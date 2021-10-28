苹果App Store搜索bug已修复 此前无法精确查找应用

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日上午，有网友反馈称苹果应用商店App Store出现Bug无法精确查找。
例如搜索“抖音”或其他App时，搜索结果列表第一位无法显示目标App。
针对上述情况，当时苹果方面表示，不予置评。
不过就在刚刚，经站长之家测试，上述Bug已修复，除去第一条广告推荐位外，已可显示目标App。
站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日上午，有网友反馈称苹果应用商店App Store出现Bug无法精确查找。
例如搜索“抖音”或其他App时，搜索结果列表第一位无法显示目标App。
针对上述情况，当时苹果方面表示，不予置评。
不过就在刚刚，经站长之家测试，上述Bug已修复，除去第一条广告推荐位外，已可显示目标App。
苹果CEO蒂姆`库克今天被问及其公司在App Store方面所面临的一些监管问题，他表示，苹果正在保持对隐私和安全的关注。苹果正面临着潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放iPhone或以其他方式在iPhone上加载应用。库克表示：“我们在App Store中关注的主要事情是保持对隐私和安全的关注。这是两个主要的原则，这些原则产生了一个让消费者和开发者走到一起的非常值得信赖的环境。消费者可以信任开发者，而应用是他们所说的那样
今天，不少网友在社交网站反馈称苹果AppStore出现bug，无法准确进行搜索。而这直接导致众多App被“张冠李戴”，搜索结果牛头不对马嘴。
在发布新一季度财报后，苹果首席执行官蒂姆库克被问及苹果在App Store中面临的一些监管问题，他表示苹果将继续关注隐私和安全。苹果正面临潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放iPhone，或在iPhone加入其它App安装方式。
有网友反映称，苹果App Store出现异常，目前无法准确搜索到应用，搜索后仅显示同类型的App，例如搜索凤凰新闻，显示澎湃新闻，搜索今日头条显示掌阅读。
苹果出现大规模bug的概率越来越高了。10月28日上午，有不少网友反馈称，苹果的App Store出现故障，无法准确进行搜索。根据笔者实测，目前App Store确实无法搜索到准确的App。但是值得注意的是，虽然想要搜索的内容无法正常展现出来，但是广告推送倒是依然非常精准的会推荐同类App，比如搜索快科技时会推荐Flipboard红板报、搜索新浪财经时会推荐澎湃新闻、搜索京东会推荐唯品会等等。除了精确搜索出现故障外，部分模糊搜索的结果也
今天上午苹果 App Store 出现异常，无法准确搜索到应用。比如搜索「支付宝」的时候，出现的是其他App，无法出现准确结果。
10月28日消息，今日，有许多网友在社交平台上反馈称，在苹果App Store进行搜索时，出现了答非所问”的故障，如搜索微博App，出现的却是哔哩哔哩App。此外，不仅精确搜索出现故障，部分模糊搜索的结果也无法准确显示，比如搜索视频”，但结果显示的为壁纸、工具类App。对于苹果App Store出现故障”一事，苹果官方回应称：不予置评。目前，经过测试，上述Bug已修复完毕，除第一条广告推荐位外，已可显示用户所要搜索的App。有意思的?
据报道，苹果公司正在洛杉矶筹建一个新的Apple Store，在格罗夫的一个未公布的商店可能会取代在同一地区经营的现有AppleStore。苹果公司经常翻新商店以改善客户体验，这有时会让该公司的一家零售店转移到一个新的、可能更大的场地。周末浮出水面的图片似乎指向洛杉矶区域的一个这样的重大变化，影响到格罗夫商场。彭博社的马克-古尔曼（Mark Gurman）在Twitter上发布的图片描述了一个被描述为"即将在洛杉矶的格罗夫（Grove）开设的
凤凰网科技讯 北京时间10月14日消息，苹果公司周三加大了对欧盟规则草案的批评力度，认为这项迫使其允许用户在App Store外安装应用的草案会增加网络罪犯和恶意软件的风险。苹果周三发布了对所谓“侧载”(side-loading)威胁的分析。“如果苹果被迫支持侧载，更多有害应用将会接触到用户，因为这会让网络罪犯更容易锁定他们——即便是侧载只限于第三方应用商店。”报告称。苹果警告称，恶意应用会转移到第三方商店，感染消费者设备。
凤凰网科技讯 北京时间10月6日消息，市场研究公司Evercore ISI分析师阿米特达莱纳尼（Amit Daryanani）当地时间星期一晚些时候发布投资报告称，Sensor Tower的数据显示，9月份季度苹果App Store销售将增长19%。游戏是App Store的摇钱树，《华尔街日报》最近估计，2019财年游戏业务给苹果贡献了85亿美元营业利润。达莱纳尼说，“App Store持续表现良好，19%的增长应当足够提升苹果服务业务业绩。”他维持对苹果股票“跑赢大盘”评级
2021年10月22日第28届中国杨凌农业高新科技成果博览会在陕西杨凌开幕，本届农高会以“科技创新引领乡村振兴”为主题，设置了8个展馆展区，2100个标..
