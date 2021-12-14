小鹏回应采集人脸照片被罚：将在近期发出声明

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，据上海市徐汇区市场监督管理局公布的行政处罚决定书显示，上海小鹏汽车销售服务有限公司因采集上传人脸照片被罚款10万元。
据悉，今年1月至6月，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，共采集上传人脸照片431623张。并未经得消费者同意，也无明示、告知消费者收集、使用目的。
截至案发，当事人已拆除上述门店内的人脸识别摄像设。
据财经网报道，针对上述情况，小鹏汽车方面表示，已经关注到此事，会在近期发出声明。
站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，据上海市徐汇区市场监督管理局公布的行政处罚决定书显示，上海小鹏汽车销售服务有限公司因采集上传人脸照片被罚款10万元。
据悉，今年1月至6月，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，共采集上传人脸照片431623张。并未经得消费者同意，也无明示、告知消费者收集、使用目的。
截至案发，当事人已拆除上述门店内的人脸识别摄像设。
据财经网报道，针对上述情况，小鹏汽车方面表示，已经关注到此事，会在近期发出声明。
未成年人的上网安全，向来是社会各界最重视的问题之一。随着未成年人游戏时间限制新规的发布，厂商们正致力于完善和升级内外部的未成年保护系统和相关具体措施，以保证条例的落实。网易游戏就是积极行动的互联网厂商之一。近期，网易游戏基于自身技术积累，针对疑似未成年用户，积极探索人脸识别验证功能。人脸识别技术已被网易游戏纳入未成年保护系统，并逐步推广到旗下运营的游戏产品中。通过系统内部设立AI前置干预机制和自主研
如今，人脸识别技术越来越多应用到日常生活场景中，比如人脸支付、刷门禁、手机人脸识别开机。今日前，一则关于“男子趁前女友熟睡翻开眼皮刷脸转走15万”消息上了微博热搜，人脸识别安全性再度遭到质疑。
随着网络游戏用户中未成年人占比的持续增长，对未成年人的网络保护已经成为了社会重点关注的课题。为未成年提供一个良好的游戏环境，防止未成年在游戏内受到网络不良信息的侵害，网易游戏积极承担责任，强化未成年人保护系统，力图给未成年人一个明朗、健康的网络环境。近期，为强化未成年人保护，网易游戏基于自身技术积累，针对疑似未成年用户，积极探索人脸识别验证功能。同时，网易游戏积极响应国家政策，针对未成年人租售游戏
近日，因未经得消费者同意采集上传人脸照片，上海小鹏汽车销售服务有限公司被罚款10万元。据悉，该门店共采集上传人脸照片431623张。
凤凰网科技讯 12月14日消息，天眼查App显示，近日，上海小鹏汽车销售服务有限公司被徐汇区市场监督管理局罚款10万元。处罚事由为，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，以此统计进店人数并分析男女比例、年龄等。今年1月至6月，共采集上传人脸照片431623张。该行为未经得消费者同意，也无明示、告知消费者收集、使用目的，违反消费者权益保护法。
近日，小鹏汽车被徐汇区市场监督管理局罚款10万元一事登上热搜。处罚事由为，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，以此统计进店人数并分析男女比例、年龄等；今年1月至6月
近日，上海小鹏汽车销售服务有限公司因侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利被罚款10万元，处罚单位为上海市徐汇区市场监督管理局。
日前，NASA“好奇号”火星车的一张新图像是空想性错视的一个很好例子，即人类在随机形状中发现熟悉物体的倾向。NASA戈达德太空飞行中心的大气科学家Scott Guzewich于当地时间周四的火星车任务更新中强调了摄于12月7日的一张好奇号图片。该视图显示了一个风景优美的悬崖，其轮廓就像一张人脸，上面有浓重的眉毛、一个长鼻子、嘴唇和一个下巴。Guzewich将其称为“山中的老火星人”。这张图片代表了偶然的照明加上一个好的摄影角度，?
今年10月，Google推出了Pixel 6和Pixel 6Pro，配备了用于生物识别认证的屏内指纹扫描功能，但这两款手机并没有像预期的那样配备脸部解锁功能，然而，Pro版的用户仍有希望，因为Android12L的源代码中提到了由Tensor处理器驱动的智能手机的面部识别功能。这些字符串暗示了Pixel智能手机能够在人脸识别和指纹识别之间切换，以解锁智能手机，目前拥有脸部解锁功能的Pixel手机只有Pixel 4和Pixel 4 XL，它们没有配备指纹扫描仪，这意味?
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平台审查发现：部分商家通过销售大量低价且质量差的商品作为福利来诱导用户进行下单或互动，商品到货后往往存在严重的虚假宣传、货不对板、质量低..
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《方舟：生存进化》最新DLC“失落之岛”于12. 15 日上线，这款免费DLC将首先在PC平台解锁，随后登陆主机平台。与此同时，《方舟：生存进化》“冬季..
近日， 360 搜索联合摄图网等多家版权图库平台，推出了一款新产品图查查，基于 360 搜索算法和图像AI识别能力，用户不仅可以一键查询图片版权归属..
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今天下午，荣耀召开了新品发布会，并正式推出八年诚意之作荣耀X30。首先，荣耀对于过往的8年进行了回忆，并表示在荣耀诞生以来的第一款手机就备受..
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今天下午的发布会上，联发科正式在国内发布了新一代5G旗舰处理器天玑9000，CPU、GPU、AI及ISP等单元全面升级i，并首发了台积电4nm工艺，多家品牌都..
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