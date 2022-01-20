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哈啰出行申请“小哈元宇宙”商标

2022-01-20 11:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:企查查APP显示，近日，哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司新增“小哈元宇宙”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“注册申请中”。

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