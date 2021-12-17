Z周刊 | 抖音盒子上线/淘宝年货节招商/未授权不得剪辑影视剧

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站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:这是站长周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解站长、短视频&直播平台，以及电商等行业的最新动向，挖掘有价值的信息。

站长相关动态

2021 全景生态流量报告：月活百万小程序 1335 个

QuestMobile数据显示，截止到 2021 年 10 月，月活用户百万以上的小程序数量已经突破 1335 个，其中，亿级以上 12 个，5， 000 万到亿级之间为 20 个。百万到 500 万之间数量为1， 035 个，同比增长了15.3%。

最新规定：短视频不得未经授权剪辑影视剧

中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021）。细则》还规定，短视频节目等不得出现“未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段”。这意味着，很多做影视剪辑类的视频博主可能要面临整改，未来做这部分内容难度也将加大。

《细则》明确规定，短视频节目等不得出现“未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段”。这意味着，很多做影视剪辑类的视频博主可能要面临整改，未来做这部分内容难度也将加大。

谷歌公布2021 年最热门Chrome扩展程序名单

日前 Google公布了 2021 年 Chrome 浏览器最热门的扩展程序名单，该名单由 Google 精心挑选，共有 13 个扩展程序，这 13 个扩展程序并非都是今年所推出的新扩展。具体可点击标题链接查看。

Firefox公布 2021 年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展

根据Firefox官方公布的数据显示， 2021 年Firefox插件安装总数约为1. 27 亿。近日，Firefox公布 2021 年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展。

最受欢迎扩展——Adblock Plus

最受欢迎主题——Matte Black (Red)；最具创新性的Firefox扩展分别为：Tab；Stash、Stylebot、Sidebery、automaticDark

抖音平台动态

抖音电商独立APP抖音盒子上线

抖音电商独立APP抖音盒子正式在安卓和ios系统上线。据悉，抖音盒子，是抖音旗下潮流时尚电商平台，涉及风格、穿搭、时尚、购物等分类。

美妆商家注意！抖音打击低质低价美妆商品

抖音电商发布了专项治理公告称，平台审查发现：部分商家通过销售大量低价且质量差的商品作为福利来诱导用户进行下单或互动，商品到货后往往存在严重的虚假宣传、货不对板、质量低下等问题，甚至消费者在使用部分商品后出现过敏等人身伤害情况，引发高危客诉。

平台将对低质低价的商品及售卖低质低价商品的商家处以（包括但不限于）：封禁商品、停业整顿、清退店铺、扣除全部保证金、永不合作等处置。

抖音正式上线“辟谣专区” 首批邀请近百名三甲医院医生

近日，抖音正式上线了“辟谣专区”，邀请各领域的专业创作者制作内容，对站内用户关心的生活、知识类谣言进行解读和辟谣。初期，抖音首批邀请了近百名三甲医院医生，发布多个健康类辟谣文章与视频。

抖音电商全民好书计划：百万流量助力好书直播间

日前，抖音电商宣布在 12 月 13 日- 12 月 31 日期间，发起大型活动【抖音全民好书计划-翻阅2021】，参与活动的商家或者达人将有机会获得流量扶持。

本次活动对象为， 12 月 13 日- 12 月 31 日在抖音电商销售「图书」「教育]类目小店商品的作者。并要求商家体验分≥4.4，达人带货分≥4.4。活动有三种玩法，分别包括：超级直播间、直播打榜赛、短视频话题挑战。

抖音拟修订号店绑定规则 旗舰店等必须绑定认证企业号

日前，抖音电商宣布拟修订《【号店绑定】—实施细则》。本次修订核心变化为，号店绑定的具体要求、企业号命名要求、认证要求、头像头图及个签规范。

根据号店绑定要求，官方旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店必须且仅能够绑定一个认证企业号（蓝v标识），否则店铺将无法开通成功；店铺主体需与认证企业号的主体一致。另外，企业店和个人店目前不做账号绑定要求。

