Disney+全球订阅用户达到1.18 亿 本季度增加210万

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:迪士尼今天在其2021年第四季度的收益报告中宣布，Disney+目前拥有超过1.18亿的全球付费用户。流媒体服务在上个季度增加了210万订户，在过去12个月内增加了4440万订户。

2020年11月，Disney+拥有7370万订户，因此其去年的增长是天文数字。自2019年11月推出以来，Disney+ 超出了所有人的预期。 该服务首次推出时，迪士尼表示希望到2024年达到60至9000万订阅用户，这是它在2020年底之前达到的里程碑。

迪士尼现在预计到2024年在全球拥有230至2.6亿订户，如果迪士尼实现这一目标，迪士尼+的订户将比今天的 Netflix 还多。截至2021年10月，Netflix 在全球拥有2.135亿订户。

Netflix和Disney+是两种最受欢迎的流媒体服务，订阅人数超过 Hulu 和Apple TV+等其他服务。Hulu 拥有4380万订阅用户，但苹果从未分享Apple TV+的订阅用户数量。

‌Apple TV+‌和Disney+同时推出，但由于迪士尼、漫威和星球大战内容的后备目录，以及《曼达洛人》、《万达幻境》等热门新节目，迪士尼+的增长速度要快得多。 “洛基”和“猎鹰与冬兵”。

苹果正在努力增加其对原创电影和电视节目的选择，但“Apple TV+”需要数年时间才能拥有可以与其他流媒体服务产品竞争的目录。

早在4月份，苹果首席执行官蒂姆库克就表示Apple TV+进展非常好，并且苹果对Apple TV+的位置感觉非常好。