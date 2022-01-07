首页 > 业界 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉上海工厂员工数量增至19000人 产能将增长50%

2022-01-07 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:特斯拉在中国上海超级工厂的员工扩增将使这家电动汽车制造商的新车型生产区产能增加50%，目前新车型产区员工从6000名增加到 9000名。扩建计划完成后，特斯拉将在该工厂雇佣19000名工人。

特斯拉 (4)

11月，特斯拉上海超级工厂接受了环境影响评估，要求企业在开始建设或扩建之前调查项目对社区和环境的影响。特斯拉 2021 年 11 月的 EIA报告显示，在扩大生产线以适应提高的生产率后，最终将有 19000 名员工在工厂工作。 11月，上海超级工厂根据 10 月的交付和生产数据实现了 65.2万台。 12 月，运行率仍达到 635000 辆，远高于特斯拉列为该设施官方产能的约 45万辆。

11月的EIA报告显示，特斯拉将扩大上海制造工厂的就业人数，但尚未确定该工厂将在何处进行。然而，特斯拉 636 页的报告中的新发现表明，预计将在该工厂工作的 4000名新员工中的 3000 名将参与“新模型线”，即有可能是Model Y，因为该车型目前是上海工厂较新的车型，并且已经拥有大量员工来操作其制造流程。

特斯拉在其EIA中写道：“按照公司计划，本次生产区新增1000 人，新车型产区新增员工约3000 人，新车型产区劳动力约 6000 人。该项目实施后，将增至 9000 人，全厂员工19000 人。”

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器12.12限时秒杀-1核2G首年50元

    腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    1核2G云服务器

    1核2G云服务器

    去看看
    1核2G云服务器 50元/1年
    2核4G云服务器

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    1核2G学生服务器

    1核2G学生服务器

    去看看
    1核2G学生服务器 50元/1年
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 特斯拉一夜暴涨9000亿！马斯克重回3000亿美元身价

    1月4日消息，据国内媒体报道，由于2021年第四季度交付数据创新高，特斯拉股价飙升，据悉，截至收盘，其股价大涨13.53%，总市值达1.2万亿美元，市值增长1436亿美元（约合人民币9120亿元）。值得一提的是，特斯拉CEO马斯克净资产增加了326亿美元，总身价重回3000亿美元级别。特斯拉官微公布的数据显示，第四季度交付量为308600辆，2021年全年总销量超过93.6万辆，比2020年不到50万辆的销量增长约87%。对于这一数据，马斯克表示，全球

    ​特斯拉 ​股票价值 ​股票市值

  • Redmi K50游戏版曝光：天玑9000加持 性能调度激进

    考虑到前作Redmi K40系列自亮相后收获了诸多消费者的好评，不少用户早早便开始期待新一代的Redmi K50系列的发布。据此前多方透露，全新的Redmi K50系列将提供比K40系列更多的版本，其中顶配版的旗舰性能也更加激进。

    ​RedmiK50系列 ​Redmi ​小米

  • 5G份额第一 天玑9000大受欢迎：联发科明年给员工加薪

    今天下午，联发科在国内发布了天玑9000处理器，同时还提到了他们在4G+5G市场上的全球份额达到了40%，位列第一，可谓风光无限，员工明年也要加薪了。联发科CEO蔡力行今天表示，2022年联发科还会扩大规模，招聘的人才数量超过今年，并且有不错的加薪幅度，不过具体加薪多少现在还没法公布，他表示联发科最近几年的加薪幅度都不错。联发科是台湾地区最大的半导体芯片设计公司，待遇也是同行中最好的，2020年的数据显示员工月薪平均8.5

    ​联发科 ​半导体 ​天玑

  • 卢伟冰官宣！Redmi K50明天见：天玑9000首批机型

    大哥”小米12系列发布后，Redmi K50终于忍不住了。今晚（1月4日），卢伟冰在微博正式预告，Redmi K50明天见！事实上，昨晚，卢伟冰就表示，Redmi团队正式进入K50宇宙宣发筹备工作，我亲自担任组长，2022年旗舰手机大战即将拉开帷幕。就这样的节奏来看，Redmi K50最快春节前发布，最晚应该也会赶在春节后立即登场。此前小米方面已经确认，K50系列首批搭载联发科天玑9000旗舰处理器。结合已有爆料，Redmi K50宇宙可能包括K50、K50 Pr