抖音直播整治“恶意八卦”违规行为 封禁相关直播间 166 个

据抖音官方消息，近期，抖音直播启动“恶意八卦”类违规行为的专项治理行动，针对“教唆煽动、引战拉踩、攻击诽谤、侵犯他人权益、负面炒作热点事件、以官方名义发表不实言论”等问题行为进行重点整治。 11 月 10 日至 12 月 10 日，抖音直播专项小组封禁相关违规行为的直播间共计 166 个。

巨量星图推出“星智投” 提供一键式达人智投解决方案

巨量星图近日与DOU+联动推出了新产品——星智投。

据了解，星智投将提供一键式达人智投解决方案，帮助品牌高效营销。品牌可以通过自定义自己的高潜力消费群体，匹配精准的达人矩阵，从而实现覆盖更多高度匹配的消费群体，有效达成自己的营销目标。精准匹配达人后，星智投还将叠加流量服务，实现目标人群的多频次触达。

抖音：暂停珠宝文玩行业品牌广告投放

抖音电商发布了关于珠宝文玩行业品牌直播广告投放治理公告。公告称，自 2021 年 12 月 15 日起，将暂停珠宝文玩行业品牌广告投放，后续平台将根据商家和创作者的经营情况采取定向邀约方式进行部分放开。

抖音电商“双12”数据：累计看播量达 279 亿次

昨日，抖音电商发布“双12”数据。 12 月 1 日至 12 日活动期间，该平台累计直播时长 2208 万小时，累计看播量达 279 亿次。

“双12”活动期间，抖音还特设“好物新国潮”专区数据显示，该专区直播间共获赞1. 03 亿次。

快手平台动态

快手打击户外直播违规行为 封禁违规帐号 26482 个

快手发布公告称，将持续对户外直播进行整治，严厉打击户外直播中的违规内容和不良行为。

快手表示， 2021 年 6 月至今，快手对户外直播中存在妨碍、破坏公共秩序，侵犯他人隐私，恶意搭讪、骚扰他人等行为的直播间及帐号视违规程度给予处罚，共处置违规直播 2199 个，封禁违规帐号 26482 个。户外直播治理将持续进行

快手电商新增黄金手表、时尚手表类目商品发布规范

日前，快手电商宣布新增《珠宝/钟表-钟表-黄金手表类目商品发布规范》、《时尚手表/功能钟表/手表配件类目商品发布规范》，于 2021 年 12 月 23 日生效。

规范分别适用于【黄金手表】、【时尚手表/功能钟表/手表配件】类目下发布的商品。并对商品通用要求、标题、规格、主图、详情、属性、赠品要求等作出详细的规定。

快手电商新增户外、箱包、汽车等多类目商品发布规范

今日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《《户外/垂钓装备类目商品发布规范》、《箱包/饰品类目商品发布规范》、《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》，这些规则均于 2021 年 12 月 15 日生效。

相关规范均对对应的适用范围、入驻与退出、资质要求、资费标准、营销推广要求、服务保障要求、违规处理、以及各项功能权益作出了详细的规定。

快手电商新增本地生活售后服务及纠纷处理规定

日前，快手电商宣布，新增《本地生活售后服务管理规则》、《本地生活商品纠纷处理判责标准》，并于 2021 年 12 月 22 日生效。

《本地生活售后服务管理规则》规则适用于快手本地生活业务涉及的所有商户，对退款政策、退款流程、商户履约义务、交易纠纷处理原则等都作出了详细的说明。

快手打击刷粉刷赞、帐号交易等黑产行为 违规直接封禁

快手发布了关于打击刷粉刷赞、帐号交易等黑产行为的公告。近期，快手对部分规避平台规则及技术措施等异常行为的帐号进行整顿清理，如：刷粉刷赞、违规导流等。此类行为严重违反社区规定，为维护良好的社区环境，平台将健全帐号异常涨粉监测机制，扫持续打击黑灰产违规行为。

