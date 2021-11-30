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何小鹏：未来5到20年内智能电动车将会对所有人的生活产生质的改变

2021-11-30 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日消息:在今天的2021中国分析师大会最佳分析师颁奖盛典上，新能源汽车领域的小鹏汽车董事长何小鹏就「智能出行新时代」主题发表演讲。

小鹏汽车 (2)

小鹏汽车董事长何小鹏发表演讲时表示，2024年以后的汽车将会有少部分飞到天空，2030年会更大范围地占领天空。小鹏将在2022年的下半年开始探索RoboTaxi。

何小鹏表示，目前，新能源汽车在全球智能汽车市场上非常火热，另一个有趣的变化是工业4.0已到达初级阶段，并正在改变每一个人的生活。新能源汽车在能源、出行、交通、生活等方面有巨大的刚需，未来的5到20年内将会对所有人的生活产生质的改变。而在这个赛道里，全球未来将会有5到10家主要的玩家，每一家企业的总收入可能一年都能达到3000亿美元甚至以上。

此前小鹏汽车第三季度财报显示，该季度营收达到57.2亿元，同比增长187.4%，市场预期52亿元;净亏损15.9亿元，上年同期净亏损11.5亿元，市场预期净亏损11.77亿元。今年三季度，小鹏汽车总交付量25666台，较2020年同期8578辆上升199.2%;其中小鹏P7交付量19731辆，创下季度新高，较第二季度11522辆上升71.2%。

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