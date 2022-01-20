哈啰出行申请“小哈元宇宙”商标

不管老罗换多少个说法，基本上可以肯定的是老罗的下一个目标就是“元宇宙”，但是既然他说自己的“元宇宙”与扎克伯格的“元宇宙”不同，那么不同的地方在哪里呢?难道老罗的“元宇宙”不是一个虚拟空间，而是一把虚拟的“锤子”?...如今谈论元宇宙还是太早了，不管是沉浸式的“虚拟元宇宙”还是老罗的增强现实“元宇宙”，现在来看都还处于萌芽阶段......