    ​RedmiK50 ​小米12 ​手机

  • 卢伟冰现身天玑9000发布会：宣布K50宇宙将坚持极致性价比

    今天下午，联发科正式召开了线上新品发布会，推出了首款台积电4nm芯片天玑9000。值得一提的是，卢伟冰也通过视频的方式现身天玑9000发布会，宣布Redmi K50系列将搭载这款顶级旗舰芯片。同时，卢伟冰还透露K50宇宙将与联发科共同坚持极致性价比。据官方介绍，天玑9000采用台积电4nm制程，采用新一代Armv9架构，CPU方面内建1颗超大核（Cortex-X2@3.05GHz）、3颗大核（Cortex-A710@2.85GHz）、4颗能效核心（Cortex-A510@1.8GHz），8MB

    ​RedmiK50 ​联发科 ​天玑

  • Redmi K50系列曝光：天玑9000+MIUI 13 性能调度激进

    12月31日消息，博主@数码闲聊站爆料，搭载联发科天玑9000的Redmi新机代号为matisse”，游戏性能调度比较激进，出厂预装MIUI 13操作系统（基于Android 12深度定制）。此前Redmi公布的信息显示，搭载联发科天玑9000的Redmi新机隶属于K50系列，可能是K50电竞版。据悉，K50搭载的天玑9000芯片采用台积电4nm工艺，由1个Cortex-X2 3.05GHz超大核和3个Cortex-A710 2.85GHz大核和4个Cortex-A510能效核心组成，安兔兔综合突破100万分。此外?

    ​RedmiK50 ​小米 ​小米新机

  • 不止天玑9000！Redmi K50新机爆料：百瓦闪充+三星柔性OLED

    随着小米12的即将发布，小米旗下另一款人气旗舰系列Redmi K50也越来越受关注。虽然官方没有公布任何消息，但是其实关于该系列的各种爆料已经层出不穷了，目前已经可以知道，K50宇宙处理器品种很齐全，包括骁龙870、骁龙8 Gen 1、天玑7000以及天玑9000都有对应的机型。今天上午，知名爆料博主@数码闲聊站 还带来了最新的消息称：后面新机有更强的散热堆料，天玑9000旗舰芯，双电芯百瓦闪充，三星高素质柔性屏，红米无情灭霸”据此前

    ​RedmiK50Pro ​小米12 ​三星

  • 联发科天玑9000旗舰芯片发布 Redmi K50 系列等将首发

    12月16日，联发科发布了天玑9000旗舰芯片。据悉，天玑9000采用台积电4nm制程工艺，ARM V9架构，由1颗Cortex X2 (3.05GHz) + 3颗Cortex A710 (2.85GHz) + 4颗Cortex A51 (1.8GHz）核心构成。CPU多核性能提升20%，GPU性能提升35%，能效提升60%。支持LPDDR5X内存，传输速率可达7500Mbps，支持双通道UFS3. 1 闪存。

    ​联发科 ​天玑9000 ​芯片

  • 惊喜连连！Redmi K50首批搭载天玑9000：卢伟冰称“实在太强了”

    今天，Redmi宣布K50首批搭载联发科天玑9000旗舰处理器，带来巅峰性能体验。小米集团公关部王化表示，K50定位将迎来全新突破，我也听说了关于K50产品的定义和一系列的动作，真可谓惊喜连连。之前小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰就爆料，Redmi K50已经不能用焊门员来形容了，它实在太强了。作为旗舰产品，Redmi K50看点之一就是首批搭载联发科天玑9000芯片，这将是Redmi最强悍的机型。据悉，天玑9000采用台积电4nm工艺，?

    ​Redmi ​小米 ​安兔兔

  • K50宇宙要涨价！Redmi K50高端版曝光：2K柔性屏+天玑9000

    日前，卢伟冰已经正式公布了Redmi K50宇宙的首款旗舰机型，并宣布该机将搭载骁龙8处理器，配备超高规格的散热和快充，是一款性能拉满的机型。根据相关爆料来看，这款应该就是之前已经在国内入网，并且目前已经三证齐全的Redmi K50电竞版，是一款专注于游戏体验和顶级性能的机型，可能在拍照等其他方面会稍有遗憾。至于比较均衡的Redmi K50正代迭代机型，将会在年后稍晚一些时间登场。值得注意的是，按照目前多方面消息系来看，K50?

    ​RedmiK50宇宙 ​RedmiK50电竞版 ​三星

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM