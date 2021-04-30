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特斯拉向宁德时代预订45GWh电池 网友调侃特斯拉养活了宁德时代

2021-10-29 17:10 · 稿源：站长之家

据知情人士透露，特斯拉已经向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model3和Model Y车型。

据官方消息，搭载磷酸铁锂电池的Model3和Model Y均为标准续航版本，电池容量分别为55度和60度。初步计算，这笔电池订单将对应近80万辆汽车。

对此，网友调侃称:原来特斯拉拿下Hertz的大单是来养活宁德时代的。这也从另一方面说明了产业的景气。

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