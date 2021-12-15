快手电商新增户外、箱包、汽车等多类目商品发布规范

近期平台发现，部分商户/带货达人存在通过“抽奖”、“送福利”等噱头诱导用户下单购买商品，但实际却不履约或欺骗用户的情况。该情形严重违反了平台违规管理规则，侵犯了用户的合法权益，给平台的经营交易秩序造成了极恶劣的影响。为此，平台决定针对商户/带货达人在电商营销推广时“虚假抽奖”、“虚假福利”等违规行为开展专项治理。