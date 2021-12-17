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Firefox公布2021年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展

2021-12-17 09:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:根据Firefox官方公布的数据显示， 2021 年Firefox插件安装总数约为1. 27 亿，也就是大约三分之一的Firefox用户已经安装了一个插件。

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那么今年大家使用最多的扩展程序是什么呢？近日，Firefox公布 2021 年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展。

2021 年最受欢迎Firefox扩展——Adblock Plus

今年，有两个Firefox扩展表现相当突出，恰好是都是广告拦截器，分别是Adblock Plus，平均每天有 6，134，231 名用户。Adblock Plus可以阻止 Facebook、YouTube 和所有其他网站等网站上烦人的广告。

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另一个是uBlock Origin，平均每天有 5，011，974 名用户。

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随着 2021 年的增长，uBlock Origin 逐渐缩小了与Adblock Plus差距，如果按照目前趋势发展去，可能会在 2022 年初成为最受欢迎的扩展。

2021 年最受欢迎的Firefox主题——Matte Black (Red)

另外，Firefox 用户在 2021 年最受欢迎的主题是简约美观的Matte Black (Red)。该主题带有红色强调色的现代深色/哑光黑色主题。

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2021 年最具创新性的Firefox扩展

除了公布 2021 年最受欢迎扩展，Firefox还评选出了2021 年最具创新性的扩展，分别如下：

Tab Stash：一个可以将标签批量保存和整理成为书签的扩展。

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Stylebot：无需专业设计基础，也可以轻松改变任何网站的外观，包括可以自己调整字体大小、配色方案、内容布局等。

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Sidebery：这是一款以树状图形式展示标签页的工具，布局精美地重新构想了标签页，将标签页主从关系较好地展示出来。

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automaticDark：根据一天中的时间更改 Firefox 的视觉主题或颜色。可以改变浏览器的颜色，使网页在不同的自然光设置下更具可读性。

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