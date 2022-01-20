哈啰出行申请“小哈元宇宙”商标

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:企查查APP显示，近日，哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司新增“小哈元宇宙”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“注册申请中”。
站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:企查查APP显示，近日，哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司新增“小哈元宇宙”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“注册申请中”。
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企查查APP显示，哪吒汽车关联公司合众新能源汽车有限公司新增“哪吒元宇宙”、“合众元宇宙”、“哪铁宇宙”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、科学仪器、运输工具等，目前商标状态均为注册申请中...此前包括小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等国内新能源汽车巨头均申请与元宇宙相关的商标...
近日，滚石国际音乐股份有限公司新增多项“滚石元宇宙”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、科学仪器、办公用品，当前商标状态均为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，中国第一汽车集团有限公司申请注册多个“元宇宙”、“METAVERSE”、“HQ METAVERSE”、“F METAVERSE”商标，国际分类涉及运输工具、广告销售等，当前商标状态均为“注册申请中”。
去年 9 月，小红书科技有限公司申请注册了“小红书元宇宙”商标，国际分类涉及广告销售、通讯服务、科学仪器等...不过就在据小红书申请注册的“小红书元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”...
近日，滚石国际音乐股份有限公司新增多项“滚石元宇宙”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、科学仪器、办公用品，当前商标状态均为“注册申请中”。
近日，中国第一汽车集团有限公司申请注册多个“元宇宙”、“METAVERSE”、“HQ METAVERSE”、“F METAVERSE”商标，国际分类涉及运输工具、广告销售等，当前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，SOUL关联公司上海任意门科技有限公司申请注册的包括“社交元宇宙”“任意门元宇宙”等多个元宇宙相关商标状态变更为“驳回复审”，国际分类涉通讯服务、科学仪器等，商标多为2021年9月申请...
企查查App显示，多家公司申请的元宇宙商标状态发生变更，包括小红书元宇宙、soul元宇宙、社交元宇宙等...企查查数据显示，截至2021年底，已有超1600家公司申请注册元宇宙商标，数量超1.14万个...
今日，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布入局元宇宙，将推出国内首个虚拟音乐嘉年华TMELAND。目前，TMELAND预约页面已在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌平台正式上线。
不管老罗换多少个说法，基本上可以肯定的是老罗的下一个目标就是“元宇宙”，但是既然他说自己的“元宇宙”与扎克伯格的“元宇宙”不同，那么不同的地方在哪里呢?难道老罗的“元宇宙”不是一个虚拟空间，而是一把虚拟的“锤子”?...如今谈论元宇宙还是太早了，不管是沉浸式的“虚拟元宇宙”还是老罗的增强现实“元宇宙”，现在来看都还处于萌芽阶段......
该文件旨在作为“讨论的第一步”，并不主张实际创建一个“中央银行数字货币”（或CBDC）...尽管如此，The Verge认为，数字美元的创建将是美国政府..
根据知名爆料博主@数码闲聊站 最新透露：一大波新机在路上了，除了已经定档2月中下旬的K50电竞版，下面打磨中的依次有红米K50系的骁龙870、天玑80..
据BGR报道，天文学家们终于捕捉到了一个黑洞在Henize 2-10星系中“孕育”新恒星的景象...许多人认为黑洞是一种破坏性的力量...根据Reines的说法，..
时隔两个月，玩家基数稳步下降的情况依然没有好转，但该公司似乎找到了提升吸引力妙招 —— 比如将游戏转为免费制...最新消息称，EA 正评估应对不..
距离北京冬奥会开幕还有不到两周...为了让颁奖礼仪服装美观又保暖，衣服里特意添加了一片片黑色的材料，这是中国航发为本届冬奥会研发的石墨烯发热..
虽然没有明确打上“低哈希算力”（LHR）的标签，但以太坊（ETH）矿工大概不会正眼瞧它一眼，意味着游戏玩家有望以相对合理的价格入手...正因如此，..
碟中谍7/8分别延至2023年7月以及2024年6月首映，较原档期（今年9月30号）延后大半年...碟中谍新片由派拉蒙与空舞影业联合出品，最初定档去年7月，..
1月21日下午，有赞内部人士向见实否认了将裁员1500人的传闻，他表示，今年（2022）有赞确实有在做事业部化调整，但大裁员消息并非事实...如事业部..
寻求DNA结构的一个关键突破来自于X射线晶体学，这是一种根据X射线辐射束如何通过样品中的原子间的空间进行衍射来描绘分子中电子密度的技术...他们..
不过随着库存开始见底，SiFive 的工作重心，也趁势转向了新一代的 HiFive 开发板上...随着供应开始捉襟见肘，现 SiFive 也将主要精力腾挪到了即将..
快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，快手小店新增到店美食、酒旅、医疗健康服务等15个本地生活行业相关的一级类目，商家可通过..
昨日晚间，腾讯发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份...公告称，发行新股份的目的旨在嘉许奖励人士所作出的..
到2025年，信息通信业收入达到278.1亿元，信息通信基础设施累计投资（2021-2025）达387亿元，电信业务总量达到509亿元；千兆宽带接入端口占比达到..
腾讯控股发布公告称，董事会已决议向不少于22900位奖励人士授予合共8004807股奖励股份.....
作为 AAA 游戏发行商中的首批公会之一，游戏工作者联盟（以下简称 GWA）是与代表电信和数字媒体工作者的美国通信工作者（CWA）公会联合成立的...T..
需要注意的是，今天开始已经要着手抢购返程的车票了...按照火车票提前15天发售的安排，1月22日，大年初五（2月5日）的火车票将正式开售；1月23日，..
随着B站及UP主影响力的与日俱增，UP主已经成为一种得到社会认可的新兴职业，今年B站在公布百大UP主名单的公布了“专业性”、“影响力”、“创新性..
据The Verge报道，根据一项新的研究建模，用于跟踪Apple Watch Series 5和Fitbit Versa 2等可穿戴设备中的心率的光传感器对深色皮肤或肥胖者的效果..
知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，由于消费者对iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%...Canalys..
这让一些玩家在大半夜激动地记录下来，并且在评论区唱起了《难忘今宵》……...甚至有玩家提到：这次的古风PV，可能会让不知情的新人，误以为未定是..