王者荣耀新英雄金蝉技能一览 金蝉全部技能详情

王者荣耀在最近上线了最新的英雄金蝉，很多玩家还不清楚金蝉的技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下王者荣耀新英雄金蝉技能详情。

【定位】法师

【分路】中路

【称号】渡世行者

【性格】心有所向，无畏求之;众生之苦皆为吾苦

【区域】长安

【故事简述】

前世，他是天性慈悲的神族修行者，因怜悯魔种之苦，自降神格离开倒悬天。在寻求 “真谛”过程中与悟空八戒共度苦难，结下善缘。最终为解救苍生而牺牲……今生，他的神识轮回重生。幼年坎坷流落，但也拥有异于常人的天赋，历经种种的金蝉为众生之苦深感悲恸，为寻获众生脱离苦海之法，他辗转求索多地，读遍上古典籍。苦寻无果后受记忆之梦指引踏上西行之路。

【技能介绍】

被动 锦襕宝衣:

锦襕宝衣会庇佑金蝉，受到的单次伤害超过最大生命值的10%后减伤45%

轮回之印解放期间:宝衣的力量会分享给附近的友方英雄单位保护他们

一技能 紧箍之咒:

扔出紧箍困住首个命中的目标并对附近的敌人造成伤害，紧箍会以固定速度跟随目标，目标无法离开紧箍的范围

轮回之印解放期间:对目标额外造成50%减速

二技能 九环之杖:

放出九环之杖上的九枚法器对目标点造成法术伤害并形成一个法阵，法阵每次命中敌人会激活一枚法器并造成伤害，全部激活后造成高额法术伤害。法阵会自动追踪携带紧箍的对象。附近的兵线和野怪会受法阵影响朝法阵移动。

轮回之印解放期间:法阵的攻击频率大幅提升。

三技能 轮回之印:

短暂解放轮回之印，3件神器回归原本的力量。

大招持续期间，每次自己的普攻和技能造成伤害会叠加1层印记，最多10层。再次点击大招会消耗所有印记将力量击出，每层印记提升8%的伤害