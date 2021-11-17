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上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理城市

2021-11-17 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:据上海发布公众号消息，近日，上海市文旅局向社会公布了《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》（征求意见稿），上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理的城市。

据悉，管理规定明确了剧本及故事情节中不得出现的十大类情形及从业单位演职人员不得实施的四大类行为，对有涉及上述内容及行为的剧本整改通过后可予以备案;市文化旅游局还将建立并发布违规剧本的负面清单，为经营主体购置和管理剧本提供指导。

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具体为:

密室剧本杀行业经营单位经营中使用的故事剧本、设定的故事情节不得含有以下情形:

（一）违反宪法确定的基本原则的;

（二）危害国家统一、主权或者领土完整的;

（三）危害国家安全，或者损害国家荣誉、利益的;

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，伤害民族感情或者侵害民族风俗、习惯，破坏民族团结的;

（五）违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的;

（六）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的;

（七）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;

（八）违背社会公德或者民族优秀文化传统的;

（九）侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的;

（十）法律、法规和国家规定禁止的其他内容的。

密室剧本杀行业经营单位从业人员工作中不得有以下行为:

（一）表演、游戏方式恐怖、残忍、暴力、低俗，摧残工作人员或消费者身心健康的;

（二）利用人体缺陷或者以展示人体变异等方式招徕消费者的;

（三）以虐待动物等方式进行表演的;

（四）法律、法规和国家规定禁止的其他行为的。

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