生活不只柴米油盐的辛酸还有诗情画意的浪漫，这种浪漫就是生活中的仪式感。这种仪式感也是婚姻保鲜的最好方式，不仅包含婚礼仪式，还有精心准备的..
以自然为素材歌唱生命的"生命画家"金炳宗于今年10月28日获得了第5届安坚美术文化大奖。"安坚美术文化大奖"是韩国意在继承并且继续发扬世界级杰作《..
将国内代表艺术家的作品进行NFT化，与企业社会责任（CSR）活动联系起来，在社会中传播善意影响力的NFT平台——NvirWorld的正式版本即将开通，正式..
2021 科大讯飞全球 1024 开发者节以“AI共生·新征程”为主题， 10 月 23 日－ 26 日在安徽合肥圆满举办，秉承“开放、合作、生态、共享”的生态发..
近日，景甜担任YAMII品牌形象大使，并于9月20日在厦门出席YAMII五周年庆，当天同时也是YAMII眼霜系列新品发布会，一时引起业内轰动。她是娱乐圈里..
临近双11，各种优惠满天飞，消费者也在这种氛围下更加追求性价比。许多有经验的年轻消费者在这段时间里频繁光顾各大购物平台的直播间，更重磅的优..
10月29日，以“韧性城市，低碳生活”为主题的“2021上海国际城市与建筑博览会”（简称:上海城博会）在上海世博展览馆盛大开幕。作为国内大型综合性..
听见艺术的声音，唤醒创作的灵感。10月29日，由京东电脑、英特尔Evo、荣耀智慧生活联合举办的“美学E再进化，艺术灵感进化之旅”走进中国美术学院..
产科急危重症是产科范围内突然发生的、严重威胁孕产妇及胎婴儿生命的病症。其中产科出血、妊娠合并心脏病、羊水栓塞、妊娠高血压疾病已成为导致孕..
随着国际网络空间态势日趋复杂化，网信核心技术自主创新的重要性突显，业界普遍形成共识，人才是自主创新的根本保障。10月23日，2021国家网络安全..
一年一度的双十一，又该给家里添置一些什么新品好物呢?最新报告指出，以扫地机器人为代表智能家电连续三年在双十一小家电增速中排名稳居前列。换..
十一月份的营销节点有点少，而且可能就没有之前其他月份那样，有那么多大的案例可以参考了，但还是得按照管理整个营销热点日历给大家康康!废话不多..
2021年双十一，各位网友准备在家居视听设备方面有哪些升级么，比如电视升级为超大屏投影仪，在影音看电影方面体验震撼的家庭影院效果，而在投影仪..
10月29日，热门网综《披荆斩棘的哥哥》即将迎来决赛成团之夜，节目中备受关注的热门哥哥、京东汽车推荐官陈小春也将参与决赛成团出道名额的激烈角..
据国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示，中国60岁及以上人口为26402万人，占总人口的18.70%。目前，我国中老年人口数量庞大，面对手机越来..
近日有网友在脉脉提问美团L7背调亮红灯会怎样，并在评论区表示自己隐藏了一段经历，当他人询问其否简历造假时，该网友则回复:“是的”。随后有脉脉..
近日，中国深度整合「AI+创造力」的品牌整合营销公司时趣，宣布了最新发展战略举措:“创造力银河”生态服务。「营销行业碎片化与品牌的挑战」在持..
提起Leader洗衣机，可能很多用户对这个品牌不太熟悉。那Leader洗衣机到底怎么样?我们可以用市场数据来回答这个问题。中怡康第41周数据显示，Lead..
伴随年轻消费群体崛起，主打年轻市场的冰箱品牌也层出不穷。面对众多品牌，年轻人双11买冰箱该如何选择呢?这一点市场已经给出了答案。中怡康数据..