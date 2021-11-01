小米双 11 首日一小时全平台支付金额突破 40 亿元

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日消息:今天凌晨，小米发布双11开门红战报。数据显示，截至11月1日00:01:45，小米双11全平台支付金额突破20亿元;截至11月1日00:52:11，全平台支付金额突破40亿元。
据小米去年双11数据，小米全渠道累计总销额突破143亿元，其中小米手机包揽全平台安卓手机销量全第一，电视品类斩获全平台销量/销额双第一;线下新零售体系销售金额超7.5亿，小米直播累计销售金额超11.28亿。
今年小米618活动数据显示，从6月1日开始，到6月18日结束，小米618全平台累计支付金额破190亿。其中，小米可穿戴品类全平台销量突破193万件，笔记本品类全平台销量突破64000台，空调品类全平台销售额突破8.5亿元。
另外，据京东公布的数据显示，京东11.11开门红前十分钟，小米、OPPO、realme真我、华为、荣耀、iQOO、vivo等品牌手机成交额同比增长超300%;iPhone 开启后3秒成交额即破亿、三星前十分钟成交额同比增长300%。
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