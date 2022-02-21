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CINNO：LTPO 技术渗透率显著提升 未来有望成高端手机标配

2022-02-21 15:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日消息:据CINNO Research 统计数据显示，随着去年苹果在 iPhone 上引入了 LTPO 技术，让2021年的智能手机面板市场发生了改变——LTPO 渗透率得到了显著提升。

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图片来自 Apple

三星 Note20Ultra 是首款采用了 LTPO 技术实现自适应刷新率的智能机。在三星后，一加、OPPO、小米都相继导入 LTPO 技术的屏幕，而在2022年荣耀、realme 等厂商产品也有望配备。

LTPO 英文全称为 Low Temperature Polycrystalline Oxide，中文名字叫低温多晶氧化物。目前小尺寸 OLED 的主要两大背板技术是 LTPS 和 IGZO，而 LTPO 可实现大范围的动态刷新率，它结合了 LTPS 和 IGZO 两种技术的优点。

CINNO Research 数据显示，2021年中国 OLED 智能机市场，搭载 LTPO 柔性面板的智能机销量占比从2020年的不足1% 增至7%，这主要得益于苹果 iPhone13Pro/iPhone13Pro Max 两款产品的热卖。

CINNO Research 观察分析，采用 LTPO 技术的 OLED 屏智能机全部配备了120Hz 自适应刷新率，这也将成为2022年旗舰机的主流功能。随着 LTPO 产能的持续增加，LTPO 有望超越 LTPS 技术成为高端智能机标配。

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