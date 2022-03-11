顺丰回应杭州快递受病毒污染风险；AppStore崩了 苹果回应；游戏工委回应四月恢复发放网游版号

顺丰回应杭州快递受病毒污染风险

据奇点财经报道，昨日，针对“杭州快递存在受病毒污染风险”的情况，顺丰方面回应称，该中转场所在园区已封闭，顺丰方有工作人员呈阳性，建议有从余杭区中转场收到包裹的市民进行核酸检测，目前全场已消毒。

此前，有杭州市民收到短信称，杭州市余杭区仁和街道顺丰速运中转场发现工作人员被确诊为新冠肺炎病例，环境核酸显示有多点阳性，快件存在受到新冠病毒污染的风险，请立即向属地社区（村）报备，并进行核酸检测。

AppStore崩了 苹果 回应

昨日，下午 16 点 30 分左右，有大量网友在微博反馈称苹果App Store打不开，页面一直处于加载状态。同时，苹果天气APP、Apple Music也出现了无法查看的情况。

随后，#苹果商店打不开#，#苹果手机天气不能看了#等登上热搜。

对此，苹果客服回应表示，是系统维护原因，目前工程师正在加急处理，预计十多分钟可恢复。

游戏工委回应四月恢复发放网游版号

昨日，一张“4 月拟恢复发放网游版号”的截图在网上流传，对此，游戏工委方面回应称，图中内容皆为不实消息。

据了解，自2021年7月22日国家新闻署官网公布最新一批国产网游版号之后，至今已近8个月未公布任何与网游版号相关消息。