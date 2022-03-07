建议禁止明星代言游广

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据澎湃新闻报道，昨日，全国人大代表李君在直播中，针对“网游广告充斥乱象”表示，广告投放平台应该承担起社会责任，禁止投放低俗色情网络游戏广告，而明星应该禁止代言游戏广告。

李君认为，代言人应考虑代言广告的正面意义和负面影响，艺人和明星应该具有这种分辨能力。

去年 11 月，浙江省市场监督管理局印发了《明星商业广告代言行为合规指引》，指引明确，明星代言商业广告应秉承先体验、深了解、后代言原则，了解拟代言商品或服务的基本情况，亲自体验使用所代言的商品或接受的服务，确保宣称的功效等内容与实际体验相一致，不得为未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明，不得违背实际体验感受或者违背公众基本常识作推荐、证明。明星对拟代言商品或者服务，应避免象征性使用或者以亲友等其他人的使用感受代替明星本人实际体验。

此外，去年 12 月，针对明星代言问题，中国广告协会等九部门联合发出倡议，九部门表示，倡议影视明星自觉增强法律意识，严格遵守国家法律法规，信守契约精神和诚信原则，遵守片酬管理规定，自觉抵制“阴阳合同”，坚持依法纳税，不断增强社会责任意识，不得危害国家利益、损害消费者合法权益，不为未使用过的商品或者未接受过的服务做推广、证明，拒绝在任何虚假违法广告中进行代言。