小米第三代高端稳了！ 小米12系列自研技术全面突破，未来五年超1000亿投入研发

历经三代打磨的小米高端，终于迎来极致体验拉满的扛鼎之作。12月28日，小米集团在北京小米科技园发布年度高端旗舰小米12、小米12Pro，以及一款准旗舰小米12X。

继今年8月宣布“三年拿下全球第一”的新目标后，小米首次双尺寸、双高端同发，这也是小米第一次正式提出对标苹果，以技术创新撑起国产高端，继续向全球高端市场发起冲击。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示:“不管前路漫长，还是疾风骤雨，我们都要和米粉一起保持热爱，共赴山海!”

坚守技术为本，未来五年投入超1000亿研发

雷军在发布会上表示，技术为本是小米永不更改的三大铁律之一，未来五年，小米的研发投入将提高到超1000亿，用于死磕硬核科技，比原来计划翻了一倍。

两年前，小米公布了五年投入500亿的研发计划，仅在2021年小米研发就投入约130亿元，年增长率已超过30%。“按这个进度，投入目标容易完成。但这远远不够，我们还有更大的梦想，米粉对我们也有更高的期待。”雷军表示。

实打实的高投入，换来的是自研技术的高效率和高产出。第三代高端的小米12系列成为了小米自研技术全面突破的硬核之作，成为2022年智能手机行业的意外惊喜。

小米12Pro首发自研“小米澎湃P1”充电管理芯片，填补了行业120W单电芯的技术空白，突破了大电池和百瓦以上快充无法兼顾的技术屏障，同容量电池续航能力增加1小时。澎湃P1的发布，使得小米成为第一家拥有自研百瓦快充芯片的手机厂商。

小米12系列还在业内率先实现了手机摄影的万物追焦，这是手机AI追焦技术的革命性升级。通过自研的CyberFocus万物追焦影像技术，小米将仿生机器人CyberDog的人体视觉追踪技术移植至智能手机，只要双击屏幕，即可锁定万物、实时追焦。

此外，在显示技术上，小米12Pro还首发自研的智能动态刷新率技术，它针对不同场景、不同滑动速度，可在1Hz至120Hz之间瞬时动态切换。这是Android第一款滑动变速屏，性能表现直接对标iPhone13Pro的ProMotion技术。

技术领先，成就体验领先

作为小米第三代高端旗舰，小米12系列首次正面挑战iPhone，它手里最大的底牌，不再只是释放性能怪兽，而是从硬件、软件多方位技术领先切入，甚至不惜为此重写底层架构，最终实现极致高端体验的领先。

为实现拍照快的极致体验，在过去两年中，小米相机部的工程师围绕加速引擎、计算单元、意图识别单元、生态引擎等核心单元，重写了相机系统的底层架构，打造了全新的小米影像大脑。最终，小米12系列成为迄今拍照最快的小米手机，它的拍照速度提升了53.7%，连拍速度提升了209%，夜拍速度提升了39.9%，全面超过iPhone13及目前主流的安卓高端旗舰。

小米12采用了69.9mm的黄金握感尺寸，率先打破了iPhone13在小尺寸高端旗舰的垄断地位，把小尺寸高端做好很难，背后是不仅成本的投入，以及核心技术的突破。通过高集成度三明治PCB主板、超薄VC散热和新一代钴酸锂电池的关键技术突破，小米12实现了同尺寸下行业最大的4500mAh大电池，同时还配备了67W有线+50W无线+10W无线反充的旗舰快充组合。

为了提供更领先的安全隐私体验，MIUI团队积极配合国家相关部门，率先在MIUI13中实现了系统级全链路反诈功能，小米12系列也成为行业首款自带反诈功能的高端旗舰。MIUI从系统底层重写架构，覆盖常见电信欺诈场景，当用户接到诈骗电话、短信，以及用户转账界面、应用商店下载界面，MIUI13均会直接进行预警提醒与拦截，并为国家相关反诈部门的电话、短信提供官方标识，从而全方位守护用户的信息与财产安全。

让众多米粉感到惊喜的是，MIUI13正式开始连接万物，在互联互通体验上实现了关键性突破。它全新升级了MIUI PAD，并推出MIUI TV企业版、MIUI Watch、MIUI Home等多个智能终端的适配系统，以及全新的“小米妙享中心”功能。用户只需手指简单拖拽，即可轻松体验音乐、画面、应用等内容跨设备流转。

“从今天起，MIUI将不止是一个面向手机的操作系统，而是一个跨多设备，并连接多个智能设备的操作系统。”金凡表示，通过涵盖个人、居家、企业办公等多个核心场景，开始连接万物的MIUI将开启面向未来的新十年。

赋能国产供应链，带动中国智造高质量崛起

小米正逐步为中国智造企业的高质量崛起，摸索出一条切实可行的突破路径:坚持技术为本，以实打实的硬投入死磕技术创新，同时做横向的能力输出，反哺国产供应链的成长。

截至目前，小米累计投资超过360家公司，并设立专门的产业投资团队，通过产业基金投资了约100家创新科技企业，针对通信技术、模拟半导体、触控显示、传感器、综合电子、电池、工业自动化、精密制造及材料等上游产业链投资建设，为他们的创新研发提供资金、人才、供应链资源和商品化、市场化辅导等一系列支持。小米还在自己的手机和AIoT的产品中，不断提升产品国产化率。

据统计，小米12系列的国产供应链合作伙伴近60家。仅以小米12的屏幕为例，它由小米向TCL华星光电定制研发，通过了国际评测机构DisplayMate A+最高等级认证，创造了15项屏幕新纪录，这是全球第二家、国内首家通过该验证的屏幕厂商。这并非小米首次采用华星光电的屏幕，小米十周年梦幻之作小米10至尊纪念版的屏幕也由华星光电生产，为实现国产显示技术的突破，双方还成立了联合实验室。

随着小米手机站稳高端以及全球化拓展，“小米供应链”的稳步快速崛起，也带动了国产供应链企业的成长，从而有实力与三星、苹果等国际供应链在高端市场展开角逐。从这一角度看，小米第三代高端之所以稳了，也是供应链实力跃升的必然结果。