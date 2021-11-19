天堂w王族血盟超详细攻略 血盟成长攻略

天堂w中是有血盟的，很多玩家对血盟还不了解，下面就来为大家分享一下天堂w王族血盟超详细攻略，帮助大家更好的理解血盟。

血盟技能树（血之誓约）

透过贡献度可强化血之誓约

「血盟纹章」为独立、但相当重要的技能，可说是血盟成长核心

想设置干部（守护骑士）需要升级「血盟阶级」

其他分为两条路线:

血盟签到（+捐献）→血盟最大人员→血盟团战*→血盟制作

血盟小屋管理员→血盟商店杂货→血盟商店咒语书→血盟商店卡片

*血盟团战需要有小屋才可开启入场用传送门。

故个人认为优先点出顺序为:

血盟签到→血盟最大人员→血盟小屋管理员→血盟团战

之后，可能是

先升 血盟纹章5→血盟团战2→血盟最大人员7

先开所有功能 血盟杂货员→血盟商店咒语书→血盟制作→血盟商店卡片，有了之后再走1

当然目前只是纸上谈兵，如果有更好的路线建议可以提出，让台湾的血盟们成长茁壮

贡献度

获得血盟经验值后，将血盟经验值拿去帮忙点血之誓约的技能，就会转换成贡献度。

血盟经验值获得方式

捐献

协助血盟制作

狩猎怪物所获得的经验值等比例发放

退出血盟时，个人持有的贡献度跟血盟经验值将全部初始化（全数归零!!）

当血盟成员退出时，由该成员提供的经验值跟贡献度会扣除，血之誓约的阶段可能会下降

如果下降后技能会处于锁定状态，王族与守护骑士需要重登再升一次。

因此找血盟请慎选，退出血盟是双输的。

名誉之币

获得方式

捐献（大量）

每日血盟签到，签到者越多给越多（普通）

协助强化血之誓约时（少量）

消耗

购买血盟商店的物品

强化血盟徽章

徽章

透过血盟商店购买徽章，加入血盟的状态下才可穿戴。

根据【情报】记得购买血盟徽章来配戴 ，去肯特找血盟商人就能买。

利用获得的「名誉之币」，可强化自己的徽章能力值

可消耗费用进行初始化。初始化时，先前所消耗的名誉之币将100%退还

即使退出血盟，徽章的成长阶段也不会重置

需穿戴血盟徽章装备，才可套用开放徽章阶段所获得的能力值。

血盟捐献

需靠狩猎达成血盟签到解锁后，进入血盟的盟徽下就能找到捐献按钮

捐献金币或是钻石，可获得血盟经验值来促使血盟成长

血盟捐献时，个人可获得名誉币作为奖励。一天之内只可捐三次。

捐献类型 捐献消耗 血盟经验值 名誉之币

一般捐献 100，000金币 20 100

高级捐献 300钻石 300 1500

最高级捐献 900钻石 1000 5000

嗯，成长期小资玩家捐15次 = 小课长捐1次、捐50次才能比上一个土豪QQ

个人评语:此机制可能使大伺服器的前段血盟不愿意接纳微课玩家

只能指望长期培养、加入联盟了

血盟商店

使用名誉之币购买道具

血盟商店杂货

1阶段:血盟徽章、强力体力恢复剂、勇敢药水、受祝福的瞬间移动卷轴、武器魔法卷轴、盔甲魔法卷轴、回忆蜡烛

2阶段:饰品魔法卷轴、龙之珍珠

3阶段:力量符石、知识符石、敏捷符石、体力符石、智慧符石

血盟商店咒语书

1阶段:一般咒语书

2阶段:高级/稀有咒语书

3阶段:英雄阶级咒语书

血盟商店卡片

1阶段:一般卡片

2阶段:上级卡片

3阶段:最上级卡片

血盟制作 与 租借

缴交材料制作所选的道具，制作的道具可租借给其他血盟成员

可租借期限为7天，在超过7天前可归还，而7天之后将会自动回收

在自动回收前归还时，租借期间还有剩的制作品可以再次租借给其他血盟成员

血盟小屋

找旅馆管理人租借小屋，租金如下

小型小屋:300，000金币/30日

中型小屋:600，000金币/30日

大型小屋:900，000金币/30日

透过血盟返回卷轴进入小屋，离开小屋会到古鲁丁村

有点商店的话，小屋内会有血盟商店。小屋等级2时，屋内会有仓库。

血盟团战（公会副本）的传送门要在小屋内设置。

小屋的用途懒人包:

花钱恢复全部体力跟魔力、公会副本入口、盟内聚会、血盟商店、仓库、快速移动到古丁。

血盟团战

每周1次。技能树点1阶段为普通副本拉敦之坟，2阶段为高级副本树精庭院。

要进入血盟团战，需要在小屋中生成传送门。

因此，血盟需要将「血之誓约 : 血盟小屋」至少要开放到1阶段以上，并租借小屋才能够进行入场

透过副本UI由生成传送门干部（盟主或者守护）消耗费用，并在小屋中生成入场用传送门

血盟成员们透过小屋的入场传送门能够进入副本（最多可入场48人）

其他要点

退出血盟后，惩罚的重新加入冷却时间为24小时。

血盟上线时间不准确，如果3日前上线，整天都没重登游戏可能会显示3日前上线。