小米公司林斌向小米基金会捐赠6000万股股票

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:根据港交所披露文件得知，小米集团副董事长林斌近日将6000万股B类股，捐赠给小米基金会。
据悉，小米基金会是香港税务条例第88条规定下的公益慈善机构。
小米集团林斌表示希望通过对小米基金会的这次捐赠，更好的回馈社会，推动国内的人才教育和科技创新。
站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:根据港交所披露文件得知，小米集团副董事长林斌近日将6000万股B类股，捐赠给小米基金会。
据悉，小米基金会是香港税务条例第88条规定下的公益慈善机构。
小米集团林斌表示希望通过对小米基金会的这次捐赠，更好的回馈社会，推动国内的人才教育和科技创新。
近期，第十一届“中华慈善奖”表彰名单出炉，君乐宝凭借在疫情防控中的勇担当、善作为成功上榜，用实力为自己荣耀加冕。党的十八大以来，我国慈善事业取得长足发展，在扶贫济困、扶老救孤、科教文卫、生态保护、应急救援等方面发挥了积极作用，为打赢脱贫攻坚战、抗击新冠肺炎疫情、全面建成小康社会作出了重要贡献。君乐宝自创立以来，时刻关注国家发展、积极回馈社会民生，奋战脱贫攻坚、抗击新冠疫情、助力乡村振兴，为实现共同
近日，小米社区内测板块悄无声息的上线了一个新的内测项目。此次新上线的内测项目名为小米运动健康-原小米穿戴健康”，为针对新软件小米运动健康的内测。根据内测申请页的说明，小米运动健康整合了原有小米穿戴和小米健康App的功能，并进行了全新的视觉设计升级，使用户在一个App中就能够管理可穿戴设备，查看运动健康数据，享受与MIUI联动的各种功能。此外，从测试注意事项来看，小米运动健康是基于原小米健康进行开发的，因此之?
近日，小米科技有限责任公司新增多项“小米移动”商标申请信息，图案近似通讯信号，国际分类涉及金融物管、广告销售、通讯服务等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，小米科技有限责任公司新增多项“小米移动”商标申请信息。目前商标状态均为“注册申请中”。
11月12日，小米通过内部邮件宣布：独立电商平台小米有品”与小米中国区零售业务整合。未来，小米有品和小米商城将结束独立结算和运营政策不同的情况，一起服务小米集团的新零售目标。这次调整中，原小米有品原总经理白昉和小米集团副总裁、中国区区域管理部负责人尚进，向小米中国区总裁卢伟冰汇报。小米方面表示，并入中国区后，小米有品和小米商城继续分别服务不同的消费人群，其业务形态和受众并无变化。”很多内部人也表示，具
企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。
今天，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示，最近陆续收到一些投资人、媒体问一个问题：小米的零售通很先进，但友商也在抄你们，你们怎么办？卢伟冰表示，小米的新零售分3层：新思维：以电商的模式做线下，打破信息不对称；新模式：最扁平模式到达用户；线上线下融合；销服一体等；新工具：零售通。所以，零售通只是小米新零售的工具之一，小米新零售最难学的是思维，而思维的背后是价值观。我一直认为，商业模式是企业
据报道，近日小米科技有限责任公司申请注册雷军个人签名图形商标，国际分类为建筑材料，目前商标状态为申请中。根据商标图片显示，这款被申请商标的雷军签名与此前小米11雷军签名版背部的笔迹完全一致，确实是雷军手写签名效果。小米申请雷军签名商标据悉，去年小米11推出雷军签名版的初衷是为了回馈粉丝这么多年对小米的支持专门推出。虽然采用了极其复杂的工艺，但是他依然坚持原价销售，这也贯彻了小米价格厚道，感动人心”的价
今天，小米手机官微介绍，为了打造小米Civi怦怦粉的后背，小米研发团队参考安哥拉兔、布偶猫、马尔济斯犬的毛发形态，模拟出最细软的0.013-0.018mm真实绒毛纹理，这是一部放在手里会忍不住反复抚摸的手机。该机堪称是小米史上颜值最高的机型，它首次使用了丝绒AG工艺，相比传统AG工艺，丝绒AG工艺带有全新的闪钻效果，在光线下会有更加闪耀的视觉观感，同时蓝色和粉色还带有幻彩渐变效果。不仅如此，小米Civi首发的丝绒AG工艺还带?
