京东联盟发布个人升级企业账号通知

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:近日，京东联盟发布了个人升级企业的相关通知。通知称，如果个人账号需要升级企业账号，可关注公众号“京粉儿”，回复关键字“个人账号升级”，填写相关资料，发送邮件给邮箱cps@jd.com。
为保证账号正常结算，京东联盟要求在每月 1 日前通过邮箱提交个人升级企业资料，联盟会在 3 个工作日内审核通过。
据悉，大家可及时登录联盟后台完善企业账号信息，每月 10 日前审核通过后即可正常结算，截止日期为 2022 年 6 月 30 日。
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2月23日消息，快手电商发布公告称，因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日00:00:00起，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接；京东联盟商品链接将无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接，可在短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接。快手电商建议商家提前做好结算和售后订单处理，尽早通过快手小店做好商品承接。
快手电商发布公告称，因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日0时起，淘宝联盟、京东联盟等将无法在快手直播间发布商品...届时，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接；京东联盟商品链接将无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接，可在短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接...有赞声明表示，有赞链接将不能在快手直播间进行小黄车上架，且只影响快手电商推广的直播链接场景...
快手电商针对商家、达人发发布公告称:因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日00:00:00起，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接;京东联盟商品链接将无法在快手直播间购物发布商品及服务链接，可在短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接...从公告内容来看，淘宝联盟基本失去了快手所有的商品上架渠道，而京东联盟仍可在短视频、商详页等渠道发布商品...
2 月 9 日晚间，抖音盒子发布隐私政策公示通知，修订后的《“抖音盒子”隐私政策》将于 2022 年 2 月 16 日生效执行...通知明确，如无特别说明，抖音的各关联版本均使用统一的抖音帐号服务，关联版本包括但不限于抖音盒子、抖音火山版、抖音极速版、多闪以及我们推出的其他抖音版本...你发布的内容中会展示你的头像、昵称、抖音号等信息，且在抖音盒子发布的音视频、商品分享直播内容均为公开内容，抖音盒子用户均可查看看......
企查查APP显示，2月14日，小熊U租关联公司凌雄技术（深圳）有限公司发生工商变更，深圳市腾讯创业创新发展有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、联想有限公司等多名股东退出，同时公司注册资本由1.07亿元人民币减少至5415.56万元人民币，减幅49.2%...企查查信息显示，该公司成立于2013年，法定代表人为胡祚雄，经营范围包含:电子产品、电脑、电器、办公自动化设备、通讯器材、计算机软硬件及周边设备的租赁、销售、上门维护与技术开发等...
2 月中旬，从企业春季生产经营的多个关键场景需求出发，京东企业业务启动“企业开工季”，以京东慧采、京东企业购、企悦、京东电器超级体验店等为服务载体，打造覆盖商品、服务、技术、活动的线上线下一体化综合服务，从保障物资就位、缓解资金压力、升级协同效率等多方面助力企业降本增效...针对企业开工最高频的物资采购场景，京东“企业开工季”着重打造了企业办公、员工服务、市场营销三大场景方案，基于京东企业业务多年来的服务经验与技术积累，通过精准化场景商品服务，提升企业物资保障采购效率......
除了高管招聘的严格限制外，京东还特别看重管理培训生的培养，每年京东都会在应届毕业生中，招聘 100 人左右进入京东，并接受京东的系统培训...那如何才能找到真正适合自己公司发展管理办法？大家可以关注一下被称作为新派职场管理课的“微淼管理课”，其核心价值就是帮助管理者明确自己的角色定位，通过系统化的管理认知思维提升、团队成员管理、业务管理以及个人管理能力提升培训与指导，最终实现组织和员工的双赢......
身边云通过多维度的共享，为用户提供海量的解决方案:在资源共享方面，身边云平台通过共享海量服务信息，为服务双方提供更多选择可能性;在平台共享上，企业端与服务端直接沟通，消除信息差，提升合作效率;服务共享方面，身边云运用技术手段，让各类运营服务流程化、标准化，打开全流程管理透明度，保障合作的顺利进行...随着企业共享服务平台的快速发展，逐渐吸纳了多方向、多形式、多时段的新型就业人才，让就业方式朝着数字化、即时化和智能化的方向进步，为企业数字化转型提供了有力的服务保障......
