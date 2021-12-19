2021年12月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蔬菜的，问题是“下列哪种蔬菜更适合直接生吃？”这个问题其实还是比较简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
下列哪种蔬菜更适合直接生吃 12月19日蚂蚁庄园小课堂最新答案
今天问题：下列哪种蔬菜更适合直接生吃？
A、紫甘蓝
B、菠菜
正确答案:紫甘蓝
紫甘蓝又称红甘蓝、赤甘蓝，俗称紫包菜，十字花科、芸苔属甘蓝种中的一个变种，是结球甘蓝中的一个类型。紫甘蓝叶片紫红，叶面有蜡粉，叶球近圆形。紫甘蓝的营养成分包括碳水化合物，蛋白质，叶酸、抗坏血酸、维生素A、生育酚等维生素，铜、铁、硒、钙、锰、锌等矿物质。
它起源于地中海沿岸，适应能力强，产量高，在我国大部分地区都有种植。紫甘蓝价格低廉，保质期长、不易腐败，已经成为餐桌上的常见菜之一。
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