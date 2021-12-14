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小鹏回应采集人脸照片被罚：将在近期发出声明

2021-12-14 14:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，据上海市徐汇区市场监督管理局公布的行政处罚决定书显示，上海小鹏汽车销售服务有限公司因采集上传人脸照片被罚款10万元。

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据悉，今年1月至6月，当事人购买具有人脸识别功能的摄像设备22台安装在旗下门店，共采集上传人脸照片431623张。并未经得消费者同意，也无明示、告知消费者收集、使用目的。

截至案发，当事人已拆除上述门店内的人脸识别摄像设。

据财经网报道，针对上述情况，小鹏汽车方面表示，已经关注到此事，会在近期发出声明。

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