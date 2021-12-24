特斯拉同意从美国工厂购买大部分可用于电池的石墨

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:特斯拉将购买大部分在美国路易斯安那州计划中的工厂生产的电池就绪石墨。这是特斯拉加强美国供应链的计划之一。

正如彭博社的一份报告所述，总部位于墨尔本的 Syrah Resources Ltd 将在最初的四年内向特斯拉供应石墨负极材料。Syrah指出，随着Vidalia工厂的进一步扩建，特斯拉可以选择购买额外数量的石墨。

Syrah 的 Vidalia 工厂预计将加工来自莫桑比克的石墨，从而有效地使其成为美国第一个石墨阳极来源。这应该使该工厂成为特斯拉等公司的重要合作伙伴，这些公司将自己的未来押在电动汽车行业和电池行业的快速增长上。

彭博新能源财经预测，到本10年末，对石墨阳极的需求可能会增加五倍，诸如 Syrah 的 Vidalia 工厂等可以在美国生产这种材料的举措可能会真正产生影响。

本月早些时候，当特斯拉要求美国政府免除对来自中国的材料征收关税时，石墨的价值最近突显出来。特斯拉当时指出，它无法在其他任何地方获得所需数量的石墨。然而，应该指出的是，到 2025 年，Syrah 的 Vidalia 工厂最初年产 10000吨的产能只能满足美国预期电池需求的3%左右。

“由于特斯拉对全球和美国人造石墨供应商的尽职调查程序，特斯拉得出的结论是，美国目前没有一家公司能够生产符合特斯拉生产所需规格和产能的人造石墨， ”特斯拉指出。