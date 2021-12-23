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华为P50 Pocket翻盖折叠屏手机售价8988元起 搭载骁龙888处理器

2021-12-23 16:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:华为在今天下午发布了翻盖折叠屏手机P50 Pocket，该手机采用了骁龙888 4G处理器，起售价为8999元起，艺术定制版售价为10988元。

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华为P50 Pocket使用了一块6. 9 英寸可折叠柔性屏，分辨率为2790*1188，支持10. 7 亿色HDR高动态范围，120Hz屏幕刷新率。该手机的铰链部分为全新水滴铰链，可多维联动升降，华为表示抗冲击提升62%，抗挤压提升33%。

在摄像头方面，P50 Pocket后置三摄分别由 4000 万像素原色摄像头（f/1.8 光圈）、1300 万像素超广角摄像头（f/2.2 光圈）、3200 万像素超光谱摄像头（f/1.8 光圈）组成，同时还集成了 10 通道多光谱传感器、超光谱补光灯和激光对焦传感器。

该手机的电池容量为4000mAh，支持40W快充，处理器为骁龙888 4G，并且支持双卡模式。

华为P50 Pocket晶钻白和曜石黑版本（8GB+256GB）售价为 8988 元，艺术定制版（12GB+512GB）价格为 10988 元，在 12 月 23 日晚18: 08 分开售。

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