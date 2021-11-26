意大利监管机构对谷歌、苹果分别罚款1000万欧元

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日消息:据路透社报道，意大利反垄断监管机构对Alphabet旗下谷歌和苹果公司分别处以1000万欧元（约合1123万美元）罚款，原因是两家企业在用户数据的商业使用方面存在「侵略性做法」。
意大利竞争与市场管理局（AGCM）认为用户和两家运营商之间存在消费关系，即使没有货币支出，其代价是他们使用谷歌和苹果的服务传输的数据。
意大利竞争与市场管理局在声明中说，两家公司并未提供明确和即时的信息，说明他们如何收集和使用访问其服务的用户的数据，尤其是谷歌。
站长之家(ChinaZ.com) 11月26日消息:据路透社报道，意大利反垄断监管机构对Alphabet旗下谷歌和苹果公司分别处以1000万欧元（约合1123万美元）罚款，原因是两家企业在用户数据的商业使用方面存在「侵略性做法」。
意大利竞争与市场管理局（AGCM）认为用户和两家运营商之间存在消费关系，即使没有货币支出，其代价是他们使用谷歌和苹果的服务传输的数据。
意大利竞争与市场管理局在声明中说，两家公司并未提供明确和即时的信息，说明他们如何收集和使用访问其服务的用户的数据，尤其是谷歌。
谷歌正在悄悄地争取小企业的帮助，以保护这家近2万亿美元的公司免受反垄断法规的影响。作为对国会 "结束平台垄断法案 "等法案的回应，谷歌正在告诉小企业主，这些法案将损害他们在网上寻找客户的能力，他们应该就这个问题联系他们的国会议员。我们以前见过Google采取政治行动，通常是以首席执行官桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)为最新产品捆绑计划辩护的头条新闻形式。不过，这里的策略似乎是新的，Google没有写公开的博文，而是悄?
意大利反垄断机构因反竞争行为对亚马逊和苹果分别处以6870万欧元和1.345亿欧元的罚款。两家公司都将对罚款提出上诉问题在于2018年亚马逊和苹果之间的协议，该协议只允许亚马逊和精选经销商在亚马逊意大利提供苹果和Beats产品。此外，对跨境销售也有限制意大利当局表示，这减少了价格竞争，减少了第三方提供的折扣。此类交易违反欧盟规则（第101条）除了支付罚款外，这两家公司还必须以非歧视的方式让任何正品苹果和Beats产品的零售
一位联邦法官已经接受了Valve的动议，驳回了针对公司Steam商店和平台的反垄断诉讼，理由是原告WolfireGames未能建立起支持该案件向前发展所需的基本事实。Wolfire的诉讼部分基于这样的论点：Valve非法地将其Steam游戏商店（销售游戏）与独立的Steam平台（提供游戏库管理、社交网络、成就追踪、Steam工作室模型等）挂钩。Wolfire认为，Valve利用其在数字PC游戏销售中的主导市场地位（在诉讼中被认为是完整PC游戏销售市场的75%），以
早在2017年6月，欧盟委员会就对谷歌处以24.2亿欧元（合27.9亿美元）的巨额罚款，理由是谷歌被指控篡改搜索结果，以推广其谷歌购物服务，并降级竞争对手的购物比较服务。今天，欧盟总法院决定支持谷歌的上诉，这使得Alphabet子公司有权在最高法院向欧洲法院上诉在过去几年中，谷歌在多个国家受到了其他多项反垄断指控，而欧盟仍然是这家搜索巨头最严厉的批评者之一。2019年3月，因不公平的搜索广告行为而被处以15亿欧元的罚款，今年
Google周四警告一些客户，针对这家科技巨头的反垄断法案可能会危及小企业依赖的服务。通过求助于客户的协助，Google可能会激起小企业的反弹，从而使立法者在推进立法时有所顾忌。Google正在向使用其广告、分析和免费商业档案工具的中小企业发送电子邮件，告诉他们众议院和参议院的反垄断法案可能"使你的企业付出时间和金钱"。Google说，这些危险可能包括：使客户更难找到企业，因为包括地址和营业时间在内的列表可能不再出现在Goog
凤凰网科技讯 11月26日消息，美团(股票代码:3690.HK)发布2021年第三季度业绩报告。三季度，美团实现营收488亿元(人民币，下同)，同比增长37.9%。主要由于在核心物流设施及技术研发等方面进行了大量投入，加上反垄断罚款影响，季度净亏损同比扩大为55亿元。在财报发布后的业绩电话会议上，针对市场监管总局的行政处罚决议，美团CEO王兴表示，美团真诚地接受这一处罚，并将严格确保合规。并称：“对外卖行业的执法和监管有利于行业的
NVIDIA斥资400亿美元收购ARM的交易已经过去一年多了，距离最后的交易日期只有四五个月了，但是各国的审查还没有过。前两天NVIDIA CEO黄仁勋还表态收购ARM是好事，可以帮助ARM更大地成功，然而NVIDIA最担心的反垄断、安全审查还是来了。据报道，英国竞争和市场管理局(CMA)计划以反垄断和国家安全为由，对NVIDIA斥资400亿美元收购英国芯片设计公司ARM的交易进行深入调查。据悉，CMA将对该交易进行第二阶段调查。今年8月份，英国监管?
