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完美世界称不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金及诱导公众投资

2022-02-23 20:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:今晚，完美世界通过官网和官方微博发布声明称，公司不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金，亦不会以“投资币”、“高收益率”等虚假宣传方式诱导公众投资。

同时，完美世界再公告中提醒广大用户保护个人财产安全，提高风险防范意识，警惕打着“元宇宙”旗号的非法集资、欺诈、传销项目，谨防上当受骗。

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