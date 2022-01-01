2022年1月1日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于元旦的，问题是“明朝有记载:元旦拜年要作匾食匾食指什么?”这个问题很多人都不知道是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
明朝有记载元旦拜年要作匾食匾食指什么 1月1日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:明朝有记载元旦拜年要作匾食匾食指什么?
A、饺子
B、面条
正确答案:饺子
饺子起源于东汉时期，为医圣张仲景首创，是一种带馅的传统面食。宋代称为“角子”，元代、明代称为“匾食”（“扁"通作“扁”）
|淘宝天猫双12热门会场
|淘宝天猫双12优惠力度
|天猫双12超级红包主会场
|领大额红包，最高享24期分期免息
|预售玩法会场
|每付一笔订单，开一次红包
|天猫超市
|领券满减更优惠
|进口超市
|进口超市-爆款不只5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，付定抢买1享10！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
|全球尖货
|全球尖货付定立减百元
|母婴亲子
|大额券限时抢，付定最高减900
|苏宁爆款
|苏宁手机家电爆款，抢限时5折
|品质家电
|抢24期免息
|潮流小家电
|抢24期免息
|国际直营时尚馆
|折上立减更优惠！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|直营个护
|大牌个护会场享潮流爆款