卫财富1900 亿元位列中国第九，全球第 44 位。57、 56 岁的秦英林、钱瑛夫妇财富1750 亿元位列中国第十，全球第 46 位。