集度首款汽车2023年量产

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:在今日下午的 2021 百度AI开发者大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示， 2022 年上半年集度将公布首款概念车，并在 2023 年量产交付首款汽车机器人。

据介绍，集度研发的汽车机器人将拥有L4 级别的自动驾驶能力，并是拥有情感和智慧的革命性汽车机器人。

同时，李彦宏还公布无人车出行服务平台萝卜快跑相关数据称，在过去的一个季度，萝卜快跑提供了11. 5 万次服务，成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。 2025 年希望萝卜快跑将服务扩展到 65 个城市，到 2030 年扩展到 100 个城市。

此外，在会上，李彦宏还表示，智能交通将是影响未来10- 40 年的重大变革，可使 5 年之内中国一线城市将不再需要限购和限行， 10 年之内基本解决拥堵问题。随着技术成熟，自动驾驶会比人类司机更安全。

据悉，百度无人车出行服务平台“萝卜快跑”于今年 8 月发布，按照计划，“萝卜快跑”将用三年的时间进入中国 30 个城市。萝卜快跑结合了Apollo过去两年的运营实践，能向大众提供商业运营和多元化增值服务，加速全民无人化出行时代到来。