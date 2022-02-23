完美世界称不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金及诱导公众投资

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:今晚，完美世界通过官网和官方微博发布声明称，公司不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金，亦不会以“投资币”、“高收益率”等虚假宣传方式诱导公众投资。
同时，完美世界再公告中提醒广大用户保护个人财产安全，提高风险防范意识，警惕打着“元宇宙”旗号的非法集资、欺诈、传销项目，谨防上当受骗。
站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:今晚，完美世界通过官网和官方微博发布声明称，公司不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金，亦不会以“投资币”、“高收益率”等虚假宣传方式诱导公众投资。
同时，完美世界再公告中提醒广大用户保护个人财产安全，提高风险防范意识，警惕打着“元宇宙”旗号的非法集资、欺诈、传销项目，谨防上当受骗。
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完美世界官微今日发布声明称，公司不会以“元宇宙投资项目”等名义吸收资金，亦不会以“投资币”、“高收益率”等虚假宣传方式诱导公众投资，并提醒用户警惕打着“元宇宙”旗号的非法集资、欺诈、传销项目，谨防上当受骗...
声明：本文来自于微信公众号锌财经(ID：xincaijing)，撰文/ 陈邓新 编辑/ 黎文婕，授权站长之家转载发布。完美世界，再度让资本市场失望了。2022 年 1 月 22 日周六，完美世界发布了 2021 年的业绩预告，全年净利润为3. 5 亿元~3. 9 亿元，同比下降74.8%~77.4%；扣非净利润（主业）为 1 亿元~1. 2 亿元，同比下降90.4%~88.5%。这意味着，完美世界交出上市以来最糟糕的成绩单。对此，官方如此解释：“公司部分游戏随生命周期自然衰减，流水相较于上年同期疫情背景下的高基数自然回落，部分探索类新游戏表现不及预期理想。”与此同时，完美?
据国外媒体报道，去年蹿红的元宇宙，引起了资本市场的广泛关注，众多上市公司宣布有与之相关的业务，大量公司在申请元宇宙相关商标，由在元宇宙方面动作频频的Facebook，更是将公司名车改成了Meta...在苹果2022财年第一财季的财报分析师电话会议上，有分析师提到元宇宙相关的话题，对此库克表示，苹果是一家业务创新的公司，App Store有超过14000款AR应用...库克随后还补充到，苹果公司已经看到了元宇宙领域的巨大潜力，在进行相关的投资...
银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》称，近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动...一、编造虚假元宇宙投资项目...二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗...三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱...四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利...
苹果公司首席执行官蒂姆库克表示，苹果公司看到了元宇宙的巨大潜力，这与公司目前的AR/VR努力有关，并补充说公司正在对该领域进行投资...在苹果公司的财报电话会议上，苹果公司首席执行官蒂姆库克证实，该公司对这一发展很感兴趣，并且已经对增强现实进行了投资...库克补充说，苹果在该领域看到了巨大的潜力，并正在相应地进行投资...有传言称，苹果正在开发一款可能在 2022 年发布的 VR 头戴设备，这样的头戴设备将允许人们与虚拟世界进行互动...
苹果公司CEO蒂姆库克周四在电话会议上回答有关元宇宙机遇的提问时表示，公司一直在探索创新，在这个领域看到了很大潜力...对于苹果是否会重新考虑零部件供应商的布局问题，库克表示，芯片短缺是整个行业的问题...
2月23日，完美世界发布声明称，近期，一些不法分子蹭热点，捆绑元宇宙〞概念，以边玩游戏边赚钱”、元宇宙通行货币〞等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。完美世界表示，公司不会以元宇宙投资项目〞等名义吸收资金，也不会以投资币〞、高收益率〞等虚假宣传方式诱导公众投资。同时，完美世界提醒用户保护个人财产安全，提高风险防范意识，警惕打着元宇宙〞旗号的非法集资、欺诈、传销项目。完美世界声明：2月18日，
近期，北京冬奥会的召开受到了很多网友关注，吉祥物冰墩墩也火爆全网，成为当之无愧的顶流IP，这也引发了一系列周边产品的抢购。据悉，现在全国都一墩难求”，原价一百多的冰墩墩市场价已经暴涨数十倍。此前北京冬奥组委新闻发言人赵卫东已经表示：正在加大协调相关方面，加大对冰墩墩的供应”。冰墩墩生产商元隆雅图也在深交所互动易”平台回应冰墩墩脱销，表示目前市场上热销的冬奥特许商品，包括冰墩墩（雪容融）毛绒玩具、造型手办、饰扣、水晶球，以及冰墩墩盲盒、徽章（吉祥物运动造型系列、倒计时系列、民俗系列）、贵金属（开幕式
企查查APP显示，王老吉关联公司广州白云山医药集团股份有限公司申请注册“王老吉元宇宙”商标，国际分类涉32类 啤酒饮料，当前商标状态为“注册申请中”...