以德克萨斯州为首的一批美国州对Alphabet Inc.旗下的Google提出最新一轮反垄断诉讼，这轮于周五晚些时候在纽约一家联邦法院提起的修正后的起诉书指责Google对广告商使用垄断和胁迫手段，努力在网络广告领域占据主导地位并超越竞争。最新的指控是对Google行为的监管审查中的最新一次。这家科技公司之前已经面临着几起诉讼，包括司法部提出的垄断行为。本周早些时候，Google对欧盟28亿美元的反垄断裁决提出的上诉失败。诉讼还强调，G
据The Verge报道，周二，参议院确认Google批评家和竞争律师乔纳森·坎特(Jonathan Kanter)将领导司法部反垄断部门，标志着拜登政府在反垄断执法方面的又一次进步胜利。坎特长期以来一直代表科技公司，如Yelp和微软，参与指控Google反竞争行为的诉讼。现在他已被确认，坎特将领导司法部针对大型科技公司的几个竞争案件，包括针对Google的垄断诉讼，指控该公司在数字广告市场保持非法垄断。白宫在今年夏天的一份声明中说：“在他的整
欧盟普通法院维持了对Google的28亿美元反垄断裁决，其违法情节涉及其将用户引向公司自己的比较购物广告。2017年，欧盟委员会裁定Google必须支付28亿美元的罚款，因为它被描述为滥用其对购物广告的市场支配地位和非法操纵搜索。"我们认为欧盟委员会的在线购物决定低估了那种快速和方便的连接的价值，"Google当时在一份声明中说。"虽然一些比较购物网站自然希望Google更突出地显示它们，但我们的数据显示，人们通常更喜欢把他们直接?
在11月27日，2021亚洲青年领袖论坛在广州南沙开幕，李子柒现身会场，在“优质内容和热点传播”平行对话中， 李子柒透露，自己近期在研究很多“高难..
截至目前，我国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。所有地级市城区、超97%的县城城区和40%的..
在第一批采用骁龙8Gx Gen1处理器的安卓旗舰中，除了国产品牌，自然也少不了手机一哥三星的身影。此前消息称，三星今年将把采用高通芯片的Galaxy S..
正能量的事情依然在不断发生据媒体报道，11月26日，湖北荆州32岁的外卖员王静送餐途中看到一位老人落水呼救，毫不犹豫下河救人，但遗憾的是，两人..
Intel 12代酷睿首发只有六款K/KF系列不锁频版本，不过非K系列似乎也马上要来了，疑似零售版甚至提前在网上曝光了。有国内用户晒出了i9-12900、i5-..
据科创板日报消息，近日，财付通外汇业务因违规被罚没278万元，对此，财付通回应称，针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定..
【TechWeb】11月28日消息，据国外媒体报道，在德国柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德建设超级工厂的特斯拉，也正在该地建设一座电池工厂，生产特斯拉去年..
似乎可折叠显示设备一直在与逆境作斗争。这项技术不仅仍在成熟和昂贵，而且alco的崛起正与不幸的全球市场和经济状况作斗争。即便如此，三星已经成..
关于长城欧拉好猫车机芯片货不对板，致使不少女车主维权一事，还在发酵当中。不过，车主还在维权的时候，而网上就出现了”长城欧拉澄清事实、消除..
网红袋装螺蛳粉品牌好欢螺在官微发布说明函，回应在小红书、微博等平台出现甚至一度登热搜的虫卵”事件。好欢螺坚称其生产、消毒、包装等工艺完善..
很多消费者买了特斯拉Model 3/Y之后，总觉得非常不适应，原因就在于这两款车均没有仪表盘，查看车速等重要信息时，需要侧着头看中控屏。那么有没有..
今天凌晨，好欢螺官方微博回应近期的“虫卵事件”，称干料包、菜包等均经过巴氏灭菌消毒处理，符合食品安全标准。并表示商业诋毁时有发生，将对该..
到目前为止，英特尔是唯一一家披露了基于其未来Xe GPU核心的ARC游戏GPU阵容的长期路线图的公司。凭借设计和开发市场上最好的游戏GPU的愿景，英特尔..
看起来NVIDIA最入门级的“安培”系列显卡GeForce RTX3050并没有计划在2022年之前推出。在Videocardz披露的新信息中指出，RTX3050将在接近2022年中..
QuantumScape--一家固态电池初创公司--于本月早些时候宣布，其2021年的最终目标已提前实现。该目标跟电池的寿命有关，据悉，它应该能够承受住800次..
英特尔即将推出第12代AlderLake-S非K台式机CPU系列，而在线零售商已经列出了零售芯片的阵容。英特尔Non-K系列更多的是用于标准桌面应用更有成本效..
Linux主创Linus Torvalds今天早些时候为英特尔CPU在内核合并了几个重要的补丁，这与Linux上的性能状态（P-State）有关。其中一个包括对最近发现的..
日前，外媒刊文谈论了Epic Tim Sweeney近日的东半球之行。期间，他赞扬了韩国的新法律，该法将迫使移动平台向竞争者开放其应用商店的支付选项。Sw..
11月28日，昨日晚间，Steam同时在线人数再创新高，正式突破2700万大关。据SteamDB数据显示，Steam创下了27182165个同时在线玩家的历史新高峰，同时..
根据Adobe Analytics的数据，随着越来越多的美国人利用早些时候提供的优惠，黑色星期五的网络支出首次下降--为89亿美元。该公司发现，去年黑色星期..