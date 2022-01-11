企业微信4.0版本新功能：深度绑定视频号 接入微信客服

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:今日下午，企业微信举行了 2022 新品发布会，企业微信4. 0 版本也正式上线，新版企业微信增加了多项功能，包括微信客服、绑定视频号、连接上下游等等。

据官方介绍，企业微信4. 0 支持连接微信，线上、线下全面连接客户，这包括：

1.绑定视频号。企业可以绑定视频号，并在视频号主页和直播间展示“添加企业微信”。客户点击即可添加成员的企业微信，获得服务。

另外，员工用企业微信可对外展示和分享视频号内容，客户看短视频和直播时也能直接联系企业服务人员。

2.微信客服。企业可在微信内的视频号、公众号、小程序、微信搜索、微信支付凭证，以及微信外的App、网页等多个入口，接入微信客服。

客户无需加好友即可在微信里和客服沟通，和微信聊天有一致的体验。客服回复后，客户将在微信里收到新消息提醒。客户也可以在咨询后一键升级专属服务。

另外，企业微信4. 0 还升级了文档、会议、日程、邮件等多款效率工具。比如日程功能中，新建日程时可以一键预约会议，可以查看同事的日程闲忙，快速安排会议时间。

新版企业微信可以更好的连接上下游，与经销商和供应商高效协作。企业可使用上下游协作工具，包括应用共享、上下游群发等。