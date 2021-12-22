配备Mini-LED显示屏的新款27英寸iMac有望投入生产

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:根据DigiTimes报告的付费预览，苹果的供应商已经开始出货带有mini-LED显示屏的新型27英寸 iMac 。

（图为iMac 24寸）

据说这次供货数量有限，没有进一步的细节，但该报告可能指的是随着新的 27 英寸 iMac 进入生产阶段，供应商将供应更多零部件运送到更大的制造商进行最终组装。

有传言称，苹果计划在 2022 年上半年发布一款带有 mini-LED 显示屏的新型 27 英寸 iMac 。据显示行业分析师罗斯·扬（Ross Young）表示，新的 27 英寸 iMac将支持ProMotion，可实现高达 120Hz 的可变刷新率，以获得更流畅的内容。

推特爆料者@dylandkt声称新款 27 英寸 iMac将采用与今年早些时候推出的24英寸 iMac 类似的设计，但采用更深的配色方案。他还表示，这款电脑将采用与14英寸/16英寸 MacBook Pro相同的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片。

截至目前，27英寸 iMac 是苹果仍在销售的最后一款基于英特尔芯片的Mac电脑之一，此外还有高端Mac mini 和 Mac Pro台式电脑。