苹果汽车工程总监离职 加入空中出租车初创公司

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:苹果的汽车项目最近失去了一位工程总监，迈克尔施韦库奇离开苹果公司加入空中出租车初创公司Archer Aviation。

迈克尔施韦库奇更新了他的领英个人资料，表明他已担任Archer工程高级副总裁。Archer是一家航空航天公司，正在开发一种全电动飞机，支持垂直起降以在城市内导航。

Schwekutsch于2019年3月首次加入Apple Car项目，并担任特殊项目组，即Apple Car团队的高级工程总监。在此之前，他是特斯拉的工程副总裁。

在过去的几年里，苹果的汽车开发经历了持续的管理变动。早在9月，特别项目副总裁Doug Field在与Bob Mansfield 和 John Giannandrea一起领导Apple Car开发三年后离开了苹果公司。

AI负责人 John Giannandrea 仍在监督Apple Car的开发，但随着 Field 的离职，苹果最近聘请了Apple Watch负责人 Kevin Lynch加入。在Lynch的领导下，Apple Car项目正在推进，苹果的目标是生产全自动电动车辆。苹果想要设计一款不需要人工干预的自动驾驶汽车，这是汽车制造商尚未实现的目标。