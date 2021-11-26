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意大利监管机构对谷歌、苹果分别罚款1000万欧元

2021-11-26 17:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日消息:据路透社报道，意大利反垄断监管机构对Alphabet旗下谷歌和苹果公司分别处以1000万欧元（约合1123万美元）罚款，原因是两家企业在用户数据的商业使用方面存在「侵略性做法」。

谷歌，google

意大利竞争与市场管理局（AGCM）认为用户和两家运营商之间存在消费关系，即使没有货币支出，其代价是他们使用谷歌和苹果的服务传输的数据。

意大利竞争与市场管理局在声明中说，两家公司并未提供明确和即时的信息，说明他们如何收集和使用访问其服务的用户的数据，尤其是谷歌。

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