2021 年 11 月，元宇宙上的虚拟土地交易爆火...一个做了十年物流的人，学习了 1 年多区块链就被邀请到一家游戏公司负责开发元宇宙游戏，关于待遇他没有明说，而是用一句“前景无限，收入无限”来替代...2020 年借壳登录A股的红人经济公司“天下秀”在 10 月 28 日宣布自己要推出“Honnverse虹宇宙”虚拟社交元宇宙产品，随后它的股价经历了 17 天 7 涨停涨幅80%戏剧性时刻......泡沫还会继续，新的概念还会再出来，新的韭菜还会上车......
微软不断地更新其Edge浏览器，以增加功能，并在公开推出之前通过其Insider渠道测试新功能。最近，我们了解到，该公司正在将Skype Meet Now直接集成..
《艾尔登法环》正式发售了，从媒体到玩家都高度好评，但作为一款来自日本的游戏，PC版优化确实渣渣，除了开发商自己更新，也要看驱动支持了...NVI..
京东集团和达达集团分别发布公告，京东集团将于近期完成认购达达集团发行普通股的交易...完成增持有助于全面深化双方的全渠道合作，达达将进一步战..
《暗黑破坏神：不朽》封闭测试已于1月上旬结束，网易在近日财报上表示，暴雪方面已经确认，其会在2022年上线...作为暴雪官方手游，同时也是暗黑系..
OPPO首款折叠屏OPPO Find N在OPPO官方旗舰店接受全款预订，支付全款后3天内发货，价格是8989元（12GB+512GB）...资料显示，OPPO Find N发布于2021..
不久前，松下公布了新的旗舰级相机LUMIX GH6的外观与参数信息，而今天，这款相机的国行价格也终于浮出水面...LUMIX GH6的国行首发价格为12998元，..
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也就是说，5亿用户规模，相当于全球40亿智能手机用户中，每8个人就有1个是ColorOS用户...一加手机官方表示，一加9R已正式开放ColorOS 12正式版升级..
今天，微信官方公众号微信110”发文分享了三则典型的网络诈骗案例...案例一：忽视防骗客服提醒”后，损失了上万元...由于长时间没收到包裹，小张便..
Redmi可能会在下个月召开新品发布，推出K50系列正代旗舰，消息称共存在三款产品，包括K50、K50 Pro、K50 Pro+...今天下午，知名爆料博主@数码闲聊..
2月25日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》，公布了我国最新的网民数量、上网时长、上网方式等相关..
《艾尔登法环》卡顿不是因为配置不够，很多人用上了酷睿i9-12900K+32GB内存+RTX 3080/3080显卡也撑不住，AMD及NVIDIA的驱动也不背锅，就是游戏本身..
在2022年，国内手机市场的占有率会更分化一些，很难出现一家厂商的市场份额占据40%以上的情况，目前几家头部手机品牌市场份额，基本都会在10%-20%..
是学到一些新知识，培养学习的好习惯，还是挖掘自主学习的乐趣所在？别管什么心愿，喵喵机家用学习打印机F1 都能帮你实现...说到这里有人不禁要问..
今天，根据凤凰网报道，火山引擎与阿里云、腾讯云联合发布了一项超低延时直播协议信令标准”，定义了直播客户端-服务器”的信息交互流程...这一标..
各大银行首套房利率基本稳定在5.6%~5.65%，个别银行最低可以做到5.5%，二套房利率则普遍在5.85%左右...作为国内领先的房产信息及交易服务平台， 5..
那么，哪个牌子的感冒药疗效更好呢？...在众多的感冒药品牌中，感康小金牌就是一个不错的选择...而且，感康小金牌在包装盒上设立了“易撕线”，并..
外媒在报道中也提到，得克萨斯超级工厂目前生产的4680电池Model Y，还未获得相关的认证，也就是还不能向消费者交付...在报道中，外媒还提到，得克..
......针对运营工作重复性高、工作量大的痛点，亚马逊ERP积加使用先进的RPA软件技术（俗称：软件机器人），模拟运营操作方式，帮助运营自动记录商..
作为较早一批先进口腔门诊中的领航团队之一，海斯口腔以“成为您的私人口腔护理专家”为宗旨，并不懈努力，实现了整体化数字化口腔诊疗服务体系，..