企查查App显示，2021年11月，小米科技有限责任公司申请雷军个人签名图形商标，国际分类涉建筑材料。据悉，小米曾在小米11雷军签名版机型中，使用过该签名。
11月26日，2021TMA移动营销峰会在广州富力丽思卡尔顿酒店成功举办。品牌企业、网络媒体及平台、广告公司、技术公司、第三方研究机构、高校学者等不..
十荟团作为社区团购领军企业，以实现普惠零售为企业使命，坚持为广大用户提供优质的商品和服务，让千万家庭以实惠的价格享受到“新鲜好货”。近日..
微众银行成立于2014年，是国内第一家互联网银行。自成立至今，微众银行就一直坚守着”让金融普惠大众”的使命，目前已经累计服务2.9亿人的个人客户..
据猫眼专业版的最新数据，日前上映的悬疑题材电影《门锁》票房已突破2亿元，作为最近热映的话题电影，尽管网友对该电影主创团队与剧本质量评价的声..
临近12月6日厦门全国团长大会举办，很多社群团购平台负责人、采购负责人、供货团长、帮卖团长、供应商、自媒体等渠道方，都要问如何参加沸点会展举..
荣耀今天在线上举行新品发布会，而公司CEO也是秀了下他们的智能制造工厂，相当的给力。按照赵明在发布会上的说法，新落成于深圳坪山的荣耀智能制造..
近日，有消息称，牛创新能源科技(NIUTRON)将于12月15日正式发布，某种意义上来讲，这可以看做是小牛电动进军造车行列！据悉，NIUTRON将在增程式和..
近日，V社公开了针对开发商的Steam Deck FQ页面，在FQ中Steam表示Steam Deck仍然是PC，并承诺不会有任何独占游戏。在FQ中，V社表示并不会推出任何..
现如今，扩展内存在高端手机上已经逐渐流行开来，把一部分存储空间当内存来使用，有点类似PC电脑的虚拟内存。荣耀60 Pro也支持智慧运存扩展，最多..
上半年荣耀50发布的时候，荣耀首发了高通骁龙7系主力骁龙778G处理器，今晚发布的荣耀60系列手机上，荣耀又首发了升级版的骁龙778G Plus处理器，依..
12月1日消息，酷派举办2021新品发布会，发布COOL 20 Pro手机，搭载联发科天玑900处理器，配备120Hz高刷屏，并采用5000万像素三摄系统，售价1799元..
12月1日晚19:30，荣耀正式召开新品发布会，推出了荣耀数字系列最新的迭代产品荣耀60系列。其中，荣耀60 Pro则是本系列的代表作，无论是在设计上，..
今日晚间，荣耀新品发布会如期举行，正式发布数字家族新成员荣耀60，整体延续了该系列的家族式设计方案。外观方面，荣耀60正面采用了一块6.67英寸..
今晚的发布会上，荣耀正式推出了荣耀60及荣耀60 Pro两款手机，号称2021年手机颜值天花板，荣耀60 Pro还首发了高通骁龙778G Plus处理器，现在价格也..
【TechWeb】12月1日消息，据国外媒体报道，现代汽车今日在官网公布的数据显示，受芯片短缺持续影响，11月份他们的销量同比仍下滑了17%，已连续3个..
12月1日，理想汽车公布2021年11月交付数据。理想汽车11月交付13,485辆理想ONE，同比2020年11月增长190.2%。2021年1-11月，理想汽车总交付量达76,4..
12月1日下午，爱奇艺奇遇Dream全体感VR一体机发布，售价1999元，号称千元旗舰、快乐简单，12月8日0点在京东天猫同步开卖。一体机采用高通骁龙XR2芯..
一个月后就是2022年了，年初就有CES 2022展会，这是全球消费电子的风向标，AMD CEO苏姿丰日前已经表态会在这次大会上展示公司近期的创新，发布锐龙..
自10月23日开启交付以来，极氪品牌终于度过了首个完整单月，今日，极氪汽车公布了其11月份的总交付量：2012台。虽然总销量还不及理想汽车的零头，..
如果有一天要评选出泄露内容最多的智能手机，那很可能是Galaxy S21FE，因为这款手机泄露的素材多得数不清，这还不是全部，我们还听到了关于这款手..