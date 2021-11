Disney+全球订阅用户达到1.18 亿 本季度增加210万

这些年,有关电动汽车初创企业的报道已经铺天盖地。然而加州一家名为 IndiEV 的公司,却凭借起售价仅为 4.5 万美元的 Indi One 小型电动原型车让我们眼前一亮。本周四,IndiEV 主动退出了隐身模式,并且大胆地表示 Indi One 将于 2022 年底推向市场。据悉,IndiEV 希望使用可扩展的锂离子电池组为 Indi One 供电,以灵活提供更实惠或更高阶的衍生型号。此外得益于简化的 EV 架构,融合了未来主义外观和极简主义内饰的丰富座舱空间?