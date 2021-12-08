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DxOMark 公布苹果 iPhone 13 Pro 屏幕得分：只比Pro Max少一分

2021-12-08 21:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日消息:今天知名评测媒体DXOMARK 公布苹果 iPhone13 Pro 的屏幕得分为98，仅落后于目前数据库中排名第一的苹果 iPhone13 Pro Max 一分。

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iPhone13 Pro搭载了一块6.1 英寸的超视网膜XDR显示屏，这块显示屏拥有2535x1170 像素分辨率，460ppi，并且支持ProMotion自适应刷新率技术。作为对比，iPhone13 Pro Max的屏幕尺寸为6.7 英寸，拥有2778x1284 像素分辨率和458ppi，除此之外两款手机的屏幕参数基本一致。

DxOMark评测认为，iPhone13 Pro和iPhone13 Pro Max在屏幕素质上的差异极小，甚至在一些地方iPhone13 Pro的表现会比Max更好一些。在室内的图像演色测试上，iPhone13 Pro相比Max会显示出略多的橙色色偏，但在色彩的均匀度上iPhone13 Pro又要比Max更强一些。

在其它方面，DxOMark表示iPhone13 Pro和Max的表现完全一致，实际上iPhone13 Pro的评分仅次于Max并非是因为二者的屏幕有多大差距，而是因为iPhone13 Pro的屏占比更小。

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