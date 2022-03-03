京东联盟发布个人升级企业账号通知

身边云通过多维度的共享，为用户提供海量的解决方案:在资源共享方面，身边云平台通过共享海量服务信息，为服务双方提供更多选择可能性;在平台共享上，企业端与服务端直接沟通，消除信息差，提升合作效率;服务共享方面，身边云运用技术手段，让各类运营服务流程化、标准化，打开全流程管理透明度，保障合作的顺利进行...随着企业共享服务平台的快速发展，逐渐吸纳了多方向、多形式、多时段的新型就业人才，让就业方式朝着数字化、即时化和智能化的方向进步，为企业数字化转型提供了有力的服务保障......