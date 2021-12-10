1688官方直送报价将调整 12月16日开始生效

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:日前，1688平台发布关于1688官方直送线上及线下供应链技术软件服务费调整通知。

通知称， 因1688官方直送合作物流公司运输成本变动，北京时间2021年12月16日起至2022年3月31日，1688官方直送标快、1688官方直送特惠的报价将进行调整，2022年4月1日起的价格，请按平台后续的通知或公告为准。

报价调整的主要内容包括:

一、1688官方直送标快

（1）10kg首重价格低于25元的线路(共189条)，统一调整为30kg起步，不足30KG的按照30公斤收费，去掉原10kg首续重价格;10kg首重价格高于25元的线路(共121条)，价格维持不变;

（2）原30kg首重价格低于25元的10条线路，30kg首重价格调整为25元;

二、1688官方直送特快

（1）特快报价相对原官方直送特惠报价，在续重费用上有一定幅度降低;

（2）重泡比由7000调整8000，满足商家高重泡比需求

（3）时效相比有一定程度的提升，部分地区最快可做到当日达，次日达，具体时效及截单时间，详见平台更新;

三、北京时间2021年12月15日0:00起创建的线上、线下发货物流订单，将按照新报价结算运费;如您目前正在使用以上线路发货，请根据最新报价及时调整运费。

详细内容12月16日起在【1688卖家工作台→交易→物流管理→官方直送→官方直送运费】查看报价;12月16日前新报价请以小二通知为准。