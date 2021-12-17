Firefox公布2021年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:根据Firefox官方公布的数据显示， 2021 年Firefox插件安装总数约为1. 27 亿，也就是大约三分之一的Firefox用户已经安装了一个插件。

那么今年大家使用最多的扩展程序是什么呢？近日，Firefox公布 2021 年最受欢迎和最具创新性浏览器扩展。

2021 年最受欢迎Firefox扩展——Adblock Plus

今年，有两个Firefox扩展表现相当突出，恰好是都是广告拦截器，分别是Adblock Plus，平均每天有 6，134，231 名用户。Adblock Plus可以阻止 Facebook、YouTube 和所有其他网站等网站上烦人的广告。

另一个是uBlock Origin，平均每天有 5，011，974 名用户。

随着 2021 年的增长，uBlock Origin 逐渐缩小了与Adblock Plus差距，如果按照目前趋势发展去，可能会在 2022 年初成为最受欢迎的扩展。

2021 年最受欢迎的Firefox主题——Matte Black (Red)

另外，Firefox 用户在 2021 年最受欢迎的主题是简约美观的Matte Black (Red)。该主题带有红色强调色的现代深色/哑光黑色主题。

2021 年最具创新性的Firefox扩展

除了公布 2021 年最受欢迎扩展，Firefox还评选出了2021 年最具创新性的扩展，分别如下：

Tab Stash：一个可以将标签批量保存和整理成为书签的扩展。

Stylebot：无需专业设计基础，也可以轻松改变任何网站的外观，包括可以自己调整字体大小、配色方案、内容布局等。

Sidebery：这是一款以树状图形式展示标签页的工具，布局精美地重新构想了标签页，将标签页主从关系较好地展示出来。

automaticDark：根据一天中的时间更改 Firefox 的视觉主题或颜色。可以改变浏览器的颜色，使网页在不同的自然光设置下更具可读性。