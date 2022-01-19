2022支付宝五福新春礼怎么领 集五福新春礼领取规则

支付宝在最近开启了集五福的活动，这其中官方还有送新春礼，很多朋友还不清楚新春礼在哪领取，下面就来为大家分享一下。

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新春礼

1.发放时间:北京时间2022年1月31日22:18:00-2022年2月1日11:59:59;

2.发放对象:所有在2022年1月31日22:00前合成五福的用户（含自动合成五福用户）;

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3.发放内容:五福新春礼含价值10元的新春观影礼-淘票票观影红包和价值10元的新春出行礼-高德打车优惠券（5元无门槛优惠券两张），每个集齐并合成五福的用户仅可获得一次新春礼;

4.我们特别提示，新春礼有使用期限，具体为:新春观影礼-淘票票观影红包的有效期限为2022年1月31日22:18:00~2022年2月7日23:59:59、新春出行礼-高德打车优惠券的有效期限为2022年2月1日00:00:00~2022年2月7日23:59:59;

5.新春礼的获得与使用以支付宝账户处于正常状态为前提，若因账户异常导致无法使用，我们不会以其他形式补偿;

6.五福新春礼具体细则:请见下文的“新春观影礼-淘票票观影红包使用及退款规则”、“新春出行礼-高德打车优惠券使用及退款规则”;

7.新春礼发放可能存在延迟，请您耐心等待并稍后在「支付宝首页-卡包，中查看。如您未能查询到新春礼，请您联系95188进行咨询。为了保障您的信息与资产安全，咨询过程当中客服人员可能需要进一步核实您的身份信息;

8.新春礼的使用规则及服务均由对应的商家提供，若有问题请咨询商家客服并由商家承担相应责任。但为保障您的权益，我们会尽力为您协调。

9.若因疫情等不可抗力因素，平台可能会取消新春礼的发放或调整新春礼权益内容，具体以1月31日22:18开奖时新春礼页面展示为准。