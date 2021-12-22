今日头条规范MCN运营 情节恶劣将被拉入黑名单

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:今日，今日头条发布关于加强MCN规范运营的公告称，将加强对MCN机构的管理，保障创作环境与用户体验，管理MCN机构帐号在平台相关行为。同时，平台会对MCN做定期监察，坚决打击各种违规行为。

MCN在今日头条运营需规避的行为举例如下：

1、不得提供虚假信息，包括但不限于如虚假营业执照、非真实有效的达人信息等； 2、未经许可，任何机构不得使用今日头条相关商标及名义开展活动；不得使用“今日头条官方MCN”、“今日头条认证MCN”、“今日头条签约MCN”等名义进行宣传；不得违规开展“收费代办、解封”等诈骗行为； 3、未经线上线下沟通，不得随意给未达成合作的帐号发出邀请；不得以虚假条件或其他不正当手段鼓动达人换MCN机构或散布其他MCN机构的不实信息或诋毁其他机构； 4、不得批量化生产带有故意刷量、蹭热度的同质化内容； 5、不得拉踩引战、放大矛盾，故意引发网上群体冲突、对立，扰乱网络秩序； 6、不得引导网友刷量控评，虚构关注量、浏览量、点击量等数据； 7、不得渲染、夸大社会问题，发布贩卖焦虑、炫富白金、奢侈浪费等价值观导向存在问题的内容； 8、不得编造虚假或引人误解的情节、人设，欺骗误导用户； 9、不得未经授权冒名入驻或抄袭他人内容、滥用原创等； 10、不得有其他违反法律、行政法规、规章、条例以及《今日头条社区规范》《今日头条用户协议》等平台规则所限制或禁止的行为。

今日头条表示，对于MCN机构内有多个帐号发生同一违规行为的，除对内容和帐号进行处置以外，还将对该机构在站内的相关权益进行叠加限制，如限制机构新增成员、暂停机构使用平台资源、取消已申请的权益等，情节恶劣的机构将被移除处置并纳入平台合作黑名单，并可能将相关线索上报主管部门。