苹果App Store搜索bug已修复 此前无法精确查找应用

苹果CEO蒂姆`库克今天被问及其公司在App Store方面所面临的一些监管问题，他表示，苹果正在保持对隐私和安全的关注。苹果正面临着潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放iPhone或以其他方式在iPhone上加载应用。库克表示：“我们在App Store中关注的主要事情是保持对隐私和安全的关注。这是两个主要的原则，这些原则产生了一个让消费者和开发者走到一起的非常值得信赖的环境。消费者可以信任开发者，而应用是他们所说的那样