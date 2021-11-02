特斯拉股价盘前下跌超5% 此前马斯克称尚未与赫兹签署合约

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超5%。
今日早些时候，特斯拉CEO马斯克表示，尚未与赫兹租车公司签署合约，合约对公司财务没有影响。
10月25日，美国租车巨头赫兹环球宣布已经订购了10万辆特斯拉Model3，用于汽车租赁服务，这些汽车将在未来14个月交付完毕。
受上述消息推动，特斯拉股价收涨12.66%，总市值突破万亿美元，成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。
站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日盘前，特斯拉股价下跌超5%。
今日早些时候，特斯拉CEO马斯克表示，尚未与赫兹租车公司签署合约，合约对公司财务没有影响。
10月25日，美国租车巨头赫兹环球宣布已经订购了10万辆特斯拉Model3，用于汽车租赁服务，这些汽车将在未来14个月交付完毕。
受上述消息推动，特斯拉股价收涨12.66%，总市值突破万亿美元，成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。
据彭博报道，汽车租赁公司通常要求对大宗车辆订单给予大幅折扣。周一晚间，马斯克在推特上表示卖给赫兹的电动汽车没有打折:「明确地说，卖给赫兹的汽车没有折扣。与消费者的价格相同。」
10月27日消息，日前，美国汽车租赁巨头赫兹与特斯拉达成合作，一口气订购了特斯拉10万辆汽车，至此史上最大新能源车订单出炉。美国当地时间10月25日收盘，特斯拉股价上涨12.66%，收报于1024.86美元/股，特斯拉市值首次突破一万亿美元，达到了10267亿美元。随着特斯拉股价的大涨，马斯克个人财富一天飙升360亿美元至近2890亿美元。值得一提的是，对于特斯拉签下的10万大单，昨日，马斯克通过社交平台表示，特斯拉卖给Hertz公司的车?
特斯拉柏林工厂再次受阻。日前，据媒体报道，特斯拉柏林工厂已经进入生产测试与试产阶段，理论上不久后将正式开始生产。但由于当地法规要求，德国环境部门需要重复向曾经反对建设该工厂的公民进行一次线上问卷咨询，然后才能向工厂发放生产许可。当地时间10月21日，德国勃兰登堡州(Brandenburg)环境部门表示，将在11月2日至22日启动二次公众意见征集，以便让当地公民表达对特斯拉柏林工厂的反对意见。同时，德国当局需要审查最新提
据国外媒体报道，当地时间周四晚上，特斯拉举行了年度股东大会。会上，该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，公司尚未考虑拆股，也不打算分红。股票分拆是企业让散户投资者更容易获得股票的一种方式，可能会吸引进行小额交易的个人投资者。
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周四在股东大会上宣布，特斯拉将把公司总部从加州帕洛阿尔托迁往得克萨斯州奥斯汀。
【TechWeb】10月9日消息，据国外媒体报道，此前马斯克成功将一辆特斯拉超跑送往太空。而现在他希望在自己去世之前能完成将特斯拉工厂直接建在火星的梦想。周四，在德克萨斯州奥斯汀市举行的特斯拉2021年股东大会上，一位与会者问马斯克，特斯拉什么时候会开始在“外太空”制造汽车，马斯克表示外星工厂这个想法很酷，他说特斯拉的第一个外星工厂可能会等很多年，虽然不知道未来40年会发展为什么样，但是希望在去世之前能够在火星看
据国外媒体报道，上周六，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉担心无法为柏林超级工厂招到足够的人。柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。
在Model 3横空出世之前，Model S、X是特斯拉的代表车型，只不过高昂的售价，注定这些车型是少数人的玩具。而今，Model 3为特斯拉带来了巨大的成功，首次把电动车的价格，拉下至20万左右的水平线。而Model Y的出现，则又把消费者对纯电动轿车转移到了纯电SUV跨界车型中。10月8日上午消息，在周四举行的2021年度特斯拉股东大会上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）再一次赞同了美国联邦碳排放税的想法。马斯克表示，在他看来可持续?
在2018年，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）成功将一辆特斯拉超跑送往太空。而现在，他又立下了一个新的目标。据外媒报道，日前，在美国得克萨斯州奥斯汀举行的特斯拉2021年股东大会上，马斯克向记者讲述了他的一个新目标。马斯克的新目标是通过他的SpaceX（太空探索技术公司），在2050年前在火星上建立一座拥有100万居民的城市，并在那里建造一个特斯拉工厂。马斯克表示，特斯拉的第一个外星工厂可能会等很多年，虽然不知道未来4
今天，特斯拉CEO马斯克在社交平台发了一首诗：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。 ”这首诗由三国时期魏国诗人曹植所作，用同根而生的萁和豆来比喻同父共母的兄弟，用萁煎其豆来比喻同胞骨肉的哥哥曹丕残害弟弟，表达了对曹丕的强烈不满。有网友猜测，马斯克发这首诗可能与近期本人被逼捐”、要缴纳巨额税款”有关。据媒体报道，美国拟征亿万富豪所得税”，马斯克、贝索斯等10位美国顶级富豪或为此缴纳巨额税款。其
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10月27日，有消息人士透露，网易云音乐拟向相关部门起诉韩国SM娱乐公司，缘由是SM娱乐公司在独家版权被责令解除后，拒不与任何平台完成签约，以此..
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