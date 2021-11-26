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40万人涌入拉夏贝尔直播间“捡漏”，企查查显示其有多条风险信息

2021-11-26 15:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:11月24日中午，数万人涌入拉夏贝尔淘宝旗舰店直播间，在线观看人数峰值一度达到4万，当天直播时长将近5个小时，共上架125件，直播间提供折扣包括凑单低至7.5折、3件85折等。最终11月24日当天拉夏贝尔淘宝旗舰店直播总观看量为21万。

据凤凰网报道，11月25日拉夏贝尔淘宝旗舰店直播观看量为40.54万，而此前多数场次观看量不超过10万。

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据悉，拉夏贝尔淘宝旗舰店直播间提供了一些折扣，除凑单低至7.5折，3件8.5折外，还提供部分达一定金额可使用的优惠券。苏宁的拉夏贝尔旗舰店也推出了新品限时直降活动，放出满700减600的大额优惠券。

众多消涌入费者拉夏贝尔品牌直播间，是由于11月23日，女装服饰品牌拉夏贝尔所属上市公司*ST拉夏（603157）发布公告称，公司被债权人申请破产清算。该则公告发出后，11月24日，“拉夏贝尔破产清算”的话题登上热搜，消费者蜂拥企图“低价捡漏”。

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公告显示，2021年11月22日，*ST拉夏从乌鲁木齐市新市区人民法院获悉，公司债权人嘉兴诚欣制衣有限公司、海宁红树林服饰有限公司、浙江中大新佳贸易有限公司，认为*ST拉夏资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力，因此向法院提出对公司进行破产清算的申请。

*ST拉夏被称为是称为中国版ZARA，公司成立于1998年，2014年在港交所上市，2017年登陆A股市场，公司旗下拥有La Chapelle、La Chapelle SPORT、Candies等女装品牌。那么，上市公司是否真的会破产?拉夏贝尔品牌是否还能继续存在?这是众多消费者关注的问题。

据报道，直播中疑似有网友提及公司被破产清算的问题，主播回复称“还存在很大的不确定性”。而在拉夏贝尔抖音旗舰店账号短视频评论区，有用户留言评论“破产了是真的吗”拉夏贝尔回复称，拉夏贝尔称线上线下分开运营，抖音为单独运营，财务都是单独核算，所以没有受到拉夏贝尔破产清算的影响。

据华夏时报报道，*ST拉夏证券部工作人员表示，公司被申请破产清算确实对公司股价造成了一定的影响，目前公司正在努力摆脱困状。公司对被债权人联合申请破产清算不认可，目前申请人是向地方法院提交的申请，而上市公司如果走破产清算流程需要至少为注册地的中级人民法院，因此不符合法律程序，目前公司也在等待后续法律裁定。

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除被申请破产清算外，企查查APP显示，当前*ST拉夏还有多条风险信息，其中，公司已被限制高消费达171次。

业绩方面，2021年前三季度，拉夏贝尔实现营业收入3.65亿元，同比大降78.16%;归属于上市公司股东的净利润-2.89亿元，同比增长63.92%。截至三季度末，拉夏贝尔资产总计28.89亿元，负债合计38.61亿元，资产负债率达133.63%，为上市以来最高。

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