快手电商新增户外、箱包、汽车等多类目商品发布规范

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:今日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《《户外/垂钓装备类目商品发布规范》、《箱包/饰品类目商品发布规范》、《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》、《汽车用品类目商品发布规范》。
相关规范均对对应的商品发布的通用要求、标题、商品规格、商品主图、商品详情、商品属性、 商品赠品等要求作出了详细的规定。。
据悉，这些规则均于2021年12月15日生效，建议经营相关品类商户细读相关发布规范。
站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:今日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《《户外/垂钓装备类目商品发布规范》、《箱包/饰品类目商品发布规范》、《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》、《汽车用品类目商品发布规范》。
相关规范均对对应的商品发布的通用要求、标题、商品规格、商品主图、商品详情、商品属性、 商品赠品等要求作出了详细的规定。。
据悉，这些规则均于2021年12月15日生效，建议经营相关品类商户细读相关发布规范。
日前，快手电商发布公告称，为提升商户服务水平，保护交易双方利益，提供更优质的平台服务及用户体验，现新增《快手小店商家等级规则》，原《快手小店等级规则说明》同步废止。
今日，快手电商举行信任升级发布会，推出服务品牌“信任购”，消费者可在直播间氛围、小黄车、商品详情页、订单详情页等多处地方看到“信任购”标识。
11 月 23 日，快手科技发布截至 9 月 30 日的第三季度业绩。数据显示，快手应用的DAU（平均日活跃用户）、MAU（平均月活跃用户）均创历史新高。三季度DAU 达3. 204 亿，同比增长17.9%，环比增长9.3%，季度环比增速为去年二季度以来的最高值。MAU达5. 729 亿，单季度增加 6670 万月活用户，为 2020 年二季度至今最大季度净增。营收方面，快手Q3 收入达 205 亿元，同比增长33.4%，高于市场一致预期的30.6%。其中，线上营销服务收入 1
12 月 1 日，由 广东揭阳市乔南珠宝玉器协会青年玉雕玉商委员会、北京快手科技有限公司、磁力引擎快手分公司、广东鑫鸿源文化传媒有限公司、福临门镶嵌有限公司共同主办的“珠光宝气、快玉商机”快手电商珠宝玉石行业沙龙成功举办。在会上，快手电商玉翠类目招新负责人魏义雄正式对外公示了一揽子珠宝玉石行业新商家扶持政策。此次推出的扶持政策，被认为是快手电商珠宝玉石行业针对优质产业带商家扶持力度的又一次加码。为了让更?
“团队人数是半年前的3倍”、“交易额（占总电商GMV）的比例基本每三个月翻一倍”，“好物联盟”过去一年不断加码，正在把快手电商的“雪球”越滚越大。
【TechWeb】11月23日消息，快手科技发布截至9月30日的第三季度业绩。数据显示，快手三季度DAU达3.204亿，同比增长17.9%，环比增长9.3%，季度环比增速为去年二季度以来的最高值。MAU达5.729亿，单季度增加6670万月活用户，为2020年二季度至今最大季度净增。营收方面，快手Q3收入达205亿元，同比增长33.4%，高于市场一致预期的30.6%。其中，线上营销服务收入109亿元，为第一大收入来源；直播收入77亿元，环比增长7.4%；其他服务取得?
在抖音衬托下，快手似乎做什么都慢。而且一步慢，仿佛这辈子都跟不上了，这种观点在市场上一度甚嚣尘上，使得快手内部弥漫出一股不自信。
快手电商宣布，为提升商家服务水平，保护交易双方权益，新增《本地生活售后服务管理规则》，并于2021年12月22日生效。该规则适用于快手本地生活业务涉及的所有商户。商户应提供的售后服务包括但不限于买家发起的商品退、换货服务，商品的安装、调试、维修、技术培训等服务，及时有效处理售后投诉
快手电商发布最新专项治理公告称，为保护用户的合法权益，维护平台交易秩序，平台决定对商户/带货达人在发布商品和电商直播（含电商短视频）时的发布混淆信息行为进行规范。
近期平台发现，部分商户/带货达人存在通过“抽奖”、“送福利”等噱头诱导用户下单购买商品，但实际却不履约或欺骗用户的情况。该情形严重违反了平台违规管理规则，侵犯了用户的合法权益，给平台的经营交易秩序造成了极恶劣的影响。为此，平台决定针对商户/带货达人在电商营销推广时“虚假抽奖”、“虚假福利”等违规行为开展专项治理。
MinisForum是一家小型迷你PC制造商，以其Ryzen系列迷你PC而闻名，本月早些时候，他们发布了推出的Ryzen5000X系列迷你PC的信息，该产品将配备专用显..
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杜克大学的电子工程师们发现，改变一类常用于电子学和近红外和中红外光子学的材料的物理形状--硫族化物玻璃--可以将它们的用途扩展到电磁波谱的可..
【TechWeb】12月15日消息，据中国网络视听节目服务协会发布的消息，《网络短视频内容审核标准细则》（2021）正式对外发布，规定短视频节目不得未经..
铁威马（TerraMaster）刚刚揭开了 D5 Thunderbolt 3 存储盒的面纱，特点是采用了五盘位设计，支持 40 Gbps 的雷电 3 连接 @ 1035 MB/s 数据传输。..
Intel 12代酷睿首发型号中，i5-12600K是最受青睐的，非常适合高端玩家，而即将发布的非K系列中，i5-12400则是最被看好的，绝对是主流装机首选。i5..
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【TechWeb】12月15日消息，优信集团对外发布2022财年第二季度未经审计的财务报告，数据显示，截至2021年9月30日，优信总收入为人民币3.46亿元，同..
凤凰网科技讯 12月15日消息，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021）。新版《细则》中规定，短视频节目等不得出现..
凤凰网科技讯 12月15日消息，同程艺龙发布公告，更改公司名称、股份简称及公司LOGO。公司的中英文名称由“Tongcheng-Elong Holdings Limited 同程..
现实生活中，不少人因为撞脸名人而走红。而来自国内的一名男子，同样因为撞脸国外的一位名人在国外网络上走红。据外媒报道，近日，国外网友转发了..
今日，据国内媒体报道，12月15日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），协会组织有关短视频平台对2019版《细..
今日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），对2019版《细则》进行了全面修订，结合文娱领域综合治理的新要求..