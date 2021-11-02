特斯拉股价盘前下跌超5% 此前马斯克称尚未与赫兹签署合约

在Model 3横空出世之前，Model S、X是特斯拉的代表车型，只不过高昂的售价，注定这些车型是少数人的玩具。而今，Model 3为特斯拉带来了巨大的成功，首次把电动车的价格，拉下至20万左右的水平线。而Model Y的出现，则又把消费者对纯电动轿车转移到了纯电SUV跨界车型中。10月8日上午消息，在周四举行的2021年度特斯拉股东大会上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）再一次赞同了美国联邦碳排放税的想法。马斯克表示，在他看来可持续?