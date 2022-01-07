特斯拉上海工厂员工数量增至19000人 产能将增长50%

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:特斯拉在中国上海超级工厂的员工扩增将使这家电动汽车制造商的新车型生产区产能增加50%，目前新车型产区员工从6000名增加到 9000名。扩建计划完成后，特斯拉将在该工厂雇佣19000名工人。

11月，特斯拉上海超级工厂接受了环境影响评估，要求企业在开始建设或扩建之前调查项目对社区和环境的影响。特斯拉 2021 年 11 月的 EIA报告显示，在扩大生产线以适应提高的生产率后，最终将有 19000 名员工在工厂工作。 11月，上海超级工厂根据 10 月的交付和生产数据实现了 65.2万台。 12 月，运行率仍达到 635000 辆，远高于特斯拉列为该设施官方产能的约 45万辆。

11月的EIA报告显示，特斯拉将扩大上海制造工厂的就业人数，但尚未确定该工厂将在何处进行。然而，特斯拉 636 页的报告中的新发现表明，预计将在该工厂工作的 4000名新员工中的 3000 名将参与“新模型线”，即有可能是Model Y，因为该车型目前是上海工厂较新的车型，并且已经拥有大量员工来操作其制造流程。

特斯拉在其EIA中写道：“按照公司计划，本次生产区新增1000 人，新车型产区新增员工约3000 人，新车型产区劳动力约 6000 人。该项目实施后，将增至 9000 人，全厂员工19000 人。”