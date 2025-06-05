大众汽车：到 2030 年，将有 20000 名在德国的员工自愿离职！

大众汽车集团宣布，到 2030 年，将有约 20000 名员工自愿离职，这是欧洲汽车行业的一个重大进展。这是该公司在德国更广泛的重组计划的重要组成部分，旨在降低成本、简化运营并适应快速变化的汽车格局，而无需采取强制裁员措施。

大众汽车的举措是为了应对不断变化的消费者需求、电动汽车 (EV) 领域日益激烈的竞争、以及在持续的全球经济动荡中保持盈利能力等问题。这家在全球拥有超过 60 万名员工的公司正在采取措施重塑他们在德国的业务，值得一提的是，大众汽车的六个主要生产和行政设施都位于德国。

在一次员工大会上，大众汽车人力资源主管兼董事会成员古纳·基利安（Gunnar Kilian）确认，公司当前的重组目标进展顺利。

基利安向员工表示：“仅在沃尔夫 斯堡工厂成本控制以及大众集团在德国六大工厂推动的社会责任导向型裁员方面，就已有显著成效，我们正加速推进转型。”

他补充说，目前已经有 2 万个员工的离职协议达成，这是大众计划在本十年末前裁减约3. 5 万个岗位的重要里程碑。

自愿离职而非强制裁员

不同于许多大型企业在重组中常见的大规模裁员，大众汽车承诺尽可能以负责任的方式推进此次转型。该公司主要通过自愿离职协议、提前退休激励计划和分阶段退休机制来实现裁员目标。

这种做法符合德国严格的劳动保护法律及“共决制”传统，即员工代表在企业重大决策中拥有正式的参与权。

大众的工会与职工代表委员会也深度参与了本次过渡过程，确保决策是双方协商一致的，而非单方面推行。这在很大程度上减少了员工的不安，建立了围绕公司长期愿景的共识。

大众为何此时启动重组？

当前，全球汽车产业正面临巨大变革，大众也不例外。其面临的主要压力包括：

内燃机汽车销量下滑

特斯拉及中国电动车品牌的激烈竞争

汽车行业的数字化转型

原材料与能源成本飙升

地缘政治带来的供应链不稳定

虽然大众已通过 ID. 系列电动车及其电池子公司 PowerCo 进行了大量投资，但这类业务模式需要更加精简、有效的运作方式。为此，公司必须在高成本国家如德国，削减支出并精简行政流程。

沃尔 夫斯堡作为大众总部及比较大生产基地，在此次重组中处于核心地位，目前正进行重大升级，以迎接下一代电动车的生产。

德国多地工厂同步转型

除了沃尔 夫斯堡，汉诺威、埃姆登、茨维考、卡塞尔和萨尔茨吉特等德国工厂也正在改造为电动车零部件生产基地。这类生产通常比传统汽车制造所需人力更少。

大众计划在提升自动化与软件开发投入的同时，保持生产效率，这也进一步推动了劳动力结构的调整需求。

大众的这一变革之所以引人注目，在于其“协商式转型”的模式。公司不是简单地裁员，而是通过与工会及员工的持续对话，确保整个过程的透明与公平。

大众的模式或成他企借鉴样板

在社会稳定与就业保障仍是敏感话题的欧洲，大众承诺即使裁员达数万人，也尽量避免强制解雇，展现了企业理性转型的另一种可能性。

尽管大众已在3. 5 万人裁员目标上取得阶段性成果，但挑战仍在继续。随着消费趋势变化、监管政策调整及供应链不确定性增加，长期规划的难度也在上升。

大众的电动化转型成败将深刻影响其未来的用工需求。若表现不及预期，可能需重新评估产能与人力策略；反之，如市场增长超出预期，公司还需重新培训或重新招聘电池技术、软件与数字服务等领域的人才。

大众宣布到 2030 年将有 2 万名员工以自愿方式离职，这是重塑这家欧洲标志性企业的重要而务实的一步。这不仅是一次裁员，更是一场关于转型、自动化与电气化的产业变革。

通过优先推进自愿离职、尊重劳资协作、并在新生产模式上加大投资，大众不仅在削减成本，也在重新定义工业变革如何以社会负责且经济可持续的方式进行。

随着公司迈向清洁能源与数字出行的未来，其人力策略或许将与下线的每一款新车型一样关键。

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