小鹏回应采集人脸照片被罚：将在近期发出声明

日前，NASA“好奇号”火星车的一张新图像是空想性错视的一个很好例子，即人类在随机形状中发现熟悉物体的倾向。NASA戈达德太空飞行中心的大气科学家Scott Guzewich于当地时间周四的火星车任务更新中强调了摄于12月7日的一张好奇号图片。该视图显示了一个风景优美的悬崖，其轮廓就像一张人脸，上面有浓重的眉毛、一个长鼻子、嘴唇和一个下巴。Guzewich将其称为“山中的老火星人”。这张图片代表了偶然的照明加上一个好的摄影角度，?