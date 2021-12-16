抖音电商全民好书计划：百万流量助力好书直播间

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:日前，抖音电商宣布在12月13日-12月31日期间，发起大型活动【抖音全民好书计划-翻阅2021】，参与活动的商家或者达人将有机会获得流量扶持。
本次活动对象为，12月13日-12月31日在抖音电商销售「图书」「教育]类目小店商品的作者。并要求商家体验分≥4.4，达人带货分≥4.4。活动有三种玩法，分别包括:超级直播间、直播打榜赛、短视频话题挑战。
超级直播间，活动期间提报单场销售额≥5w的直播场次，即可根据GMV目标分为S/A/B级直播间，评估审核后即有机会获得活动页专属曝光与定向流量扶持，助力类目下不同层级商家/达人专场直播。
直播打榜赛，活动期内直播带货「图书」「教育」类目小店商品即可参与，平台将符合条件的参与者在活动期间直播销量、观看等情况进行综合排名，排名每分钟更新，每日24点清零，次日主播可重新打榜。活动结束后30个工作日内，平台根据活动期内两大赛道热度值累计最终排名，发放前10名千川券奖励。
短视频话题挑战，活动期内带话题#抖音全民好书计划 及 #翻阅2021，发布「图书] 「教育」类目商品挂车短视频优质视频有机会获得话题置顶奖励，上榜活动页热门视频资源位，争取更多流量曝光机会。视频需符合抖音电商广告审核、电商审核、社区安全审核等规范的优质内容。