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小米公司林斌向小米基金会捐赠6000万股股票

2021-12-01 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:根据港交所披露文件得知，小米集团副董事长林斌近日将6000万股B类股，捐赠给小米基金会。

据悉，小米基金会是香港税务条例第88条规定下的公益慈善机构。

小米集团林斌表示希望通过对小米基金会的这次捐赠，更好的回馈社会，推动国内的人才教育和科技创新。

小米，林斌

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