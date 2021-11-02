炉石传说死亡矿井迷你系列全部卡牌汇总 死亡矿井迷你卡牌一览

炉石传说在11月3日就要正式上线死亡矿井迷你系列，很多玩家还不了解此次的迷你系列有什么值得注意的地方，下面就来为大家分享一下。

谁敢在暴风城下集结，艾德温·范克里夫就要找他的茬。在死亡矿井中行进的时候，你一定要留神后背，提防迪菲亚兄弟会。新的海盗和可交易的配合层出不穷，需要提防的可真不少！

死亡矿井迷你系列将于 11 月 3 日全球上线，包含 35 张不同的卡牌： 4 张传说卡牌， 1 张史诗卡牌， 14 张稀有卡牌，以及 16 张普通卡牌。这些新卡牌可以通过“暴风城下的集结”卡牌包获得，也能够以 980 奥术宝珠或 2000 金币的价格购买包含 66 张卡牌*的完整迷你系列！

*包含迷你系列中的全部可用卡牌，传说卡牌各一张，其他卡牌各两张。

流氓和无赖

艾德温和他的帮派是东部王国最令人畏惧的海盗之一。这些强大的海盗和他们的宠物鹦鹉已经等不及想要掠夺主流环境了！

更多好买卖

海盗们喜欢抢抢抢，抢来了财宝又该怎么办呢？当然是拿去交易！死亡矿井的全新卡牌带来了更高级的可交易效果与配合。

死亡矿井迷你系列全部卡牌

恶魔猎手

德鲁伊

猎人

法师

圣骑士

牧师

潜行者

萨满祭司

术士

战士

中立

死亡矿井迷你系列将于 11 月 3 日开放购买。