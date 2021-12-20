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苹果M2处理器开发已近完成 预计2022年下半年推出

2021-12-20 17:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:据cett报道，供应链传来消息称苹果M2 系列处理器开发已近完成，将采用台积电4nm制程，其中，M2 处理器预计会在 2022 年下半年推出，M2 Pro及M2 Max预计会在 2023 年上半年推出。未来Apple Silicon将以每 18 个月为周期进行升级。

M1Pro-M1Max.jpg

图片来自 Apple

报道称，苹果 2022 年下半年将先推出研发代号为Staten的M2 处理器， 2023 年上半年再推出研发代号为Rhodes的M2X新款处理器架构，并根据GPU核心的不同发布M2 Pro及M2 Max两款处理器。苹果M2 系列处理器均采用4nm制程， 18 个月周期后将更新至M3 系列处理器，预计会采用台积电3nm制程量产。

苹果今年发布了专为 Mac 设计的新一代突破性芯片 M1 Pro 和 M1 Max。M1 Pro 和 M1 Max 的中央处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 70%，诸如使用 Xcode 编译代码等任务，因此可以处理得比以往更加快速。而 M1 Pro 的图形处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 2 倍，M1 Max 更是提升最高可达 4 倍。

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