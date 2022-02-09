炉石传说22.2.2更新补丁内容汇总 22.2.2平衡性更新内容一览

炉石传说在2月9日开启了最新的补丁22.2.2的更新，很多玩家还不清楚本次的更新内容有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

22.2.2补丁将于今日上线，其中包含酒馆战棋和对决模式的平衡性调整，以及问题修复。

酒馆战棋更新

随从池改动

大德鲁伊哈缪尔已经从随从池中移除。

伙伴改动

源质松鼠炸弹（米尔菲丝·法力风暴的伙伴）

旧:亡语:对一个敌方随从造成4点伤害。在本场战斗中每有一个你的机械死亡，重复一次。→新:亡语:在本场战斗中每有一个你的机械死亡，随机对一个敌方随从造成3点伤害。

日蚀伊利达雷（伊利丹·怒风的伙伴）

旧:[酒馆等级2]“左膀右臂”还会使随从获得“攻击时具有免疫”，仅在一次攻击中有效。→新:[酒馆等级3]你的第一个攻击的随从获得仅在一次攻击中有效的“攻击时具有免疫”。

零食商人（挂机的阿凯的伙伴）

旧:在你的回合结束时，使你的等级3的随从获得+1/+1。→新:在你的回合结束时，使你的等级3的随从获得+1/+2。

法莫斯队长（凯瑞尔·罗姆的伙伴）

旧:在你的回合结束时，随机使三个友方随从获得+1/+1。→新:在你的回合结束时，随机使五个友方随从获得+1/+1。

奖券收集者（提克特斯的伙伴）

旧:战吼:发现一个最近奖励回合的暗月奖品。→新:战吼:从下一个奖励回合中发现一个暗月奖品。

污物投掷者（沙德沃克的伙伴）

旧:在你使用一张随从牌后，随机在鲍勃的酒馆中添加一个战吼随从。→新:在你使用一张随从牌后，随机在鲍勃的酒馆中添加一个战吼随从，使其获得+2/+2。

[金色版本]旧:在你使用一张随从牌后，随机在鲍勃的酒馆中添加两个战吼随从。→新:在你使用一张随从牌后，随机在鲍勃的酒馆中添加一个战吼随从，使其获得+4/+4。

大钳蟹（塔维什·雷矛的伙伴）

旧:[酒馆等级3]5点攻击力，3点生命值→新:[酒馆等级4]2点攻击力，3点生命值

走失的卡尔（堕落的乔治的伙伴）

旧:[酒馆等级3]7点攻击力，4点生命值→新:[酒馆等级4]3点攻击力，4点生命值

幼年雷象（泽瑞拉的伙伴）

旧:[酒馆等级2]→新:[酒馆等级3]

混合体（馆长的伙伴）

旧:[酒馆等级2]3点攻击力，3点生命值→新:[酒馆等级3]2点攻击力，2点生命值

踏梦者瓦莉瑟瑞娅（伊瑟拉的伙伴）

旧:[酒馆等级3]3点攻击力，3点生命值→新:[酒馆等级4]6点攻击力，4点生命值

加德林大师（沃金的伙伴）

旧:[酒馆等级3]→新:[酒馆等级4]

阿尔福斯（巫妖王的伙伴）

旧:[酒馆等级2]→新:[酒馆等级3]

海象人海盗（海盗帕奇斯的伙伴）

旧:[酒馆等级3]→新:[酒馆等级4]

锈水大亨（贸易大王加里维克斯的伙伴）

旧:[酒馆等级3]→新:[酒馆等级4]

闪鳍预言者（菌菇术士弗洛格尔的伙伴）

旧:7点攻击力，5点生命值→新:5点攻击力，4点生命值

帽商艾舍尔（舞者达瑞尔的伙伴）

旧:3点攻击力，3点生命值→新:2点攻击力，2点生命值

玛格努斯·法力风暴（米尔豪斯·法力风暴的伙伴）

旧:[酒馆等级2]→新:[酒馆等级3]

破土杂兵（巫妖巴兹亚尔的伙伴）

旧:[酒馆等级3]→新:[酒馆等级4]

老练的猎人（苔丝·格雷迈恩的伙伴）

旧:[酒馆等级4]→新:[酒馆等级3]

典狱官塞尔沃特（斯卡布斯·刀油的伙伴）

旧:[酒馆等级4]→新:[酒馆等级3]

飞行训练师（狂风之翼的伙伴）

旧:4点攻击力，3点生命值→新:5点攻击力，4点生命值

科多兽宝宝（古夫·符文图腾的伙伴）

旧:[酒馆等级4]→新:[酒馆等级3]

女伯爵希奈丝特拉（死亡之翼的伙伴）

旧:[酒馆等级3]3点攻击力，8点生命值→新:[酒馆等级2]1点攻击力，6点生命值

小克（比格沃斯先生的伙伴）

旧:5点攻击力，2点生命值→新:5点攻击力，4点生命值

初级导航员（伊莉斯·逐星的伙伴）

旧:[酒馆等级3]4点攻击力，5点生命值→新:[酒馆等级2]4点攻击力，4点生命值

恶魔猎手斯克里布（阿兰娜 逐星的伙伴）

旧:[酒馆等级3]5点攻击力，4点生命值→新:[酒馆等级2]4点攻击力，4点生命值

载人飓风机甲（斯尼德的伙伴）

旧:[酒馆等级3]→新:[酒馆等级2]

迦拉克隆的使徒（迦拉克隆的伙伴）

旧:[酒馆等级3]5点攻击力，7点生命值→新:[酒馆等级2]3点攻击力，5点生命值

高级探墓员（雷诺 杰克逊的伙伴）

旧:[酒馆等级3]7点攻击力，3点生命值→新:[酒馆等级2]4点攻击力，1点生命值

常青绿植（林地守护者欧穆的伙伴）

旧:7点攻击力，6点生命值→新:9点攻击力，7点生命值

对决模式更新

战斗图腾、传说金碟和亡者图腾从宝藏2号池移入极为稀有宝藏2号池（这次是真的了）。

战斗策略（范达尔·雷矛的英雄技能）

旧:使你手牌中法力值消耗大于或等于（4）点的中立随从牌的法力值消耗减少(2)点。→新:使你手牌中法力值消耗大于或等于(4)点的两张中立随从牌的法力值消耗减少(2)点。

问题修复及游戏改进