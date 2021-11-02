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特斯拉股价盘前下跌超5% 此前马斯克称尚未与赫兹签署合约

2021-11-02 17:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超5%。

今日早些时候，特斯拉CEO马斯克表示，尚未与赫兹租车公司签署合约，合约对公司财务没有影响。

特斯拉 (2)

10月25日，美国租车巨头赫兹环球宣布已经订购了10万辆特斯拉Model3，用于汽车租赁服务，这些汽车将在未来14个月交付完毕。

受上述消息推动，特斯拉股价收涨12.66%，总市值突破万亿美元，成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。

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