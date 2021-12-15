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快手电商新增户外、箱包、汽车等多类目商品发布规范

2021-12-15 16:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:今日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《《户外/垂钓装备类目商品发布规范》、《箱包/饰品类目商品发布规范》、《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》、《汽车用品类目商品发布规范》。

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相关规范均对对应的商品发布的通用要求、标题、商品规格、商品主图、商品详情、商品属性、 商品赠品等要求作出了详细的规定。。

据悉，这些规则均于2021年12月15日生效，建议经营相关品类商户细读相关发布规范。

《户外/垂钓装备类目商品发布规范》

《箱包/饰品类目商品发布规范》

《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》

《汽车用品类目商品发布规范》

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