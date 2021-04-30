特斯拉向宁德时代预订45GWh电池 网友调侃特斯拉养活了宁德时代

据知情人士透露，特斯拉已经向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model3和Model Y车型。
据官方消息，搭载磷酸铁锂电池的Model3和Model Y均为标准续航版本，电池容量分别为55度和60度。初步计算，这笔电池订单将对应近80万辆汽车。
对此，网友调侃称:原来特斯拉拿下Hertz的大单是来养活宁德时代的。这也从另一方面说明了产业的景气。
据知情人士透露，特斯拉已经向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model3和Model Y车型。
据官方消息，搭载磷酸铁锂电池的Model3和Model Y均为标准续航版本，电池容量分别为55度和60度。初步计算，这笔电池订单将对应近80万辆汽车。
对此，网友调侃称:原来特斯拉拿下Hertz的大单是来养活宁德时代的。这也从另一方面说明了产业的景气。
10月26日消息，日前，据媒体报道，某券商电新研究团队表示，据他们草根调研，锂电池行业的龙头企业正在大规模导入天然石墨。该公司从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上。今日，针对某券商电新研究团队草根调研显示，锂电池行业龙头企业正在大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨”的报道，宁德时代相关负责人回复：报告里说是宁德时代，内部确?
据国外媒体报道，松下电池部门周一发布了一款功能强大的原型电池，其存储容量是现有电池的5倍，公司电池负责人表示，这将有助于加深与美国电动汽车制造商特斯拉的业务联系。
据36氪报道，特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代，为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。另外，2022年，特斯拉内华达电?
特斯拉发布2021年第三季度财报。财报显示，2021年第三季度，特斯拉实现营收137.6亿美元，同比增长57%，市场预期139.14亿美元;调整后净利润16.18亿美元，同比增长389%，为公司第二次季度盈利超过10亿美元，市场预期为18.25亿美元。
据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。
10月27日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下简称宁德时代”）与现代摩比斯（下简称摩比斯”）签署技术许可与合作意向协议。根据协议，宁德时代将授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。据了解，宁德时代新型CTP电池包将电芯直接集成到电池包，由于省去了电池模组组装环节，较传统电池包相比，CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了
三位知情人士表示，苹果公司与宁德时代和比亚迪就其计划中的电动汽车的电池供应进行的谈判基本上陷入僵局，因为他们拒绝成立团队并在美国建立工厂，只为这家科技巨头服务。
戴姆勒集团CEOOla Kallenius周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯·奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。
【TechWeb】10月13日消息，据国外媒体报道，特斯拉电池供应商、锂离子电池制造商宁德时代宣布，计划投资高达320 亿元（49.6亿美元）在湖北建设一个电池回收设施。虽然宁德时代已经计划扩大在中国的电池产能，以补充特斯拉不断增长的销售，但它现在正寻求进入电池回收领域。宁德时代表示，它旗下的一家子公司将与湖北宜化化工股份有限公司成立一家合资企业，从电动汽车废旧电池中回收钴和锂等材料。电池材料对于稳定的电动汽车生产?
【TechWeb】10月9日消息，据国外媒体报道，在大力发展电动汽车的现代汽车，已经在特定市场推出了采用磷酸铁锂电池的电动汽车，但他们在考虑将这一类型的电动汽车推向全球市场，不只是当前的部分市场。外媒在报道中表示，现代汽车也在研发准备推向全球市场的磷酸铁锂电池电动汽车。从外媒的报道来看，现代汽车在今年上半年，就已开始研发采用磷酸铁锂电池的电动汽车，研发是在韩国Uiwang研究中心进行的，这一类型的电动汽车，既会在
抖音本质上是要对打美团。一位知情人士告诉我，为了扩张本地业务，抖音现在40%的流量都是同城流量，也就是说，你刷10条内容，可能有4条都是同城。..
“日活用户规模高达2.3亿，总播放量超过7700亿。”这是上周召开的快手短剧行业大会上，快手短剧板块发布的最新数据。..
作为昔日的中国服装巨头，拉夏贝尔一度有着中国版ZARA”之称，但谁曾想，短短几年间拉夏贝尔就跌下神坛。这是一家成立于1998年的老牌服装巨头，它..
近日，据媒体报道，丰田发布的一份声明显示，公司9月全球产量同比下降39.1%。由于减产的影响,丰田9月全球销量同比下降了16%，至700,122辆，是13个..
凤凰网科技讯 10月29日消息，沃尔沃汽车宣布在瑞典斯德哥尔摩证券交易所（隶属于纳斯达克集团）正式挂牌上市。沃尔沃汽车以每股53瑞典克朗（折合约..
凤凰网科技讯 10月29日消息，百世集团和JT极兔速递（以下简称“极兔”）共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民..
苹果中国官网显示，下单一台iPhone 13 Pro Max 1TB白色机型，需要等到12月9日之后才能送货。由此可见其产能依然紧张，并不能跟上需求。在今天公布..
10月29日，据中国铁路公众号消息，近日，中国国家铁路集团有限公司（下简称国铁集团）披露了2021年前三季度财务决算。信息显示，今年前三季度，国..
在发布了国行版本的 Realme Q3s 之后，眼尖的人又发现了中国电信定制版的 Realme Q3T 机型。作为该品牌即将推出的 Q 系列终端新机，可知它应该与 ..
10月29日下午消息，百世集团和JT极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给..
Android 12已经发布，谷歌Pixel用户现可以尝鲜Android 12操作系统，预计未来一段时间会有更多机型运行Android 12系统。10月29日消息，据XDA报道，..
做为千万级粉丝、在海内外都有巨大影响力的超级网红，李子柒最近与东家微念的纷争引发热议，网友几乎一边倒地支持李子柒，而她也多次通过央视发声..
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元气森林价格标错”的事情刚过去，近日，7500元拍下奔驰卖家拒发货”一事再度引发关注。10月29日，据红星新闻报道，消费者刘勇（化名）于2019年11..
10月29日晚间消息，欧菲光发布2021年第三季度报告。财务数据显示，公司前三季度营业收入171.98亿元，同比减少53.59%；净亏损4038.71万元，上年同期..
魅族在2018年曾推出了魅族15旗舰系列，并且打造出了经典的汝窑白配色，在业内引发了巨大的议论，其出众的质感至今依然是手机行业之最。可惜的是，..
NVIDIA RTX 30、AMD RX 6000虽然还有入门级产品仍未发布，但是关于各自的下一代产品，一直消息不断。AMD这边是全新的RDNA3架构，首次采用MCM双芯封..
@Greymon55 刚刚在 Twitter 上爆料称：AMD 正努力推出下一代 RDNA 3 新品，且旗舰型号的 Navi 31 GPU 已于今日开始流片。其实早在 8 月份，同一爆..
上个月，苹果正式发布了万众期待的iPhone 13系列新机，虽然在外观上几乎毫无变化，也没有带来更多创新性的功能，但是A15芯片的加入确实让该机成了..
日前，一家名为Edison Future的公司发布了了一款全新纯电动皮卡EF1-T的官图。该车原型车或将于11月中旬在洛杉矶车展上亮相，同时提供可伸缩的太阳..