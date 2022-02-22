一张图看懂 | 全球各国能源转型投资排名TOP10 中国贡献最大

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:目前，全球已经有 130 多个国家已经制定或正在考虑到 2050 年实现碳中和的目标。

根据联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 委托的研究发现，到 2050 年，在全球范围内实现碳中和需要125 万亿美元的气候投资。

虽然当前投资尚未达到这一水平，但正在增加。2021 年，全球在部署低碳能源技术上花费了 7550 亿美元，同比增长27%。

下图使用BloombergNEF的数据展示了 2021 年低碳能源投资排名前 10 的国家。

中国的整体能源转型投资比 2020 年的水平增加了60%，进一步巩固了其作为全球领导者的地位。中国 的风能和太阳能发电量在 2021 年增加了 19%，电气化交通也占投资的很大一部分。

其次，美国去年在清洁能源上的投资为 1140 亿美元，比 2020 年增长 17%。几个欧洲国家也跻身前 10 名，德国、英国和法国位列前五。欧洲国家总共为能源转型投资了 2190 亿美元。

以下是 2021 年按行业划分的能源转型投资明细：

技术 2021年总投资（美元为单位，1B=10亿） 与 2020 年相比的百分比变化 可再生能源 $365.9B 6.80% 电气化运输 $273.2B 76.70% 电热 $52.7B 10.70% 核能 $31.5B 6.10% 可持续材料 $19.3B 141.30% 储能 $7.9B -6.00% 碳捕获和储存 $2.3B -23.30% 氢 $2.0B 33.30% 总计 $754.8B 26.80%

到 2021 年，可再生能源占总投资的近50% 。然而，随着几个国家在向电动汽车的转变中走在前列，大部分增长都是由电气化交通推动。

随着人们越来越相信可以提供可靠的无碳电力，核电也获得了大约320 亿美元的投资。但总体百分比增幅最大的是可持续材料，包括回收和生物塑料，其投资量在 2021 年增加了一倍多。

站长之家注：文章数据来自visualcapitalist。