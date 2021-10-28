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苹果App Store搜索bug已修复 此前无法精确查找应用

2021-10-28 17:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日上午，有网友反馈称苹果应用商店App Store出现Bug无法精确查找。

例如搜索“抖音”或其他App时，搜索结果列表第一位无法显示目标App。

针对上述情况，当时苹果方面表示，不予置评。

QQ截图20211028170755.jpg

不过就在刚刚，经站长之家测试，上述Bug已修复，除去第一条广告推荐位外，已可显示目标App。

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