完美世界称不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金及诱导公众投资

据国外媒体报道，去年蹿红的元宇宙，引起了资本市场的广泛关注，众多上市公司宣布有与之相关的业务，大量公司在申请元宇宙相关商标，由在元宇宙方面动作频频的Facebook，更是将公司名车改成了Meta...在苹果2022财年第一财季的财报分析师电话会议上，有分析师提到元宇宙相关的话题，对此库克表示，苹果是一家业务创新的公司，App Store有超过14000款AR应用...库克随后还补充到，苹果公司已经看到了元宇宙领域的巨大潜力，在进行相关的投资...