上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理城市

经济全球化和新科技革命正在成为全球经济持续增长的重要推动力，而中国作为新兴市场的代表之一，也是全球最大的市场之一，早已吸引了众多国内外企业的关注。面对激烈的市场竞争，如何在这样一个拥有巨大发展潜力同时又高速变化的市场环境下，实现企业稳健且持续的发展，是众多企业关注的焦点。而在众多企业中，于 1998 年在北京成立爱普生(中国)有限公司的爱普生显然早已摸索出一条属于自己的道路，这次爱普生进博会就是最好的诠释