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京东联盟发布个人升级企业账号通知

2022-03-03 10:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:近日，京东联盟发布了个人升级企业的相关通知。通知称，如果个人账号需要升级企业账号，可关注公众号“京粉儿”，回复关键字“个人账号升级”，填写相关资料，发送邮件给邮箱cps@jd.com。

为保证账号正常结算，京东联盟要求在每月 1 日前通过邮箱提交个人升级企业资料，联盟会在 3 个工作日内审核通过。

据悉，大家可及时登录联盟后台完善企业账号信息，每月 10 日前审核通过后即可正常结算，截止日期为 2022 年 6 月 30 日。

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