因违规提供“解码器” 工信部督促电动自行车问题企业严肃整改

今年初，恒大汽车官方确认旗下首款车型恒驰5正式下线，并在1月12日发布了官方宣传视频。近日，在工信部公布的第353批汽车申报信息中，恒驰5再次现身，值得注意是，这已经是其第二次在工信部进行报备”。去年11月份，恒驰5就首次现身工信部，一般来说，在工信部发布公示后，新车便会进入正式公告，然后在4-6个月的时间内，申报的新车就会开启上市程序。然而在12月份工信部所发的《道路机动车辆生产企业及产品》（第350批）的许可公?