阴阳师11月17日更新维护公告 新式神因幡辉夜姬降临平安京

阴阳师在11月17日开启了更新维护，此次的更新内容主要是新式神因幡辉夜姬降临平安京，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于11月17日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.新式神情报!

※羽落银阙，长明如愿。全新SP阶式神因幡辉夜姬（CV:竹达彩奈）降临平安京。

※11月24日更新维护后，使用勾玉、神秘的符咒及现世符咒进行召唤，即有机会与之缔结契约!

※11月17日更新维护后，百鬼弈阵容将会刷新，阴阳师大人需要重新配置阵容。欢迎阴阳师大人们在百鬼弈中进行抢先体验。

2.「羽落银阙·长明如愿」召唤活动开启!

全新SP阶式神因幡辉夜姬（CV:竹达彩奈）降临平安京，多重召唤福利助力各位大人与新式神结缘!

集结期:11月20日0:00-11月23日23:59

召唤期:11月24日维护后-12月5日23:59

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※SP因幡辉夜姬指定概率UP阶段成长

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤，召唤出SP/SSR式神时，SP因幡辉夜姬的指定出现概率提升，且此出现概率将在召唤期内随召唤次数持续提升!此福利将在成功召唤出SP因幡辉夜姬后失效。

对于11月24日维护前已达成SSR全集赏的大人们，本期指定出现概率将由初始10%持续提升并在500次召唤后提升至100%!

对于其他大人们，本期指定出现概率将由初始的3%持续提升并在500次召唤后提升至15%!

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，还将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※特殊福利

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到599次时，若仍未召唤出SP因幡辉夜姬:

对于11月24日维护前已达成SSR全集赏的大人们，第600次召唤必定出现SP因幡辉夜姬，并额外获赠惊喜礼包一份，之后消耗该指定式神的概率UP次数。

对于其他大人们，第600次召唤后，SP因幡辉夜姬指定概率UP将提升至25%。

※重要说明:

召唤期向所有等级不低于5级的阴阳师大人开放。

SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

对于未达到5级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受SP/SSR概率UP等福利，但可正常计入阶段成长礼召唤次数中，若在活动期间达到5级，可直接领取已达成的阶段成长礼，并享受相应的概率UP福利。

3.「批量合成结界卡」功能上线!

※阴阳师大人们可点击「结界卡」中的「合成方案」设置结界卡合成方案，设置完成后即可进行批量合成结界卡。

4.皮肤屋上新!

※鼠注一掷，钱响乾坤

※铁鼠皮肤·鼠注一掷上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买!

5.招福，秘魂屋打折

※活动时间:11月17日0:00-11月23日23:59

※活动内容:活动期间，商店-秘魂屋每日前十次购买8折，并且每日可免费刷新30次。

6.新礼包情报!

※真实之羽特惠礼

售价:30魂玉

购买后连续5天每天获得:神秘的符咒×1，奉为达摩×1，金币×5000

限购时间:11月17日维护后-11月23日23:59限购1次

※真实之羽召唤礼

售价:128魂玉

购买后连续7天每天获得:神秘的符咒×2，六星青吉鬼×1，五星青吉鬼×1，四星青吉鬼×3，金币×50000

限购时间:11月17日维护后-11月23日23:59限购1次

※真实之羽预备礼

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×30，四星奉为达摩×2，金币×100000

限购时间:11月17日维护后-11月23日23:59限购1次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:11月17日维护后-11月23日23:59每日限购1次

体验优化

1.优化了鸩典藏皮肤「青鸾华影」在庭院中的表现，补充了伴身的飞鸟。

2.优化了删除御魂方案时的体验，现在删除方案后，滚动条不会默认回到置顶位置。

3.「悬赏封印」和「地域鬼王」的SSR碎片奖励更新到了最新式神「饭笥」和「食灵」。

4.「悬赏封印」所需击杀怪物的数量调整:由13调整到12、7调整到6。

5.优化了式神升级时，相同式神的排序规则。现在在选择相同式神升级技能时，最后一个未选中的相同式神会排在首位。

6.优化了结界突破的奖励领取表现。

7.优化了SP阶式神的折叠规则，手动取消锁定的1级SP阶式神会折叠在一起。

8.优化了购买金币的体验，增加了快捷购买金币的功能。

9.连携召唤优化

※增加连携召唤记录功能，可记录在连携召唤中召唤的SP/SSR式神与赠送/收到的手信。

※召唤活动期间，连携召唤开始后也可查看召唤活动详情。

10.结界的式神育成界面新增了式神录入口，方便大人们直接跳转式神录，并对正在育成的式神进行升级或升星等操作。

11.部分物品的物品详情中增加了持有数量的显示。

12.自动轮换优化

※新增了「作为队长时优先上阵候补式神」的选项，勾选后，当大人为队长时，会优先上阵候补阵容中的式神。

※在「石距」、「愤怒的石距」中增加了「自动轮换」功能，与探索「自动轮换」设置的式神阵容独立，石距也可以设置固定出战和候补出战的式神了。

13.优化了「斗技」战斗中因网络问题掉线后的战绩显示。

问题修正

1.悬赏封印问题修正

※删除了发现地点中不计算击杀的秘闻副本。

※修正了天邪鬼赤发现地点中，13章和14章的妖怪数量。

※屏蔽了30级以下大人们的秘闻入口（秘闻进度依然保存）。

2.修复了SP阶式神浮世青行灯·祭夜幽火皮肤部分语音异常的问题。

3.应相关要求，修改了部分插画中的文字样式。

4.修复了小米11在好友界面输入文字不显示的问题。

5.修复了百鬼弈中可能刷新出玉藻前呱、雪童子呱和御馔津呱的问题。

6.修复了「弦之律」召唤屋皮肤中，扫地小纸人未能正常显示的问题。

7.补充了R阶式神铁鼠觉醒前后皮肤，丸珍鼠趣皮肤在式神录的点触音效。

式神调整

1.SR阶式神鸩技能调整:

※将「鸩羽」技能描述调整为:射出毒羽攻击敌方目标，造成攻击80%伤害并附加2层毒羽。

※将「毒羽」效果调整为:附加中毒效果2回合，回合开始前造成间接伤害，之后减少1层，上限5层。

※「毒蚀」技能效果调整:

技能Lv.2升级效果调整为:伤害增至193%，间接伤害增至39%

技能Lv.3升级效果调整为:伤害增至210%，间接伤害增至42%

技能Lv.4升级效果调整为:施放时，立刻为敌方目标附加3层毒羽

技能Lv.5升级效果调整为:若未击杀敌方目标，立刻无消耗施放1次毒之华，本次毒之华附加1层毒羽