快手最新处理违规账号名称5. 6 万个 这样的命名要不得

日前，快手发布了关于整治违规账号名称的最新治理公告，公告称，自 9 月 29 日起至今，共处理违规账号名称5. 6 万个。

平台对互联网用户帐号名称信息违法违规情况进行了严格处理，包括用户帐号名称中含有低俗用词、擅自关联政府机关如某地县委、某地部委、某地教育局”等违规情况。

快手电商新增3C数码、医用保健多行业管理规范

近日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《美妆个护行业管理规范》、《3C数码家电行业管理规范》、《食品生鲜行业管理规范》、《医用保健行业管理规范》。

相关规范均对对应的适用范围、入驻与退出、资质要求、资费标准、营销推广要求、服务保障要求、违规处理、以及各项功能权益作出了详细的规定。

快手大健康行业数据报告：健康售卖和两性知识平均播放量最高

快手磁力数观发布了《 2021 年快手大健康行业数据价值报告》。根据报告，快手月活超5. 729 亿，有着规模庞大的大健康用户以及丰富多元的大健康内容资讯。

数据显示，用户使用方面， 2021 年5- 10 月在快手观看大健康短视频、直播人数分别增长7.5%和15.1%;观看大健康直播人数是观看视频人数的1. 12 倍。

阿里电商动态

2022 年淘宝年货节招商规则公布12 月 16 日开启报名

一年一度的淘宝年货节将于 2022 年 1 月 7 日启幕，目前淘宝也正式公布了年货节招商规则。

本次活动玩法依旧为跨店满减，具体为：每满 199 减 15 或每满 1000 减50。报名时间为 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日，成功报名参与淘宝年货节的活动卖家和活动商品均可免费获得基础资源和官方推荐性推广资源。

天猫新禁售规则：明确不允许发布盲盒/福袋类型

天猫发布通知称，拟新增盲盒/福袋禁售规则和《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》。

此次规则主要变更点:

一、新增盲盒/福袋商品禁售规则，明确不允许发布的盲盒/福袋类型。二、新增《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》，除禁售的盲盒/福袋类型外，可发布的盲盒/福袋商品需要遵循相应的商品发布要求。

天猫宣布88VIP会员权益新增 “上门包邮退”服务

日前，天猫宣布平台拟在88VIP会员权益（点此查看）基础上，新增 “88VIP上门包邮退”权益，本次规则于 2021 年 12 月 21 日开始生效。

据官方介绍，上门包邮退是88VIP权益的一种，是指88VIP用户在约期间，购买了天猫带有“88VIP上门包邮退”服务标识的商品后，在退换货选择菜鸟裹裹上门取件时，每月享受 5 次免首重运费的服务。

阿里巴巴国际站重申严格管控电子烟产品 严重违规将关闭账号

近日，阿里巴巴国际站发布了关于重申严格管控电子烟及其相关产品的公告。公告明确禁止发布电子烟液、烟油、烟弹、一次性电子烟以及任何含有电子烟液、烟油的产品。

任何违规行为，包括但不限于发布禁售商品、恶意规避规则、故意混淆产品信息、故意绕过指定类目、向禁售国起草信保订单等，平台将视情节严重程度对会员采取包括但不限于下架、删除产品、扣分、限制使用网站产品功能、关闭账号等处罚。

微信平台动态

微信小程序安全检测上线 发现安全漏洞将不予通过

近日，微信团队发布公告称，为进一步提升小程序的安全性和用户体验，目前平台将对提审的小程序进行安全检测，以便能及时帮助开发者发现小程序可能存在的安全漏洞。

开发者应当注意，安全检测是小程序审核的环节之一，所有提审的小程序均需进行，若检测中发现安全漏洞或小程序故意采取措施规避检测，该小程序的审核将不予通过。

小红书动态

小红书封禁 29 个品牌 治理“虚假营销”

12 月 16 日，小红书平台启动了新一轮“虚假营销”治理专项。首批共计 29 个品牌因涉嫌虚假营销被封禁。

小红书本次的治理专项属于不分品牌大小，一视同仁。“素人铺量”，“代写代发”，“虚假种草”是本次治理的核心。也意味着这些品牌有着严重的“软广”行为，所以这是平台整治的诱因。