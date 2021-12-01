小米公司林斌向小米基金会捐赠6000万股股票

今天，小米手机官微介绍，为了打造小米Civi怦怦粉的后背，小米研发团队参考安哥拉兔、布偶猫、马尔济斯犬的毛发形态，模拟出最细软的0.013-0.018mm真实绒毛纹理，这是一部放在手里会忍不住反复抚摸的手机。该机堪称是小米史上颜值最高的机型，它首次使用了丝绒AG工艺，相比传统AG工艺，丝绒AG工艺带有全新的闪钻效果，在光线下会有更加闪耀的视觉观感，同时蓝色和粉色还带有幻彩渐变效果。不仅如此，小米Civi首发的丝绒AG工艺还带?