因此现状，工业品制造企业面临着严峻的生存考验，如何突破发展瓶颈找到适合发展的空间，已然成为迫在眉睫之事...锐锢商城通过整合上游工业品制造企业，自建仓储物流体系、自主研发的SaaS、Pos系统和标准化的售后流程体系，服务下游工业品终端零售商，为MRO工业品生态链的上下游提供一体化服务体系...锐锢商城深耕市场七余载，充分利用自身在产品运营、数字化技术、物流仓储、精细化服务等方面的服务经验，不断夯实“数字化新基建”赋能工业品制造企业打破增长困局，推动中国制造升级腾飞......
顺应居民消费升级趋势，由利继续秉持倡导精致生活的初衷，并依此做出企业战略升级...从植根高专业度的家庭清洁领域继而触及厨电、家居等生活领域，对于企业来说也并不算是挑战而是机遇，一方面，场景泛化将为品牌用户带来更多的产品选择，也能为品牌打破用户壁垒，获取客源；另一方面，业务线的拓展也将为企业带来新的业务增长点，同时强化品牌倡导精致生活的理念输出，实现用户与企业之间的互惠双赢......
据南方都市报报道，全国人大代表肖胜方在两会期间提出建议，网络直播强制实施打赏冷静期制度，打赏者在三天内可以无理由撤回打赏...肖胜方认为应将..
活动现场，校园女足的小球员们与女足国脚颠球PK、在孙雯和水庆霞的分别带队下，和女足球员一起进行8V8的对抗训练赛、收到女足姐姐们送的礼物……而..
量子计算机可利用叠加和纠缠等现象来执行计算和信息的存储，且有望在算力上超越传统计算机几个数量级...当前最被看好的一种结构方法，就是让原子阵..
随着短视频和直播应用的风靡，短视频、直播平台的优质知识内容供给日益充分，已形成“知识普惠”效应...2021年1月至10月，清华大学在该平台开设公..
健康管理真的行之有效吗?在国际权威医学刊物《美国预防医学杂志》有一篇关于加拿大健康管理中心会员健康改善成果的十年回顾性报道，研究结果表明..
在同期举办的高端绿茶∙只此青绿竹叶青鲜茶标准发布会上，竹叶青首发“五重锁鲜科技”，并联合中国标准化研究院首建鲜茶标准，呈现全新标准之下的..
消息发布后，虎符交易所的平台通证HOO也在 3 月 2 日从1. 208 美元最高上涨到1. 470 美元，截止发稿时间，HOO价格维持在1.45U，涨幅超过18%...据虎..
海柔创新作为当下中国智慧仓储行业的行业领头羊，以专业技术彰显硬核实力，以产品交付提升软性能力，在推动更多国货走向国际舞台的也凭借实力与口..
2 月 19 日罗永浩以电商学苑校长的身份出现在公众面前，坐在他身边的是原新东方北京校区校长，在罗永浩为电商培训站台时，他的PPT中用了俞敏洪直播..
接着又在视频号的后台“视频号助手”里，可在视频号主页中的“服务菜单栏”，直接添加小程序和微信客服...具体是如何操作一起来往下看看吧:...1、..
飞猪旅行APP上线“赏花季”系列活动，推出乘房车露营赏桃花、乘船赏樱花、坐缆车看油菜花等多种赏花玩法...在江西，除了进入油菜花田里赏花，飞猪..
相关供应链人士透露，LED龙头厂三安光电近期顺利通过苹果认证，预计最快从第2季将加入供应行列...此前三安光电Mini LED芯片已实现批量供货三星，成..
艾尔登法环中守墓人的位置在哪里可以找到，实际上也就是找到灰烬遗骸或者骨灰遗迹，这里我们来看下游戏内的几个灰烬遗骸位置介绍...传奇的灰烬遗迹..
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