天猫新增盲盒/福袋商品禁售规则 明确不允许发布盲盒/福袋类型

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:今日，天猫发布通知称，拟新增盲盒/福袋禁售规则和《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》。

此次规则主要变更点:

一、新增盲盒/福袋商品禁售规则，明确不允许发布的盲盒/福袋类型。具体情形 包括但不限于:

1.快递包裹盲盒/福袋;

2.以盲盒/福袋形式售卖活体宠物、动物商品，如宠物盲盒;

3.以盲盒/福袋形式提供脱单服务的商品，如脱单盲盒;

4.其他可能损害消费者权益，不适合以盲盒/福袋形式发布的商品，如容易引发消费者大量投诉或纠纷的可获得手机、平板电脑等高价商品的低价盲盒。

二、新增《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》，除禁售的盲盒/福袋类型外，可发布的盲盒/福袋商品需要遵循相应的商品发布要求。【商品发布要求】包括:

1.不得发布《淘宝平台违禁信息管理规则》中不允许发布的盲盒/福袋商品;

2.须在盲盒/福袋内商品对应类目下发布，如潮玩玩偶手办盲盒发布在“潮玩盲盒”类目下，女装福袋发布在“其他>>其它”类目下，美妆盲盒发布在美妆对应类目下;

3.须如实描述盲盒/福袋内的商品信息:主图须包含商品范围、类型款式（以图片展示）;商品详情须包括商品范围、类型款式(以图片展示)、数量、品牌、价格、材质/成份、规格/型号/尺码(如手机的内存容量、服饰鞋子的尺码等)、保质期等;

4.不得通过虚构、夸大或其他引人误解的方式宣传盲盒/福袋内商品的价值、出现概率、分布方式等关键信息，如必中xx款、百分百中xx款等。

此次规则变更于2021年12月14日进行公示通知，将于2021年12月21日正式生效。关于《淘宝网盲盒/福袋商品管理规范》详细规定可点击这里查看。